Новогодние желания детей Куйбышевского района сбылись

По доброй традиции, нефтепереработчики поздравили детей с Новым годом.

Дорога в сказку

Путь в Центр социального обслуживания (Куйбышевское отделение Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа) хорошо знаком ребятам и родителям Куйбышевского района. Здесь дети с ограниченными возможностями здоровья, из семей в трудной жизненной ситуации и многодетных, сироты, опекаемые и приемные ребята занимаются в разных кружках, развивают навыки и умения и, конечно, дружат. В канун Нового года дорога в Центр становится особенно оживленной: по ней шагают снежинки и медвежата, зайчики и принцессы со своими мамами, папами, бабушками, сестрами и братьями. Елку здесь нарядили еще в начале декабря, и если сейчас она сияет огнями и переливающимися игрушками, то в начале месяца дерево украшали письма Деду Морозу, которым ребята доверили свои сокровенные мечты. Дорога в Центр хорошо известна и Деду Морозу со Снегурочкой. Каждый год они наведываются сюда к ребятам, водят с ними хороводы вокруг лесной красавицы, играют, танцуют, проводят конкурсы - словом, веселятся от души. Тем более что беспокоиться о подарках не нужно - под елкой уже ожидают своих хозяев десятки красочных пакетов и коробок, и не каких-нибудь, а именных, загаданных и долгожданных.

Думать, как ребенок

«Точное попадание» в детские мечты не случайно: подарки изготовлены не отставшими от жизни эльфами, а заводами и фабриками, а добыл их и доставил на праздник не сказочный дед, а волонтеры современного нефтеперерабатывающего промгиганта. Благотворительная акция «Елочка, дари!» организуется на Куйбышевском НПЗ каждый год, собирая все больше участников. Подарки покупают, не скупясь: если в письме написано просто «кукла», то в мешок Деда Мороза отправится самая лучшая, если «набор для творчества» - то самый большой. Волонтеры завода не полагаются на удачу и собственный вкус: стремясь доставить ребенку больше радости, в процессе поиска подарка звонят его родственникам и опекунам, выясняют детали. На некоторые электронные устройства, о которых мечтают ребята, скидывались целыми цехами, ведь главное - доставить радость, не разочаровать. Из года в год исполняя детские желания, нефтепереработчики видят не только как растут их подопечные, но и как меняются настроения и предпочтения в стране детства. Еще в прошлом году для многих мальчишек и девчонок желанным подарком был сертификат в «Детский мир», где они сами могли выбрать игрушки и конструкторы по душе. В этом году заводские волшебники отметили новую тенденцию - высокий спрос на спортивный инвентарь. Лыжи, коньки, мячи, боксерские перчатки и груши - все это поможет ребятам быть сильными и ловкими, вести активный, здоровый образ жизни. В придачу заводчане накупили сладостей, добавивших новогоднего настроения. Хотя веселье и так било через край - по традиции, устроить детский праздник молодым специалистам завода помог молодежный центр «Диалог». Дарить радость ребятам, помогать им общаться давно стало неофициальным девизом заводского добровольческого движения. Волонтеры организуют театральные представления и творческие концерты для детей с особенностями развития, праздники ко Дню защиты детей для юных самарцев с ограниченными возможностями здоровья, в День книгодарения пополняют красочными изданиями библиотеки специализированных детских учреждения. И, конечно, не упускают случая научить подрастающее поколение чему-то новому и полезному: устраивая «ЕлкаФест», заводчане сажают со школьниками деревья и учат их ухаживать за ними, а в рамках акции «Золотая рыбка» выпускают с детьми в Волгу мальков.

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