Транши, лимиты и проценты: о чем надо помнить, начиная строить дом в ипотеку в Самаре

Фото: Татьяна Расюк

Более 70% самарцев хотели бы обосноваться в собственном доме — об этом свидетельствуют данные опросов ВЦИОМ. И хотя многие из них при этом продолжают жить в тесных каменных джунглях, риелторы отмечают неуклонный рост спроса на загородную недвижимость. Этому способствуют не только мечты о свежем воздухе, но и достаточно лояльные условия ипотечных программ на строительство частных домов. Однако разобраться в нюансах возведения загородного поместья в кредит бывает непросто, особенно если вы сталкиваетесь с этой задачей впервые. Вместе с экспертами рынка и сервиса недвижимости Домклик от Сбера рассказываем, о чем надо помнить, начиная строить дом в ипотеку в Самаре.

По программе господдержки

Количество домов, выставленных на продажу в Самарской области, даже превышает количество продаваемых квартир. Так, по данным сервиса Домклик, в регионе продается 5,6 тысячи частных домов и только 4,5 тысячи квартир. В среднем ценник на приличные каменные дома стартует от 4,5 – 5 млн рублей, что сопоставимо со стоимостью двух-трехкомнатных квартир. Однако многие самарцы предпочитают готовым коттеджам «новостройки»: уж если переезжать в загородный дом — то в тот, что спроектирован и создан именно для твоей семьи. Тем более что строить можно в ипотеку, даже льготную. Например, по программе с господдержкой кредит на «загородную жизнь» в Сбере можно взять по ставке от 7,3%. А по «Семейной ипотеке» — и вовсе от 5,3%.

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Сначала ипотека — потом стройка

При оформлении ипотеки на строительство загородного дома в Самаре важно действовать поэтапно.

- В первую очередь необходимо получить одобрение банка. Взять заем можно как на строительство дома или его завершение на имеющемся или арендованном земельном участке, так и получить деньги на одновременное приобретение земли и строительство на ней дома. И лишь после того, как положительное решение будет у вас на руках, можно начинать оформление документов на строительство. На это у вас будет три месяца, - рассказывает эксперт Домклик Валентина Маркина. - Также важно помнить, что для получения денег от банка вам нужно будет зарегистрировать залог на земельный участок, на котором планируется строительство. Ну или на любую другую недвижимость.

Важно: земля, на которой вы собираетесь поставить дом, должна быть предназначена для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Вам потребуется заказать отчет об оценке земельного участка, а вот составлять смету на строительство совсем не обязательно, как и уведомлять банк о начале работ.

Хорошая новость: каких-то специальных требований к «ипотечному дому» нет. Самое главное — чтобы он соответствовал строительным и санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности и был признан жилым.

Фото: Домклик

Берите частями

Сразу несколько нюансов связаны с получением денег. Кредит на строительство загородного дома можно получить как сразу весь целиком, так и отдельными частями (траншами). Как правило, более выгодным оказывается второй вариант, ведь проценты нужно платить только с той суммы, которую вы уже взяли. Ограничений по суммам траншей, как правило, тоже нет. Единственное возможное неудобство — для получения каждого нового транша нужно будет подавать отдельное заявление, но документы собирать уже не нужно. Выбрать лимит на строительство нужно в течение двух лет, а завершить стройку — за три года.

- Когда дом будет построен, нужно сообщить об этом банку и предоставить уведомление о завершении строительства или выписку из ЕГРН о постановке на кадастровый учет и регистрации собственности на построенный дом. Это нужно для подтверждения целевого использования кредита, - объясняет Валентина Маркина. - Для регистрации права собственности и ипотеки на построенный жилой дом подайте документы в Росреестр. Также вам нужно будет застраховать дом и сделать отчет о его оценке.

Фото: Евгения Гусева

Конкретно: 3 главных шага на пути к новоселью в загородном доме (не считая его строительства)

Шаг 1. Подготовка

Подать заявку на ипотеку на строительство дома можно онлайн — через сервис Домклик. Получите одобрение по ипотеке, закажите отчет об оценке земельного участка под строительство и оформите землю в залог. Если строить ваш дом будет подрядчик, то подпишите договор подряда и предоставьте его в банк. Если строить будете сами, то этого не требуется. После этого можно будет подписать кредитный договор.

Шаг 2. Получение денег

Деньги можно получать целиком или траншами. Ограничений по сумме траншей нет, но весь одобренный лимит нужно выбрать за два года.

Шаг 3. Подтверждение окончания строительства

Зарегистрируйте в Росреестре право собственности на построенный дом с ипотечным обременением. Подайте в банк уведомление о завершении строительства или выписку из ЕГРН о постановке на кадастровый учет и регистрации собственности. Застрахуйте построенный дом.

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