Заторы на дорогах и страшные ДТП: показываем последствия снежного шквала в Самаре 29 декабря

На расчистку улиц вышли целые колонны техники Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

29 декабря 2022 на Самару обрушился снежный шквал. Все те, кто жаловался на отсутствие снега в декабре, получили его сполна. Метель доставила горожанам немало неприятностей. Показываем последствия снежного шквала в Самаре 29 декабря 2022 года.

Желтый уровень опасности

На 29 декабря в Самарской области объявили желтый уровень опасности. Метеорологи и региональное управление МЧС заранее предупреждали жителей области о грядущей непогоде, рассылая смс-оповещения. В ночь со среды на четверг, в Самаре выпало рекордное количество осадков, и утро самарцам пришлось встречать с лопатами наперевес.

- Метель просто сбивает с ног, во дворе намело сугробы, не выехать, - жаловались утром автомобилисты.

Пробки и ДТП

С самого утра город встал в 8-9-балльных пробках. Движение немного наладилось лишь ближе к середине дня. Из-за снегопадов водителям было труднее соблюдать правила безопасности. Как результат - в первой половине дня было зафиксировано более 5 дорожно-транспортных происшествий от Самарского до Кировского района.

- Утром вообще невозможно было добраться куда-то, сейчас хоть расчистили более-менее, - делится впечатлениями местный житель.

Страшные ДТП унесли человеческие жизни

А вот на трассе не обошлось без серьезных ДТП. Всего за несколько часов утренний снежный буран унес жизни сразу 11 человек в четырех страшных авариях. На 867 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе в столкновении «Лада Калина» и «КамАЗа погибли пятеро вахтовиков из Башкирии, которые возвращались с заработков из Москвы. Буквально через час в нескольких километрах произошло еще одно смертельное ДТП – кроссовер с семьей из трех человек врезался в грузовик. Глава семьи – сотрудник ФСБ из Забайкалья – погиб на месте, его жена сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Не пострадал только 10-месячный малыш в автокресле. Еще два смертельных ДТП произошли в Камышле и в Ровно-Владимировке.

Тысячи дворников

Коммунальщики знали о грядущем снегопаде заранее, поэтому с самого раннего утра вышли на городские улицы и во дворы. К уборке привлекли значительные силы – ночью на улицы вышли 143 уборщика территорий и 146 единиц техники, а днем - 3,5 тысячи человек и 223 уборочные машины, в том числе малой механизации, а также привлечено 3421 уборщик территорий и дворников.

Многие самарцы радуются снегу Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

А предстоящей ночью коммунальные службы соредоточатся на вывозе снега Об этом сообщил глава департамента городсаого хозяйства Олег Ивахин. По прогнозам, снегодапы задержатся в Поволжье еще на нескольк дней, поэтому работы коммунальщикам предстоит немало.

Несмотря на неудобства, многие жители сохраняют позитивный настрой и надеются, что снег останется до Нового года.

- Наконец-то настоящая зима! Хоть с ледянкой выходи! – пишут самарцы в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельная метель: на дорогах Самарской области во время утреннего бурана погибли 11 человек

В Самарской области утром 29 декабря 2022 года в четырех страшных ДТП погибли 11 человек (подробности)