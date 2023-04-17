«Заведую кафедрой, на которую меня когда-то не хотели брать»: Ольга Старинова из Самары рассказала, как пришла в науку

Ольга Старинова – заведующая кафедрой динамики полета и систем управления Самарского университета.

Заведующая кафедрой динамики полета и систем управления Самарского университета имени Королева Ольга Старинова больна наукой в самом хорошем смысле. Ученая работает над парусными проектами, преподает астрономию у школьников и помогает студентам в познании космоса. Ольга Старинова рассказала журналисту «КП-Самара» о любви к космосу, преподавании и научных исследованиях.

«Чуть не устроили короткое замыкание»

Семидесятые. Школьные годы. Ольга Старинова точно помнит, что в ее классе ни одна девочка не мечтала о пуантах и сцене. Все целились выше. Да, прямо на самый верх — в космос.

- Конечно, мы учились в те года, когда советская космонавтика шла семимильными шагами вперед. Все хотели стать космонавтами, но я хотела больше. Желание покорить космос меня не покидало, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Ольга Леонардовна.

Уже в шестом классе юная ученая Олечка твердо решила, что свяжет свою жизнь с наукой, с космосом. Хотя раньше на девочек возлагали надежд чуть меньше, но родители увлечения и планы дочери поддерживали. Причем не только словесно.

- Я, можно сказать, пошла по стопам родителей: они у меня технари. Мама трудилась экономистом на железной дороге, а папа работал на ЦСКБ «Прогресс», - рассказывает ученая. Родители часто помогали мне в школьных экспериментах. Это, наверное, только усилило любовь к науке.

Вот, например, воспоминания о самодельном компасе вызывают на лице Ольги Леонардовны улыбку.

-Учительница тогда нам сказала, чтобы мы купили компас для школьных занятий, но папа предложил сделать чудо-изобретение самим.

Отец и дочка чуть не устроили короткое замыкание, но своего все же добились.

- Мы намагнитили иголку, намотав на нее провода и вставив в розетку. После воткнули иголку в пробку и пустили плавать. Все получилось.

Счастью девочки не было предела, пока она не пришла в школу. Научного креатива учительница не оценила и обозначила свое возмущение двойкой в дневнике.

- Родители меня очень поддерживали. Они были моими наставниками, - вспоминает Ольга Леонардовна.

«Мне сказали, что в аспирантуре девушки не нужны»

После школы Ольга без раздумий подала документы в Самарский авиационный институт. По словам ученой, в группе из тридцати человек тогда было всегда четыре девочки.

- Когда мы заканчивали, были те, кто отчислился. Среди этого списка числились только мальчики, - улыбается Ольга. - Сейчас поступающих парней и девушек пополам, это здорово. А в некоторых специальностях девчонок даже больше.

В свои студенческие годы Ольге Леонардовне пришлось бороться за право учиться в аспирантуре. Самарская ученая призналась: заведующий кафедрой сказал ей прямо в лицо, что девочки в институте не нужны.

- Я хотела остаться в институте и учиться дальше, но меня не взяли, хотя я распределялась вторая на курсе, все шансы были. Но нет, меня направили на завод, - вспоминает Ольга Старинова.

Дипломница смирилась с таким решением и ушла работать на «Прогресс». Правда, мысли об учебе девушку в покое не оставляли.

- Я отработала на заводе три года, а после вернулась в институт. У меня до сих пор лежит заявление, которое я писала на имя Козлова. Я даже пришла к нему на прием и сказала, что меня не берут учиться.

Дмитрий Ильич позвонил в отдел аспирантуры и уже через год Ольга Старинова вновь оказалась на студенческой скамье.

- Я думаю, сотрудники кафедры, куда я попала, поняли, что люди бывают разные, что женщины тоже могут быть талантливы даже в такой сфере. Нужно давать человеку возможность развиваться там, где ему хочется.

«Я никогда не хотела преподавать»

После аспирантуры перед Ольгой Леонардовной открылся новый путь: бесконечные лекции, поток студентов, пришедших за новыми знаниями. Правда, между работой Ольга успела закончить еще одно высшее образование и защитить докторскую диссертацию.

- И вот так здесь я и осталась. Теперь заведую кафедрой, на которую меня когда-то не приняли, - смеется самарчанка.

Ольга Старинова призналась: она никогда не хотела преподавать. А вот откуда в ее голове поселилось желание обучать студентов — она сама не знает.

- У меня в семье два бабушки и дедушка были учителями в школе. Я видела, как им тяжело, поэтому я всегда и всем говорила, что не буду ни при каких условиях работать преподавателем. Видимо, сыграли гены.

По типу личности Ольга Леонардовна интроверт. Первое время в работе ей приходилось несладко. После пар женщина приходила домой и просто молчала.

- А потом появились ребята, которое искренне горели желанием учиться, познавать и достигать результатов. Я поняла, что им нужен человек, который их поддержит. Пришлось научиться общаться с людьми, - улыбаться Ольга Старинова.

Безусловно, Ольге есть чем поделиться с юными дарованиями. Сама ученая много лет занимается исследованиями в одном направлении.

- Это проектирование разных траекторий с двигателями, но не с ракетно-космическими, а с электро-ракетными, или с солнечным парусом, - говорит Ольга. - Каждый год что-то новенькое появляется. Я считаю, что последние исследования всегда самые лучшие и прекрасные.

Кроме того, Ольга Старинова умеет проектировать траектории межпланетных перелетов. Проще говоря, исследовательница способна рассчитать самый выгодный путь (день и время), например, до Марса.

- С детства хотелось такой романтической работы. А тут вот межпланетные перелеты. Мне казалось, это безумно интересно. Сильные чувства к этому делу остаются и сегодня.

«Первые выпускники уже дошли до диплома»

Ольга Старинова трудиться на кафедре динамики полета и систем управления Самарского университета чуть больше сорока лет. Сегодня Ольга Леонардовна растит не только студентов, но и школьников. С 2016 года в Самаре работает космическая школа для детей.

- Мы ставили перед собой задачу привлекать больше студентов в научную деятельность. А после вместе с Сергеем Алексеевичем Ишковым пришли к выводу, что нам нужно заинтересовывать юные умы еще со школы. Вот так и решили создать космические курсы, школу, - рассказывает Ольга Старинова.

Первый набор был весьма разнообразный. Тогда на занятия приходили ребята с третьего по одиннадцатый классы. Они прошли лекции по космонавтике и астрономии.

- Самые старшие сейчас уже дошли диплома в нашем университете. Ребята, которые занимались еще со школы, они болеют наукой сейчас. За ними тянутся и другие студенты.

Сегодня участники космической школы разрабатывают проекты, участвуют в конкурсах и конференциях.

- Здесь, наверное, самое главное правильно объяснить. Чтобы заинтересовать детей, нужен простой понятный язык. Если ты видишь, что ребенок хочет постигать науку, то, конечно, нужно ему помочь.

По словам коллеги Стариновой, ученики Ольги Леонардовны отличаются от остальных. Они горят тем, что делают и не останавливаются на пути к знаниям. Хоть Ольга отрицает свои таланты, но другие сотрудники университета убеждены, что правильно доносить информацию и разжигать интерес к космосу у детей — талант. И никак иначе.

Занятия космической школы, кстати, проходят по субботам. Бывает, Ольга Леонардовна живет в стенах университета, но на это не жалуется.

- В какой-то степени я делают это не потому, что это моя работа, а просто знаю, что по-другому никак. Нужно помочь дипломникам, аспирантам и школьникам. А быстро это не делается, - говорит Ольга Старинова. - Меня поддерживает муж. Если бы не он, наверное, сейчас все было бы по-другому. За это ему благодарна очень.