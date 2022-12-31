Самарцы выбрали лучшие клиники 2022 года и лучшего врача

Победителей ждет церемония награждения

Несколько месяцев жители Самарской области выбирали лучшие медицинские учреждения и врачей в конкурсе «Клиника года-2022: перезагрузка» от «Комсомольской правды» при поддержке министерства здравоохранения региона. 25 номинаций, 91 организация и 37 докторов - таковы цифры конкурса в этом году.

Первый сезон проекта стартовал еще в 2015 году, тогда «Комсомольская правда в Самаре» с помощью нового конкурса решила сделать сферу медицины понятнее для жителей. Проект получил признание в Министерстве здравоохранения РФ, сейчас он проходит во многих регионах страны.

«Клиника года» - это народная медицинская премия, площадка для обмена опытом специалистов медицинской сферы и место для диалога пациентов и врачей.

По традиции лучших из лучших выбирали сами пациенты путем голосования на сайте samara.kp.ru. И вот какой итог голосования:

Лучшей многопрофильной клиникой стала многопрофильная клиника «Реавиз».

Победителем в номинации «Вклад в развитие медицины г. Самары» стала Городская больница № 6.

Лидер в области оказания высокотехнологичной медицинской помощи по мнению самарцев Академия стоматологии Медицинского университета «Реавиз».

Лучшей семейной клиникой назвали Клинику СИТИЛАБ.

Звание Социально ответственной клиники досталось медицинской клинике «Современная диагностика» из Сызрани.

За Индивидуальный подход к пациентам читатели КП отметили медицинский лучевой центр «МЛЦ».

Клиникой с лучшим сервисом признали Стоматологическую клинику высшей категории «ЭДЕНТАЛЬ».

В номинации Лучшая частная клиника г. Сызрани на первом месте оказалась медицинская клиника «Современная диагностика».

Лучшая стоматологическая клиника в 2022 году - стоматологическая клиника DENTGARD.

Лучшая клиника в области женского здоровья - клиники «ИДК - Мать и дитя».

Лучшей клиникой в области репродуктивного здоровья и планирования семьи читатели назвали клинику «ИДК - Мать и дитя».

Лучшая частная детская клиника по итогам голосования клиники «ИДК - Мать и дитя».

Золотым призером в номинации Лучшая клиника лечения детей с речевыми нарушениями стала федеральная сеть клиник «Реацентр».

Лучшей диагностической клиникой признали медицинский лучевой центр «МЛЦ».

Лучшая круглосуточная травматологическая помощь - медицинский центр «Доктор ОСТ».

За здоровый образ жизни отмечен медицинский центр «Открытие».

В категории Профилактика и медицинский осмотр выиграл многопрофильный медицинский центр «Профмедцентр».

Звание Лучшего санаторно-курортного учреждения присуждено санаторию Циолковский.

Лучшим детским оздоровительным лагерем назван ДОЛ Циолковский.

Открытием года стала стоматологическая клиника DENTGAR.

Лучшим медицинским учреждением мкр. «Южный город» - детская клиника «Мой ребенок».

Также лучшим учреждением, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в г. Самара стала ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 6».

В Тольятти - ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3».

Впервые в этом году выбирали лучшего врача. В качестве номинантов выступили врачи медицинских учреждений, выдвинутые руководством и трудовыми коллективами клиник, участвующих в конкурсе.

В итоге выбрали Топ-10 лучших врачей. Ими стали:

Борисова Ирина Владимировна

Бубнова Вера Владимировна

Вальд Наталья Владимировна

Власенко Юлия Владимировна

Гусинин Сергей Егорович

Коваленко Наталья Владимировна

Кузнецов Юрий Владимирович

Миронов Дмитрий Валерьевич

Плошкин Игорь Олегович

Попова Светлана Сергеевна

Впереди победителей ждет торжественное награждение и заслуженные дипломы и подарки.