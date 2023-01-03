Мисс Полиция, расчленение друга и роковой ремонт: самые шокирующие убийства в Самаре за 2022 год

ТОП-5 самых кровавых преступлений в Самаре за 2022 год

2022 год для жителей Самарской области стал богатым на события, и, к сожалению, происходили и плохие, которые шокировали не только местных, но и всю страну. Журналисты «КП-Самара» вспомнили самые шокирующие убийства прошедшего года и составили ТОП-5 преступлений, которые никого не оставили равнодушными.

Не ДТП, а спланированное убийство

Любовник обиделся на женщину и задавил ее на машине Фото: из соцсетей

В конце мая 2022 года в Тольятти насмерть сбили продавщицу пекарни 35-летнюю Ольгу В. Сначала показалось, что это был несчастный случай, но во время следствия выяснилось – это убийство. Женщину сбил водитель «БМВ», который сразу же скрылся с места ДТП. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, который признался в спланированном хладнокровном убийстве.

Гражданин Азербайджана Тельман был тесно связан близкими отношениями с жительницей Тольятти. Как он рассказал на допросе, он задавил свою пассию в ходе ссоры. Улики, найденные на месте преступления и в машине подозреваемого, указывали на его причастность к преступлению. Тельман был задержан, а следователи продолжили устанавливать все обстоятельства этого убийства.

Перерезал горло обидчику своей жены

Товарищи выпивали на лавочке возле дома, а после один из них схватился за нож. Фото: СУ СКР по Самарской области

Еще одно хладнокровное покушение на убийство произошло в селе Утевка Самарской области. В пьяной ссоре между товарищами потерпевшему, к счастью, удалось выжить. Двое мужчин отдыхали возле подъезда, распивая спиртные напитки. Градус в крови начал повышаться, а язык развязываться. В какой-то момент один из мужчин начал оскорблять супругу своего товарища, обиженный муж не выдержал и полоснул разговорчивого друга по горлу ножом.

Потерпевший смог добраться до своей квартиры, где его сожительница вызвала скорую помощь. Благодаря оперативности врачей, жизнь мужчины удалось спасти. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, его арестовали.

Ремонт в коттедже стоил одиноким женщинам жизни

Одинокие женщины не смогли отбиться от пьяного узбека, который делал им ремонт в доме. Фото: СУ СКР по Самарской области

Пенсионерка и ее дочь-инвалид из поселка Волжский Самарской области решили пригласить рабочего из ближнего зарубежья, чтобы тот помог им сделать ремонт. Гражданин Узбекистана обратил внимание, что у одиноких женщин есть сбережения и решил ограбить их.

Мужчина забрался в коттедж, накинулся на огороде на пенсионерку, а затем расправился с ее дочерью. Мигрант забрал деньги и скрылся в неизвестном направлении. На теле его жертв следователи насчитали множество телесных повреждений, в том числе тупым предметом на голове. В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск, по данным правоохранителей он мог выехать на свою родину в Узбекистан.

Расчленили друга и попытались спрятать тело

Трое друзей избили до смерти своего собутыльника, а после расчленили его. Фото: СУ СКР по Самарской области

Страшное происшествие случилось в поселке Мехзавод в Самаре в октябре этого года. В одной из квартир нашли расчлененное тело 29-летнего парня. Под подозрение сразу попал квартиросъемщик, который арендует квадратные метры в многоквартирном доме.

Четверо мужчин распивали спиртные напитки в квартире на Мехзаводе. Между один из гостей и потерпевшим произошла ссора, которая переросла в драку. На погибшего набросились также хозяин квартиры и еще один гость. Трое парней избили молодого человека, от полученных травм он скончался. Чтобы скрыть преступления, мужчина разделили тело погибшего на фрагменты, чтобы впоследствии незаметно избавиться от трупа. Однако внимательный сосед сообщил о странных звуках за стеной в полицию и жестоких убийц задержали. В настоящее время следствие продолжается, в следующем году трое подельников предстанут перед судом.

Резонансное убийство полицейской возле ночного клуба

Бывший зек пырнул ножом сотрудницу полиции возле бара, потому что та отказалась с ним знакомиться Фото: из соцсетей

Одно из самых шокирующих и резонансных дел, которое произошло в 2022 году – убийство «Мисс Самарская полиция». В начале ноября 2022 года возле ночного клуба «Карамболь» было найдено тело молодой сотрудницы полиции Ирины Янковской. Подозреваемого задержали в течение нескольких часов, им оказался ранее неоднократно судимый житель Самары 33-летний Роман Каверин.

Роман Каверин частично признался в преступлении и рассказал на допросе свою версию произошедшего утром возле бара «Карамболь». Однако его показания существенно разнились с поведением действующего сотрудника полиции. Он заявил, что якобы девушка в тот день была «не столь невинна, как все думают», а он лишь защищался. Его показания вызвали некоторые сомнения. Для сотрудницы ПДН это было бы очень странное поведение, если верить его словам.

На следующий день после расправы над полицейской Каверину избрали меру пресечения. На первом заседании в Советском суде Роману вдруг резко стало плохо, и он попросил вызвать скорую. Медики осмотрели подсудимого, измерили пульс и давление, после Роман отказался от дальнейшего осмотра. После уезда скорой слушание продолжили. Каверин вел себя неоднозначно, он не стал отвечать на вопросы судьи, избрав позицию категоричного игнорирования. Однако это не помещало суду избрать для жестокого убийцы меру пресечения на время следствия. Каверина оставили в СИЗО до 3 января 2023 года.