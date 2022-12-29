«Поздравим родственников по видеосвязи»: как в поселке Малый Каралык появились мобильная связь и интернет

Сигнал устойчивый, радость от общения — огромная! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Интернет на диване

Еще недавно для того, чтобы оплатить коммуналку через интернет, жителям поселка Малый Каралык Большеглушицкого района приходилось выходить из своих домов к трассе – только там была какая-никакая сеть. Но ни о каких онлайн-покупках, обучении детей на современных цифровых платформах и удаленной работе не могло идти и речи: мощностей не хватало не только для интернета - мобильная связь тоже работала едва-едва. Накануне нового года эти блага цивилизации пришли к сельчанам. Глобальное цифровое неравенство между городом и селом с населением около 300 человек было стерто благодаря установке базовой станции формата 4G/LTE компанией «Ростелеком» в рамках федерального проекта УЦН 2.0.

- Эти базовые станции предусматривают два стандарта сотовой связи: голосовая, которая дает возможность людям общаться по мобильному телефону, и высокоскоростной мобильный интернет. Мощности сигнала достаточно для того, чтобы пользоваться всеми современными услугами абсолютно полноценно, - пояснил «КП» директор Самарского филиала компании «Ростелеком»Вячеслав Добрынин.

Жители села довольны качеством связи. Татьяна Андропова дозвонилась в Пензу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для сельчан это стало настоящим праздником. Взрослые созваниваются с родственниками по видеосвязи, дети подключаются к образовательным программам и самостоятельно делают школьные проекты, а мамы осваивают онлайн-шопинг и «удаленку».

- Я, сидя на своем диване общаюсь по видео с сестрой, которая живет в Пензе. Это что-то удивительное, как будто мы друг друга повидали, такие эмоции! - рассказала о новых впечатлениях жительница села Малый Каралык Татьяна Андропова.

Открытие вышки и появление хорошей связи стало настоящим праздником. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На связи школы и медпункты

Программа «Устранение цифрового неравенства 2.0» стартовала в 2021 году. С ее помощью государство обеспечит современной связью небольшие населенные пункты с количеством жителей от 100 до 500 человек за счет средств федерального бюджета. Самарская область вошла в число пилотных регионов. За два года самарский филиал компании «Ростелеком» в рамках проекта построил 88 базовых станций формата 4G/LTE. Этого хватило, чтобы обеспечить мобильной связью и интернетом 75 малых населенных пунктов у губернии в 2021 году и еще 13 сел в уходящем году. Примечательно, что 8 станций построены с опережением графика - они были запланированы на 2023 год.

В Большеглушицком районе губернии базовые станции обеспечили связью жителей не только поселка Малый Каралык, но и Малороссийского и села Каралык. Кроме того, подключены к интернету 15 социально значимых объектов района: 6 школ, 5 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 администрации сельских поселений и пожарная часть. Пришла современная связь и во все остальные районы Самарской области.

Для реализации проекта УЦН 2.0 за два года построено 330 км современной оптоволоконной линии. Новая инфраструктура создает условия для дальнейшего развития связи в регионе. Программа рассчитана до 2030 года: предполагается, что на карте мобильной связи в Самарской области к этому времени уже не останется «белых пятен».