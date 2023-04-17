В багажнике у оборотня в погонах нашли автомат, боеприпасы и форму ДПС: легендарный самарский опер – о лихих 90-х и неспокойных нулевых

В органах внутренних дел Юрий Дорохов трудился 30 лет. Фото: Наталья АРТЯКОВА

17 апреля 2023 в России отмечается День ветеранов МВД. В честь знаменательного события «КП-Самара» встретилась с полковником МВД в отставке Юрием Дороховым, который рассказал о своей тридцатилетней работе в органах внутренних дел.

Это было лето 1983 года. Молодой и амбициозный младший лейтенант Юрий Дорохов пришел на стажировку в уголовный розыск Октябрьского района Самары. Тогда еще «зеленый» оперуполномоченный даже представить себе не мог, что следующие 30 лет жизни он посвятит поимке опасных преступников, грабителей, убийц и маньяков. Легендарный самарский опер рассказал «Комсомольской правде» о службе в органах внутренних дел в лихие 90-е и неспокойные «нулевые».

В милицию привела судьба

Юрий Дорохов приехал в Самару из Орловской области, чтобы учиться в индустриально-педагогическом техникуме. Молодой парень отлично учился, принимал активное участие в спортивной жизни техникума и был на хорошем счету у преподавательского состава. По окончанию учебного заведения директор техникума рекомендовал своих лучших студентов своему давнему товарищу – начальнику РОВД Октябрьского района Самары. В числе новобранцев оказался и Юрий.

- Я никогда раньше не задумывался о том, чтобы стать милиционером, - вспоминает Юрий Дорохов, - но судьба распорядилась так, и я нисколько не жалею о моем выборе тогда, 30 лет назад. С 1983 по 1997 год в районном отделе уголовного розыска я занимал разные должности – от оперуполномоченного до начальника. С 1997 года занимал должность начальника управления по борьбе с организованной преступностью на должности начальника отдела по борьбе с бандитизмом. В 2006 году меня перевели на должность заместителя начальника Управления по борьбе с организованной преступностью, в 2007 - на должность руководителя управления, но в 2008 году УБОП расформировали. До 2011 года, когда милиция стала полицией, я возглавлял отделение оперативно розыскной части криминальной милиции по линии борьбы с бандитизмом, а после перевелся на должность начальника ОМВД Красноярского района Самарской области, где и проработал до выхода в отставку.

За время службы мужчина повидал многое. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юрий Иванович поделился с журналистом историями со службы. За 30 лет работы в органах внутренних дел он раскрыл тысячи преступлений, поймал сотни изворотливых бандитов и предотвратил десятки спланированных правонарушений.

- В 90-е годы в Самаре начали образовываться преступные группировки. Тогда было все – грабежи, разбойные нападения, убийства. Мы – молодые опера, могли сутками не спать, сидя в засаде. Есть в этом некий азарт – поймать и обезвредить. Этим мы и занимались с моими коллегами на протяжении трех десятков лет, - рассказывает Юрий Иванович.

Нападение на «челноков» в 2001 году

В 2001 году в Самарской области и соседних регионах орудовала банда преступников, которые совершали налеты на «челноков» [людей, которые самостоятельно возили товары из-за границы, - прим. ред. «КП-Самара».]. Автобус с «денежными» пассажирами двигался ночью по трассе, когда его остановили сотрудники ДПС. Люди, объятые дремотой, подумали, что это всего лишь обычная проверка, но автобус с «челноками» вдруг тронулся и поехал в глубь леса, где резко остановился. Двери открылись и в салон вошли коренастые мужчины в форме ОМОНа.

- Наверное, сбежавшего преступника ищут, - шептались пассажиры.

Но все оказалось наоборот – это и были преступники. «Челноков» вывели на улицу и начали снимать с людей украшения, выворачивать карманы, трясти кошельки. Одна женщина не могла спокойно смотреть на то, как отнимают деньги, которые придется потом собирать снова по крохам на протяжении нескольких лет, и стала кричать. За это она получила чем-то тяжелым по голове, над поляной при свете луны нависла гробовая тишина.

Через два месяца на одной из трасс произошел подобный случай нападения. Оперативники пришли к выводу, что работает одна и та же группировка, которая хорошо обучена, вооружена и очень опасна. Юрий Дорохов отмечает, что данная группировка никогда не совершала убийств, только разбои и грабежи.

- На первоначальном этапе пришлось отработать весь местный криминалитет на причастность к данным преступлениям. Несколько месяцев полицейские искали след, и вдруг улыбнулась удача. Сотрудники управления собственной безопасности проверяли версию, что полицейская форма на преступниках была неспроста, и вышла на след одного из действующих сотрудников ГИБДД, - рассказывает Юрий Иванович.

Бандиты переодевались в сотрудников ДПС и грабили «челноков». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дальше раскрытие пошло как по маслу. Через подозреваемого «оборотня в погонах» удалось установить и других членов ОПГ. Чтобы в суде не было проблем с доказательствами, нужно было взять преступников с поличным. Оперативники УБОП во главе с начальником тогда 2-го отдела подполковником Юрием Дороховым несколько дней сидели на хвосте группировки, забыв о сне и отдыхе.

- 18 ноября, как сейчас помню, мы сидели в засаде на одном из постов ДПС. Полицейские остановили «десятку», где были четверо подозреваемых. Преступники почуяли неладное и рванули с места, оказав сопротивление. Бойцы СОБРа открыли прицельный огонь по легковушке, в результате чего один из членов банды был убит, второй ранен, а двое отделались, как говорится, легким испугом, - рассказывает о задержании полковник Дорохов.

Сыщики обнаружили в машине автомат, пистолеты, боеприпасы, а также форму сотрудников ДПС и других спецподразделений. Отпираться было уже бессмысленно, вооруженная группировка сдалась. Каждый из них получил более 10 лет заключения.

Служил Юрий Дорохов и в лихие 90-е, и в неспокойные нулевые. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благодарен наставникам, продолжает дружить с коллегами

Юрий Дорохов с ностальгической улыбкой вспоминает свою службу в органах. Он до сих пор поддерживает связь с коллегами.

- Я искренне благодарен своему наставнику Валерию Горяйнову, который научил меня всему, что знал сам. Он был для меня как опекун, мы хорошо общались не только на работе, я часто гостил в его семье. К сожалению, в пандемию Валерий Дмитриевич скоропостижно скончался, но память об этом замечательном человеке я храню и по сей день, - говорит полковник.

Юрий Дорохов ловил самых опасных преступников – убийц, маньяков и грабителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любимое хобби стало работой после отставки

Вот уже 10 лет как Юрий Дорохов ушел на заслуженный отдых после тридцати лет службы в органах внутренних дел. Сейчас Юрий Иванович является заместителем руководителя Департамента охоты и рыболовства Самарской области, руководителем управления контрольно-надзорной деятельности.

- Еще будучи милиционером я увлекся охотой, а сейчас мое хобби нашло свое применение в новой профессиональной деятельности. Должность в департаменте тесно связана с моим опытом в уголовном розыске, мы также выявляем правонарушения только в области охотничьего хозяйства. Конечно, большинство расследований здесь административные, но есть и уголовные преследования, - говорит Юрий Иванович.

Юрий Дорохов за десять лет работы в департаменте наладил тесное сотрудничество с ГУ МВД по Самарской области, а также с Росгвардией. По словам заместителя руководителя управления контрольно-надзорной деятельностью, благодаря слаженной совместной работе с правоохранительными органами, в последние годы наблюдается спад преступности по фактам незаконной охоты (ст. 258 УК РФ).

- Еще несколько лет назад мы могли фиксировать 30 нарушений, из которых 15 попадали под уголовные статьи. Сейчас же эта статистика уменьшилась вдвое – 15 нарушений, 6-7 уголовных дел, - рассказал нам Юрий Дорохов.

По словам заместителя, снижение преступности на охотничьих угодьях можно связать с тем, что департамент проводит активную профилактическую деятельность в Самарском регионе. Охотникам разъясняются их права, поэтому они четко понимают, за что могут быть привлечены к ответственности и стараются не преступать линию закона. Благодаря колоссальному опыту работы на различных должностях в органах внутренних дел Юрий Дорохов успешно организовал работу управления во взаимодействии с районными специалистами департамента, осуществляющими свои функции по выявлению и пресечению правонарушений.

- Искренне поздравляю ветеранов органов внутренних дел с праздником и желаю благополучия, добра и здоровья! Новобранцам и действующим сотрудников МВД желаю быть твердыми, принципиальными, быть на страже Родины и искренне любить свою профессию, - дал напутствие легендарный самарский опер.

Редакция «КП-Самара» желает ветеранам органов внутренних дел долголетия, процветания и успехов в новых начинаниях.