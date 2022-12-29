Через область пройдет холодный фронт: синоптик рассказал, какой будет погода в Самаре на новогодних каникулах

Синоптики рассказали, какой будет погода на праздники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальник отдела метеорологии Приволжского УГМС рассказал в эфире Радио КП (Самара 98.2 FM), какой будет погода в новогодние праздники в самарском регионе.

Согласно прогнозу синоптиков, характер погоды в ближайшие дни будет неустойчивым, что связано с периодическим прохождением через регион атмосферных фронтов.

29-30 декабря ожидается местами умеренный снег, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от минус 5 до минус 10 градусов, днем — от 2 до 7 градусов ниже нуля.

31 декабря тоже пройдет небольшой снег, ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем будет повышаться до 0 градусов, а в новогоднюю ночь опустится до 3-8 градусов мороза.

1 января днем будет облачно, местами пройдут осадки — преимущественно в виде снега либо мокрого снега. Юго-западный ветер усилится до 8-13 метров секунду. Температура вновь повысится до нулевой отметки.

2 января через Самарскую область пройдет холодный атмосферный фронт. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный и будет дуть с силой 7-12, а местами и до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем и ночью будет от нуля до минус 5 градусов.

Впрочем, прогнозы могут ежедневно корректироваться.

- Я всем советовал бы заходить на наш сайт pogoda-sv.ru и уточнять возможные изменения в прогнозах. Тогда вы будете знать предстоящую погоду с точностью до 95-97 %. На остальных ресурсах прогноз будет 50 на 50, «орел» - тепло, «решка» - холодно, - заявил Вячеслав Демин.

По словам специалиста, популярные погодные информеры, даже если они опираются на данные Гидрометцентра России, не дадут такой точности.

- В Москве — квалифицированные синоптики, но они не знают наших местных особенностей, - пояснил Вячеслав Демин.

Начальник отдела метеорологии Приволжского УГМС посоветовал уточнять погоду за двое-трое суток до интересующей даты. Прогнозы на больший срок уже не гарантируют высокой точности.