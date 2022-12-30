«Подперли дверь и бросили спичку»: в Самаре неизвестные заживо сожгли пятерых маленьких щенков

Судьба собак на станции Ягодной неизвестна Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Какого кощунства достиг человек, чтобы так поступить со щенками? – чуть ли не плача записывает видео на месте пепелища зоозащитница из Самары Тамара Балькина.

В конце декабря 2022 года в микрорайоне Крутые ключи вблизи железнодорожной станции Ягодное сгорел самострой. В домике, по словам зооволонтеров, жили щенки, которых местные жители подкармливали. Тамара Балькина со слезами на глазах рассказывает, что неизвестные недоброжелатели начали истреблять собак, за которыми присматривали волонтеры.

- Об этом домике знали многие, даже те, которые злятся и ненавидят наших щенков. Сейчас от собачьей будки, которую мы построили своими силами, ничего не осталось. Щенки были сожжены заживо, видимо кто-то подпер дверь, чтобы они не сбежали, - рассказывает о происшествии самарчанка.

«Не делайте трагедию»

На видео видно, что от самостроя практически ничего не осталось, щенков поблизости Тамара не нашла и решила, что они все погибли. Однако подтверждения ее предположений на видео нет. В комментариях к посту местные жители рассказали, что видели одного из малышей рядом со станцией.

- Один смог уцелеть, видела его в том районе вместе с большими собаками. Остальные, наверное, просто убежали. Не делайте трагедию, - высказались местные жители.

"Собак на станции слишком много"

Жители новых микрорайонов «Крутые ключи» и «Кошелев парк», которые часто ходят мимо платформы Ягодной, разделились на два лагеря – одни сопереживают бездомным псам и поддерживают зооволонтеров, а другие категорически против разведения в этом месте бродячих животных.

- Собак на платформе развелось слишком много. Страшно ходить на работу, там еще и дети в школу ходят мимо, - говорят противники спасения псов и в подтверждение демонстрируют видео «собачьей свадьбы» на станции Ягодной.

Волонтеры в свою очередь убеждают других, что их подопечные безобидные, их обрабатывают от паразитов и стерилизуют. Противостояние двух сторон конфликта происходит в самарских пабликах уже неделю. Однако так доподлинно неизвестно, правда ли щенков сожгли или все же псам удалось спастись из пожара

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