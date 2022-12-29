Как будут ездить электрички в Самаре в новогодние праздники 2022-2023

Расписание электричек в новогодние праздники уже известно Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Если вы собрались на январские каникулы или канун нового года отправиться в гости в другой город или район Самарской области на электропоезде, обратите внимание, что расписание с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 будет изменено. Рассказываем, как электрички в Самаре будут ездить в новогодние праздники 2023.

Расписание электричек на новогодние праздники 2023 в Самаре изменится. 31 декабря, а также с 1 по 7 января 2023 года пригородные поезда будут ходить по расписанию субботы, 8 января — воскресенья, 9 января — понедельника. Об этом на днях сообщила Самарская пригородная пассажирская компания.

КАК БУДУТ ЕЗДИТЬ ЭЛЕКТРИЧКИ ДО СЫЗРАНИ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 2023

1 января 2023 года отменят ряд электричек, которые курсируют по следующим маршрутам: Курумоч — Жигулевское море — Курумоч, Самара — Похвистнево — Самара, Мирная — Сызрань — Мирная.

Поезд № 7141 Самара (отпр. 07.10) – Сызрань-1 (приб. 08.57) будет ходить все праздники, кроме 8 января. Поезда № 7143 Самара (отпр. 16.08) – Сызрань-1 (приб. 17.46) и № 7144 Сызрань-1 (отпр. 18.07) – Самара (приб. 19.53) не будут ездить только 7 января.

Электричка № 7142 Сызрань-1 (отпр. 09.13) – Самара (приб. 11.04) назначается на все праздничные дни. А № 7145 Самара (отпр. 18.32) – Сызрань-1 (приб. 20.13) — только на 7 января 2023 года.

КАК БУДУТ ЕЗДИТЬ ЭЛЕКТРИЧКИ ДО БУЗУЛУКА В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 2023

С 30 декабря, в Самаре меняется график движения электропоездов в направлении Колтубанки и Бузулука. Они будут ходить по скорректированному расписанию до 9 января 2023 года.

Так, в новогодние праздники поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр. 16.50) – Колтубанка (приб. 17.23 - отпр. 17.25) – Самара (приб. 20.14) будет курсировать только 30 декабря и 8 января. А поезд № 6744/6742 Самара (отпр. 06.50) – Колтубанка (приб. 09.42 - отпр. 09.44) – Бузулук (приб. 10.15) – только 31 декабря и 9 января.