«Съемки со свиньей заставили краснеть»: самарские фотографы поделились историями с предновогодних фотосессий

Съемки модели с минипигом оставили у фотографа неизгладимые впечатления

Для фотографов канун Нового года - время очень жаркое. Съемок очень много, и историй, с ними связанными - тоже. Фотограф “КП-Самара” поделилась своим опытом работы с животными - символами года: как она подружилась с хаски, краснела за свинью и волновалась за кроликов. А фотограф Елена Уливанова рассказала о самой запоминающейся семейной съемке.

Светлана Маковеева, фотограф “КП-Самара”

“А елку не сгрызет?”

Если бы не было восточного календаря, жизнь фотографа перед Новым годом была бы не так весела. Тематические съемки я начала проводить в канун 2018-го. Символом наступающего была собака, и я выдохнула: "Хорошо, что для начала достался самый простой вариант ". Как минимум, тогда мне так казалось.

Хаски с голубыми глазами на фотосессию я нашла быстро. Владелица предупредила: "Наш малыш милый, но очень, очень подвижный!" Я заволновалась: "А елку не сгрызет?". На что услышала: "Нет, ну что вы, он на диете".

Елка действительно осталась цела, хаски решил налаживать контакт с моделями. Мне-то мечталось, что собака будет спокойно сидеть и преданно смотреть на девушек, пока они изящно развешивают игрушки. Но пес был экстремально дружелюбен: он норовил встать на задние лапы, чтобы облизать лицо всем неудобно-высоким людям. Это очень оживило съемку, и я даже порадовалась, что модели забыли о позировании и просто взаимодействовали с собакой. Но хаски попался не только гиперактивный, но и ветреный.

Не все символы года такие милые и пушистые, как кролики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Внимание его через какое-то время переключилось на меня и камеру. К счастью, это произошло уже в конце съемки, а то вся фотосессия получилась бы мутно-сюрреалистичной из-за серии собачьих “поцелуев” прямо в объектив.

- Все целы, студия не разгромлена, штраф платить не придется, и даже есть удачные кадры, - подумала я и окрестила первый свой опыт съемки с животным удачным.

Свинья и принцесса

Следующим год был свиньи. “Это уже сложнее”, - подумала я. В памяти сразы всплыл огромный, неповоротнтливый боров, которого я как-то снимала в зоопарке. Решила, что мне нужен такой, но раз в десять поменьше. И на мордашку посимпатичней.

Пришла идея искать мини-пига, и один из контактных зоопарков согласился выдать его на съемку. При условии, что мы не будем далеко уезжать, и фотосессия будет в том же торговом центре, где и они. Конечно, не так уютно как в студии, но елки тоже стоят - справиться можно.

Год свиньи заставил покреативить на съемках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Модель пришла в роскошном платье: серебристом, пышном, прямо-таки сказочном. Принцесса. Я, да и многие посетители торгового центра невольно на нее засмотрелись, но тут внимание перехватил “виновник торжества”. Принесенный сотрудником зоопарка мини-пиг начал истошно орать, будто подозревая на с том, что мы хотим его определить на праздничный стол.

Модель не испугалась. Подошла, почесала его за ушком: “Ну что ты, малыш, успокойся”. Он, на удивление, унялся, перекочевал ей на руки.

Я от радости делала кадр за кадром без остановки, предчувствуя, что эта идиллия хрупка и в любой момент может что-то пойти не так. Не ошиблась.

- Мне надо помыть руки, и платье как-то очистить..., - сказала модель с напряжением в голосе, передавая мини-пига сотруднику зоопарка.

Я перестала смотреть в видоискатель, в котором отображался только крупный план, и увидела всю картину. И почувствовала запах. И испанский стыд. Стала что-то говорить про то, что быть так отмеченной символом года - это к деньгам. И к удаче. И готовилась зажмуриться, ожидая, что сейчас гнев за свинский поступок все-таки обрушится на меня, как на организатора этой съемки. Мне очень повезло, что у модели есть чувство юмора. Вскоре она уже смеялась и говорила, что таких необычных съемок у нее еще не было.

Мило тискать красноглазую крысу - не для слабонервных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кролик - самый милый символ года

Съемка в канун года крысы была самой простой, даже вспомнить нечего. Всего-то нужно было гасить в себе приступы страха и брезгливости, когда модель в кадре целовалась с беленьким, с красными глазенками грызуном.

В год быка и тигра я нашла изящное решение: заменить из большими мягкими игрушками. Долго пришлось искать, но получилось отлично. И, самое главное, от них на съемке не было никаких сюрпризов. И вот настал он - год кролика.

Кролики милые. Но ооочень трусливые Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Про этих зверьков я знала только то, у них очень хрупкая нервная система. Вспомнилась беседа со знакомой о ее питомце.

- Я как то кролика посадила в аквариум и он умер.

- Печально. Захлебнулся?

- Нет. Это был пустой аквариум. К нему кошка прыгнула.

- И раздавила кролика?

- Да нет же. Аквариум большой был. Кролик умер от разрыва сердца, потому что испугался.

Поэтому перед тем, как брать кроликов а аренду, я очень волновалась. Но куда деваться. Нашла беленького и черненького, Инь и Янь. Владелица вынесла мне их в картонных коробках. Я первым делом заглянула внутрь: проверить, пережили ли они первый стресс?. Кролики сидели спокойно - сама безмятежность. В студии их ждали шесть девушек-моделей. “Большая компания, как бы они не психанули. Интересно, есть ли успокоительные для кроликов”, - запоздало озадачилась я. Но зверьки вели себя спокойно всю съемку, позволяя себя гладить и поднимать вверх. “Всем бы такие крепкие нервы”, - позавидовала я. Заячий дух в зверьках проснулся только тогда, когда их выпустили из рук. Кролики начали бегать по полу, прыгать по коробкам с подарками, толкаться и смешно с них сваливаться.

В связи с эти пока признаны мной самым милым и удобным символом года для съемок. Если не считать мягких игрушек, конечно.

Снимаешь ребенка- готовься к неожиданностям. Фото: Елена Уливанова

"Важнее быть искренними и настоящими, даже стоя по уши в муке"

Елена Уливанова, семейный фотограф

Новогодняя фотосессия - это традиция для многих семей. Один из способов подвести итоги, сохранить память о любимых. Но такие съемки не обязательно должны быть в студии, их можно провести в домашней обстановке.

Привычная обстановка особенно хороша для самых непредсказуемых съемок - с детьми. Даже если есть чётко выверенный план, это не значит, что ребёнок ему последует.

И снимая детей важно понимать, что фотосессия может закончится в любую минуту. Как, впрочем, и начаться.

Именно поэтому снимать малышей я люблю дома, где в спокойной обстановке они ведут себя максимально расслабленно и естественно.

Но бывают такие съёмки, на которых не расслабляется никто.

Фотосессия мамы и дочки. Составлен план съёмки, осмотрены локации, подобрана одежда. Казалось бы, всё должно пройти идеально. Но у ребёнка свой взгляд на фото.

Полежать на кровати? Нет, это ни к чему. Полистать книгу? Тем более. Пойти в детскую? В принципе, можно, если мы достанем вещи из шкафа. Лучше на кухню? Я не против, только дайте мне огурец. Он не смотрится в кадре? Хорошо, давайте муку. Упс. Одно движение, и она накрывает белым облаком всё вокруг...

За полчаса съемки нетронутой оказывается только ванная. Куда мы и направляемся.

- Варя очень любит купаться, - не теряя надежды произносит мама. А еще очень любит пену. Поэтому в воду следом за Варей отправляется содержимое нескольких флаконов. Хоть снимать пенную вечеринку и не входило в наши планы, всё быстро вживаются в роль.

Но ненадолго. Ребёнок случайно потирает глаза и заходится в плаче. Съёмка закончена. Юная модель успокаивается и засыпает, мама идёт делать генеральную уборку, а я отсматривать кадры...

И о чудо, это получилась очень тёплая и душевная серия. А, значит, не так нужен четкий план, идеальные образы, подобранные локации. Куда важнее быть любящими, искренними и настоящими. Даже стоя по уши в муке.

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