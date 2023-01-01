Детоубийцы и взяточники: кого отправили в тюрьму в Самаре в 2022 году

Самые громкие преступления в Самаре, которые были рассмотрены в суде в 2022 году

2022 год принес жителям Самары много потрясений, в том числе и в криминальном плане – громкие убийства, сложные коррупционные схемы, завершение многолетних расследований и другое. «КП-Самара» решила вспомнить самые шокирующие преступления, которые рассматривались в судах в 2022 году

Убийство Екатерины Пузиковой и суицид Алексея Ряскова

Родственники Ряскова не стали отстаивать его честь в суде Фото: из соцсетей

В феврале 2022 года завершилось громкое дело об убийстве экс-жены самарского банкира Екатерины Пузиковой. Имя блондинки на протяжении многих лет не сходило со страниц газет. Екатерина сначала фигурировала в деле об отравлении собственного мужа, а после ее новый муж – спортсмен Алексей Рясков заявил, что девушка избежала наказания за убийство-мужа банкира с помощью мошеннических и коррупционных схем.

После публикации провокационного видеоролика, Пузикова прибыла в Самару. В своей квартире она встретилась с Рясковым, а на следующий день женщину обнаружили мертвой. Самого Ряскова нашли через некоторое время в невменяемом состоянии на другом берегу Волги. Его поместили в больницу УФСИН, где позднее обнаружили мертвым. Экспертиза показала, что смерть спортсмена наступила вследствие совершенного суицида.

После этого самарские следователи возбудили уголовное дело об убийстве Екатерины Пузиковой. Не осталось сомнений, что красавицу-блондинку убил бывший супруг Алексей Рясков, после чего он совершил самоубийство. Как сообщил «КП-Самара» адвокат Андрей Карномазов, что родственники Ряскова двигать дело дальше, чтобы реабилитировать Алексея и бороться за его невиновность, не захотели. Суд вынес постановление о прекращении данного дела, так как его дальнейшее движение зависело исключительно от воли и изъявления родственников обвиняемого, который мертв.

Первое уголовное дело в отношении судьи

Иван Ежов стал первым судьей-коррупционером, которого отправили в тюрьму в Самарской области Фото: Александра БУДАЕВА

Впервые в Самарской области суд рассматривал уголовное дело, где в качестве обвиняемого выступил сам служитель Фемиды. Судью Автозаводского района Тольятти Ивана Ежова заподозрили в получении взятки. Ежов попросил один миллион рублей за вынесение «мягкого» приговора по уголовному делу Назима Сеидова, которое было у него в производстве. Изначально Сеидова обвиняли в вымогательстве, и ему «светило» от 7 до 15 лет колонии. В итоге Иван Ежов признал его виновным всего лишь в самоуправстве, за что от уголовной ответственности Сеидова освободил и назначил ему судебный штраф 20 тысяч рублей.

Дело Ежова не хотели рассматривать в Тольятти, так как за 28 лет работы судьей, он был знаком многим местным судьям. Заседание состоялось в Самарском областном суде. Суд признал его виновным по п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и назначил суровое наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, выплате штрафа в размере 1 миллиона рублей в пользу государства, а также лишил его права занимать должности на 5 лет.

Приговор Вячеславу Хомских за «Ниву» от ОПГ «Законовские»

Экс-начальник полиции попался на взятках от преступников

Еще одного взяточника отправили за решетку в 2022 году. На скамье подсудимых оказался бывший начальник городской полиции Самары Вячеслав Хомских. Полицейского обвинили в регулярном получении взяток от преступной группировки «Законовские». С 2011 по 2017 года Хомских получил от «Законовских» 22 млн рублей. Сначала ему передавали 150 тысяч рублей ежемесячно, затем эта сумма выросла до 400 тысяч рублей. Также по версии следствия, осужденный получил в подарок белую «Ниву»

Суд назначил Хомских наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить 89 миллионов 200 тысяч рублей в доход государства. Обвиняемого лишили звания полковник полиции. Должности на государственной службе бывший полицейские не сможет занимать восемь лет.

Начальник угрозыска сбил подростка и попытался спрятать улики

Антон Безчетвертев отправился на зону за убийство школьницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще один полицейский из Самары оказался по ту сторону решетки в этом году. Бывшего руководителя уголовного розыска отдела полиции Советского района Антона Безчетвертева признали виновным в зверском убийстве 15-летней жительницы поселка Петра Дубрава. Подполковник сбил на дороге школьницу, а после, с целью сокрытия ДТП, перерезал ребенку горло.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима на срок 19 лет, а также ограничение свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Бывшего полицейского, опорочившего честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов, лишили звания подполковника. Гражданский иск отца убитой девочки на компенсацию в 5 миллионов рублей суд удовлетворил частично, назначив выплату в 3 миллиона рублей.

Мать-алкоголичку отправили в колонию за убийство грудничка

Елена Лаврова променяла сына на бутылку Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самарском областном суде летом 2022 года вынесли приговор горе-матери, которая оставила двоих меленьких сыновей запертыми одних в квартире. Сама Елена Лаврова несколько дней пила водку в незнакомой квартире в соседнем доме. Младший семимесячный ребенок, который все это время был прикован к детскому креслу, умер, а старший трехлетний малыш был истощен.

Горе-мать вернулась домой на четвертый день, ее младший сын уже не подавал признаков жизни, перевесившись через ремни безопасности на кресле. Эксперты сообщили, что причиной смерти стала компрессионная асфиксия. Несколько дней малыш не ел и не пил, из-за чего сил у него не осталось. Ребенок не смог подняться в исходное состояние, когда от голода обессиленный сложился пополам и, свесившись на ремнях, задохнулся.

Судом женщина признана виновной в совершении указанных преступлений, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 1 месяц с отбыванием в колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

Утопила дочь в ванной и была признана невменяемой

Екатерину Безгину признали невменяемой и отправили лечиться Фото: из соцсетей

Также в этом году был оглашен приговор еще одной горе-матери, которая утопила свою дочь ванной, а сама сбежала в психиатрическую больницу. Екатерина Безгина снимала квартиру в Самаре на улице Санфировой. Однажды владелец жилплощади пришел, чтобы забрать деньги за аренду и обнаружил в открытой квартире утопленную четырехлетнюю дочку квартиросъемщицы. Самой Екатерины в квартире не было, позже полицейские нашли от нее записку, где мать просила отдать детские вещи и игрушки нуждающимся.

Спустя несколько дней женщину нашли в психиатрической больнице на Нагорной. По словам врачей, она пришла туда сама после того, как убила родную дочь. В июле 2022 года Самарский областной суд рассмотрел дело об убийстве несовершеннолетнего и вынес неожиданное постановление. Обвинение по данному делу Безгиной не предъявлялось, суд признал самарчанку невменяемой и отправил ее на принудительное лечение.

Колония-поселения за смерть молодого отца

Суд привлек судоводителя депутатов к ответственности за ЧП на воде Фото: из соцсетей

В Тольятти вынесли приговор судоводителю Максиму Забирову, которого обвинили в смерти молодого отца Дениса Безрукова. ЧП на воде произошло 18 июня 2021 года в районе полуострова Копылово на Волге в Самарской области. Катер, на борту которого были депутаты «Единой России» и представители Жигулевского заповедника на полной скорости протаранили надувную лодку семьи Безруковых. В лодке находились супруги и их пятилетний сын. В результате столкновения бесследно исчез 32-летний Денис Безруков. На протяжении почти 10 дней его искали на акватории Волги и по берегу, к поискам подключили водолазов Поисково-спасательной службы Самарской области, полицейских и волонтеров «ЛизаАлерт». Тело Дениса нашли спустя десять дней, причем нашел его сам обвиняемый Забиров.

Несмотря на множество несостыковок в показаниях и результатах экспертиз, суд все же вынес приговор судоводителю. Максима Забирова отправили в колонию-поселения на 2 года и 6 месяцев. Заявленный к нему моральный вред в пользу вдовы Безрукова удовлетворен частично. С осужденного взыскали 700 тысяч рублей.

Выбросила плачущую дочь из окна

Горе-мать, которая уронила дочь из окна, не смогла доказать свое психическое расстройство Фото: Наталья АРТЯКОВА

Закончилось и рассмотрение еще одного резонансного дела об убийстве маленького ребенка. Анна Рузанкина из Димитровграда приехала в нашу областную столицу, чтобы работать проституткой. Трехлетнюю дочку Настеньку молодая мать привезла с собой, но часто оставляла девочку одну в квартире на всю ночь.

Рано утром Анна возвращалась домой после очередной «рабочей» ночи в сауне. Девушка разбудила сонного ребенка, чтобы отвести в туалет, но девочка спросонья начала капризничать. Рузанкину разозлила истерика дочери, и она захотела ее проучить. Однако метод воспитания мать выбрала самый жестокий. Как следует из материалов уголовного дела, мать взяла дочь за майку и вывесила через балкон, с целью напугать. Маленькая Настя истошно кричала на весь двор, что она очень боится. Крики услышали соседи и дворники. Буквально через несколько секунд плач ребенка оборвался глухим ударом об асфальт – тоненькая маечка порвалась и девочка насмерть разбилась об асфальт.

Судебное следствие длилось девять месяцев, за это время Рузанкину успели проверить на вменяемость в психиатрической клинике в Саратовской области. Психиатры не нашли отклонений у горе-матери, а суд назначил обвиняемой наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Несколько лет следствия по делу о доведении до самоубийства

Жестокого мужа отправили в колонию за самоубийство супруги Фото: Александра БУДАЕВА

Четыре года потребовалось следователям, чтобы усадить на скамью подсудимых коллегу из районного отдела полиции. Гакиль Бадертдинов работал участковым в районном отделении полиции в Шенталинском районе, он был женат на односельчанке Гульназ, вместе с которой они воспитывали детей.

В 2018 году женщина совершила самоубийство, ее тело нашли в колодце возле дома. В доведении до самоубийства обвинили мужа Гульназ, который проявлял суровое отношение к супруге. Гакиль не признавал свою вину в смерти жены и не признает до сих пор. По словам подсудимого, супруга сама провоцировала его на оскорбления.

На прениях сторон, которые состоялись в ноябре 2022 года, гособвинитель запросил для Гакиля Бадертдинова реальный срок лишения свободы — 3 года колонии общего режима. Суд вынес мужчине именно такой приговор.

Строгий режим для молодого парня, который пошел на убийство ради возлюбленной

Евгений Мишустин отправился в колонию строгого режима за убийство парикмахерши Фото: Наталья АРТЯКОВА

В конце 2022 года в Самарском областном суде вынесли приговор молодому парню, который жестоко расправился с интернет-подругой ради денег. Евгений Мишустин придумал план, чтобы раздобыть денег для своей возлюбленной, у которой началось вагинальное кровотечение. Он познакомился на сайте с 21-летней Аленой Кругловой. Евгений втерся в доверие и предложил девушке заняться любовью, но не традиционно, а с элементами БДСМ. Он достал приготовленную ранее веревку, связал Алену по рукам и ногам, а затем схватил канцелярский нож и перерезал бедной девочке горло. После убийства Евгений Мишустин забрал из сумки Алены ее паспорт, ключи от квартиры, сотовый телефон и кошелек с наличными и банковскими картами.

Самарца признали виновным и назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.