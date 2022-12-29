Стало известно, как будет работать метро в Самаре в новогоднюю ночь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году в Самаре не будет массовых гуляний, концерта и фейерверка на площади Куйбышева. Однако многие горожане все равно не будут отмечать праздник дома и отправятся в гости или в центр города.

31 декабря днем и вечером в Самаре ожидаются 10-балльные автомобильные пробки. Доехать из центра города до окраин без заторов и нервотрепки поможет метро. Расскажем, каким будет режим работы метро в новогоднюю ночь 2023 в Самаре: до скольки ходя поезда и как будет работать метро в новогодние каникулы в январе.

КАК РАБОТАЕТ МЕТРО В САМАРЕ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 2023

Самарский метрополитен с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года работает в режиме выходного дня - с 06:00 до 24:00. То есть, по времени - без изменений. Продлевать работу подземки не планируется.

Режим выходного дня в отличие от будничного подразумевает разный средний интервал курсирования поездов. В выходные и праздники не в пиковое время интервал может составлять до 26 минут. В будни же в часы пик этот период обычно равен 10 минутам.

Режим работы метрополитена продлят во многих других городах, так что самарцы, которые отправятся в путешествие, смогут воспользоваться этим видом транспорта в новогоднюю ночь. Так, например, в Москве подземка будет работать вообще без перерыва. В Санкт-Петербурге вход в метрополитен закроют в 01.00, поезда же будут курсировать до 02.00.

В Казани и Екатеринбурге порядок работы метро такой же, как и в Самаре. В Новосибирске работу подземки в новогоднюю ночь 2023 продлят до 02.00. Точно такое же расписание в метро Нижнего Новгорода.