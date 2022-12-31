«Кричала от страха при виде взрослых»: родная мать изувечила маленькую Соню, но новая семья стала спасением

На долю маленькой Сони выпало немало испытаний. Фото: предоставлено "Комсомолке"

История маленькой Сонечки похожа на рождественскую сказку. С непременными испытаниями и болью, которые выпадают на роль главной героини, злой мачехой и чудесным спасением. Отличие от классического сценария всего одно – в роли злой мачехи выступила родная мама малышки. А вот чужие по крови люди стали своими и дали крохе надежду на новую жизнь. Приемная мама Сони Ольга Андреева рассказала подробности истории журналисту «КП-Самара».

«Муж повернулся и спросил – а как берут ребенка из детдома?»

Ольга Андреева из Тольятти много лет проработала инспектором по делам несовершеннолетних. Работа не из легких - за эти годы ей приходилось не раз бывать в неблагополучных семьях, видеть, как издеваются над детьми родители-алкоголики, спасать и изымать малышей из притонов наркоманов. Сама мать троих детей, она не могла остаться равнодушной к страданиям чужих мальчишек и девчонок. Когда много лет назад Тольятти облетела история про 15-летнюю девочку, которая выпрыгнула из окна пятого этажа из-за родителей-алкоголиков, Ольга не смогла пройти мимо. После реанимации она забрала чужого подростка в свою семью, помогла пострадавшей девочке снова научиться ходить и получить жилье как социальной сироте. Сейчас первая приемная дочка уже живет отдельно, но поддерживает связь с женщиной, которая протянула ей руку помощи в самый сложный период.

Ольга Андреева не смогла пройти мимо и протянула крохе руку помощи. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Выйдя на пенсию по выслуге лет, майор Андреева поняла – у нее еще хватает и сил, и душевного тепла на то, чтобы помогать другим.

- Свои дети уже выросли и жили отдельно. Как-то раз мы с мужем Игорем проезжали мимо нашего местного детского дома. Ребятишки подбежали к забору и смотрели на нас. Муж повернулся ко мне и спросил – а что нужно сделать, чтобы взять ребенка из детдома? Пришлось признаться, что я уже начала узнавать, просто никак не решалась об этом с ним поговорить.

Так в семье Андреевых появился маленький Саша. Потом – еще один сын, Жора. А потом Андреевы узнали про Соню.

У Сони парализовало ручку и ножку из-за жестокого обращения со стороны родной матери. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Порвала ложкой глотку»

С самых первых дней жизнь крохотной Сонечки была непростой. Малышка родилась совершенно здоровой. Но родная мать за что-то невзлюбила дочку и принялась вымещать на беззащитной малышке свое дурное настроение. В месяц Соня угодила в больницу с переломом ножки. В четыре месяца ее госпитализировали с серьезной травмой – мать разбила ей голову. Из-за этого у девочки парализовало правую половину тела. Тем не менее, из больницы малышка вернулась домой, к своей мучительнице. А в девять месяцев снова угодила к врачам. На этот раз родная мать порвала ей ложкой глотку. После этого девочку изъяли из семьи и отправили в реабилитационный центр.

- После пережитого стресса Соня стала бояться всех взрослых вообще. Она никого к себе не подпускала, сразу начинала истошно кричать. Все, что могли педагоги – это покормить ее и поменять памперс, - вспоминает Ольга Андреева.

Благодаря любви и заботе маленькая Соня буквально ожила. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Глаза смотрели прямо в душу»

Педагогам сказали – если до трех лет ей не найдут приемную семью, малышка навсегда отправится в пансионат для инвалидов. Дни уходили один за другим, но желающих стать родителями для наполовину парализованной крохи все не появлялось.

- У нас уже было двое приемных детей, и мы получили разрешение взять третьего, - вспоминает Ольга Андреева. – Наш выбор пал на мальчика Сережу с ДЦП из Самары, но оказалось, что другая семья подписала согласие взять его буквально перед нами. Мы принялись листать базу дальше. И вдруг я увидела Соню. Увидела – и уже не смогла оторвать глаз. Она была побрита налысо, из носа после больницы торчала трубка, но ее глаза смотрели мне прямо в душу. Я сказала мужу – смотри, какая она красивая, она точно наша, поехали!

Супруги Андреевы успели вовремя. Руководство реабилитационного центра оказало содействие в оперативном оформлении документов, и вместо пансионата для инвалидов маленькая Соня отправилась в новый дом.

Девочка ходит на занятия иппотерапией. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Любовь и душевное тепло сотворили чудо

Когда Андреевы взяли Соню в семью, состояние девочки было очень тяжелым.

- Ей был уже годик и 9 месяцев, но она не умела ни ходить, ни ползать, - вспоминает Ольга. – Из-за травмы головы она не могла толком двигать правой ручкой и ножкой. Могла только сидеть и еще умела трогательно перекатываться вбок, как колобок. Но мы твердо решили – мы поставим ее на ноги. Когда мы брали Жору, нам тоже говорили, мол, зачем он вам, он же овощ. Мы отвечали – он не овощ, у него ДЦП. Сейчас это очень активный мальчик, он занимается плаванием и иппотерапией, мы уже поставили его на ходунки и продолжаем реабилитацию.

Андреевы без промедления взялись за реабилитацию Сонечки. Грамотные занятия и лечение, но самое главное - любовь и душевное тепло новых родителей и братьев быстро принесли чудесный результат.

- Год назад, аккурат перед Новым годом, Сонечка пошла. Сейчас она немного подволакивает правую ножку, но это ей практически не мешает, - говорит Ольга Андреева. – Есть хороший прогресс и в развитии движения правой ручки. К сожалению, из-за черепно-мозговой травмы у нас есть ограничения по медикаментам, которые можно применять, а в мозгу образовались кисты. Но мы продолжим реабилитацию и сделаем все возможное, чтобы Соня смогла вести нормальную жизнь. Софийка - наша любимая девочка, наша «зажигалочка». Мы все ее обожаем!

Сейчас девочке уже 4,5 годика. Это активный и веселый ребенок, который обожает маму и папу, с удовольствием играет с братьями и псом Марсиком и освещает каждое утро своей улыбкой.

В дружной семье Андреевых четверо приемных детей. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Это наш сынок»

А маленького Сережу Андреевы недавно тоже забрали в свою семью.

- Те люди, которые тогда подписали согласие прямо перед нами, в итоге так и не решились забрать малыша с тяжелой формой ДЦП. Когда мы об этом узнали, то поняли – это наш сынок и он ждет нас. Дали Сонечке время адаптироваться в новом доме, немного восстановить здоровье – и начали оформлять документы на Сережу, - вспоминает Ольга.

Сейчас четырехлетняя Соня и трехлетний Сережа – лучшие друзья, готовые играть вместе с утра и до вечера. Малыши даже разработали собственный язык и отлично понимают друг друга.

- Мы обязательно поставим их всех на ноги, - уверена Ольга.

Семью Андреевых поддерживает благотворительный фонд ЕВИТА. Фонд регулярно собирает средства, благодаря которым особенные детки Андреевых отправляются на так нужную им реабилитацию. Если вы хотите помочь семье Андреевых с реабилитацией деток, сделать это можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Улыбка Фатимы: девочку приковал к постели страшный недуг. Но для семьи она стала солнцем в доме

Под Самарой девочка, которую страшная болезнь приковала к постели, стала солнцем в доме для родителей и сестры (подробности)

«Резать не будем, рожай сама»: из-за ошибок врачей малышка из Самары навсегда осталась инвалидом, но стала счастьем для семьи

Из-за врачебной ошибки во время родов маленькая девочка из Самары навсегда осталась инвалидом (подробности)

«У вас живой труп в животе»: в Самаре беременную не хотели даже ставить на учет, но она не отказалась от сына и нашла счастье

В Самаре врачи не хотели ставить на учет женщину, беременную ребенком с нарушениями здоровья (подробности)

Увидела, что творится в интернате, и перестала спать: в Самаре мать двоих детей взяла в семью неизлечимо больную девочку

В Самарской области впервые забрали в приемную семью неизлечимо больную девочку (подробности)