Свинка Пеппа, живая белка и пакет петрушки: самарцы рассказали о самых странных подарках «Тайного Санты»

Подарки от Тайного Санты могут оказаться очень странными. Фото: личный архив

Перед Новым годом у каждого из нас оказывается немало самых разных подарков – от родных, близких, коллег. И если для кого-то новогодний подарок – повод порадовать человека, то некоторые используют праздничную традицию для того, чтобы подшутить над одаряемым. Особенно когда можно остаться анонимным во время игры в «Тайного Санту». Самарцы рассказали журналисту «КП-Самара» о самых странных подарках, которые им приходилось получать от «Тайного Санты».

Мешок мандаринов и поющая кукла

Иногда подарки от «Тайного Санты» оказываются странными, но в целом приятными.

- Помню, как-то мне подарили просто пакет, наполненный доверху мандаринами. Я был слегла озадачен, но на то он и тайный Санта, - вспоминает Николай Дорошенко.

-На новогоднем корпоративе я получила в подарок поющую куклу корейского исполнителя PSY, а также набор фигурок из телесериала «Свинка Пеппа». Всем моим коллегам тоже понравился этот подарок, так что какое-то время его фотография стояла на обложке нашего рабочего чата, - воодушевленно описала Анна Багдасарова.

Объяснить, чем руководствуется даритель, не всегда возможно. Фото: личный архив

Пакет петрушки и белый паззл

А вот у Анастасии Смыкаловой остались не лучшие впечатления от анонимного подарка.

- Мне подарили пакетик петрушки. Просто перевязанный ленточкой пакетик петрушки! – до сих пор возмущается девушка. - Если бы это была какая-то локальная шутка - я бы еще поняла, но ничего подобного. В тот день я, конечно, расстроилась, но мои друзья подбодрили меня, угостив ужином.

Иногда подарки и вовсе оказываются издевательскими.

- Как-то на работе я заикнулся о своей стрессоустойчивости среди коллег, почему один из умников решил подарить мне абсолютно белый, однотонный паззл, - рассказал Илья Хватков.

А с некоторыми презентами одаряемые и вовсе не знают, что делать дальше. Жительнице Самары Дарье новогодний сюрприз презентовали в коробке, с отверстиями для воздуха:

- Не знаю, что послужило причиной для такого подарка, но мне подарили белку Дегу. Живую белку! Сказать, что я была в шоке – ничего не сказать. Личность своего Санты я впоследствии раскрыла, но на мой вопрос он так нормально и не ответил.

Психологи объясняют такие необычные подарки раскрепощенностью, которую дает дарителю анонимность. Но все же советуют выбирать для игры в «Тайного Санту» более нейтральные варианты презентов. Ведь в следующем году пакет петрушки может достаться и вам.