«Не гуляйте в гаражах»: после трагедии в Оренбурге самарцам посоветовали носить ультразвуковой отпугиватель от бродячих псов

Бездомные животные могут нападать не только в гаражах и на пустырях, но и во дворе. Фото: скрин видео

16 апреля 2023 года страну взбудоражила новость о трагическом событии в Оренбурге, где бродячие собаки разорвали насмерть 9-летнего мальчика. ЧП вызвало огромный резонанс: проблема бездомных собак, которые кидаются на людей, актуальна для многих городов, и Самара - не исключение. А эффективного решения, увы, до сих пор нет.

Идут на самосуд

Буквально накануне трагедии, случившейся в Оренбурге, в соцсетях появилось видео о нападении собак на девочку на улице Черемшанской в Самаре. А 17 апреля аналогичный случай нападения стаи на школьницу попал на видео на Московском шоссе, 175.

В феврале 2023 года собаки повалили ребенка на землю во дворе одного из домов по Можайскому переулку. Спас мальчишку один из прохожих, отогнавший собак.

За два месяца с конца ноября 2022 года по конец января 2023-го, по данным медиков, бродячие животные покусали 50 человек в Тольятти.

Многие еще помнят смертельный случай в Южном городе, где летом 2021 года стая собак загрызла пенсионерку.

Эти и еще множество случаев, регулярно попадающих в новостные сводки, разумеется, поднимают радикальные настроения в части общества. Люди требуют просто уничтожить всех бродячих собак без разбора.

Но это с недавних пор запрещено законодательством. Закон «Об ответственном обращении с животными» предполагает отлов, стерилизацию, вакцинацию бродячих собак, после чего их требуется выпустить обратно в среду обитания. Наличие пластиковой бирки в ухе животного никак не свидетельствует о его безопасности. Стерилизованные животные все так же сбиваются в стаи и терроризируют людей.

Кто-то пытается бороться с опасностью самостоятельно и так, как считает нужным. Фиксировалось несколько случаев в Красноярском районе, когда от разбросанного яда погибали домашние животные.

А в поселке Прибрежный по бездомным собакам один из жильцов палил из ружья из окна своей квартиры.

Депутат Бурматов: кому-то придется «сесть»

Депутат Госдумы Владимир Бурматов, который является автором ныне действующей системы ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск), очень жестко отреагировал на трагедию в Оренбурге, потребовав тюремного заключения для чиновников, а также для главы компании, занимающейся в регионе отловом бродячих животных.

- Судя по всему, эта компания была кому-то социально близка, с ней заключили контракт, никто их не контролировал, они ни черта не делали. Все закончилось трагедией. Поэтому там сидеть придется, судя по всему, сразу нескольким человекам: и должностным лицам из числа сотрудников администрации города, кто за это и отвечал, и, конечно, директору компании. Потому что он непосредственно виновен в гибели мальчика, - заявил парламентарий.

Коллега Бурматова по Госдуме Мария Прусакова придерживается прямо противоположного мнения. Она выступила с предложением усыплять бездомных собак.

- Агрессивных голодных и одичавших животных, представляющих угрозу для людей, необходимо усыплять, как это делалось в советское время, и проблема так остро не стояла, — написала она в своем Telegram-канале.

Мария Прусакова считает, что усыпление более гуманно, чем голодное и холодное существование, на которое обречены животные. Мария пообещала заняться поправками к закону уже в ближайшее время.

«Сочувствую коллегам»

Инна Тарасенко, директор приюта «ФлагманВет» и глава организации «Добрые люди», занимающейся отловом бродячих животных в Самаре, заявила корреспонденту «КП-Самара», что она сочувствует оренбургской коллеге.

- Я не знаю, хорошо или плохо они там работали, аффилированы с кем-то или нет. Я знаю, что теми средствами, которые выделяются на программу, проблему не решишь. Мы в нашем регионе находимся в лучшей ситуации, чем многие соседи, но и то, что есть у нас, - капля в море. С учетом всех требуемых расходов мы не получаем никакой прибыли, а у кого-то ситуация в разы хуже, - объяснила Инна Тарасенко.

Проблема заключается не только в отлове собак, но и в мерах, которые должны приниматься, чтобы армия бездомных животных не пополнялась. По словам Инны Тарасенко, до сих пор нет даже штрафов хозяевам собак за самовыгул, за то, что животных выпускают без намордников. Никакой ответственности не несут те, кто просто выкидывает на улицу собак умерших родственников.

- Недавно был случай, когда собака покусала человека в Зубчаниновке. А мы эту собаку раньше уже отлавливали, но у нее обнаружились хозяева, просто отпустившие ее погулять. Мы ее вернули в дом по конкретному адресу. Теперь эти хозяева от нее открещиваются, чтоб не нести ответственности, - приводит пример директор центра «ФлагманВет».

Родители, отпускающие детей гулять одних в опасные районы, также, по мнению Инны Тарасенко, должны нести ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка, а не перекладывать ее на тех, кто занимается бродячими животными. В конце концов, свирепые собаки — не единственная опасность для детей, почему-то гуляющих на заброшенных территориях или в гаражных массивах.

Поможет ультразвук

Как же обезопасить себя от нападения агрессивных животных? Ведь проблема не решится в одночасье, даже если кого-то и привлекут к ответственности или что-то изменится в законодательстве. А заботиться о сохранности здоровья и жизни своей и своих детей надо уже сейчас.

Помимо очевидных рекомендаций все же выбирать подходящие места для прогулок и стараться обходить стаи стороной, можно посоветовать еще применение технических средств.

- Есть специальные отпугиватели, они продаются в онлайн-магазинах. Принцип действия тот же, что и против грызунов или насекомых — ультразвук. Причем устройство включается автоматически, реагируя на лай собак, оно начинает генерировать волны, которые для животных невыносимы, - объясняет Инна Тарасенко.

По ее словам, устройство можно ставить на велосипед или просто носить с собой. При его активации собаки мгновенно теряют интерес к обладателю сего девайса и отходят прочь.