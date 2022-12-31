«К «Делу Пушкинских карт» много вопросов»: адвокаты сомневаются в законности ареста предпринимателя Григория Мокеева

Спектакли "Театра нового времени" показывали на нескольких площадках Самары

Лицом в пол

В 23 часа 26 декабря в дом, который снимал молодой самарец Григорий Мокеев с женой, ворвались люди в штатском и автоматчики. Лицом в пол положили не только Григория, но и брата его жены Артема Корабель. Три часа их допрашивали, потом увезли в изолятор временного содержания, изъяв из помещения рабочие документы, компьютеры и телефоны. Туда же доставили еще одного «подельника» - их общего знакомого Владислава Михеева.

Всех троих объявили подозреваемыми в предполагаемой краже денег с Пушкинских карт (средств, выделяемых государством молодежи для посещения музеев, спектаклей и патриотических фильмов). Буквально через пару дней после этого о задержании в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, который заявил, что ущерб от действий трех молоды людей составил около 15 миллионов рублей, а жертвами преступной схемы стали пять тысяч студентов. В результате суд оставил молодых людей под стражей. Однако адвокаты задержанных сомневаются в законности ареста и убеждены – к широко распиаренному «Делу Пушкинских карт» остается немало вопросов. У представителей защиты вызывает недоумение, почему суд не учел их доводы.

Адвокаты рассказали о позиции защиты журналисту «КП-Самара».

Написал роман и помогал защищать природу

Григорий Мокеев в 2020 году с отличием закончил магистратуру кафедры «Физиология» Самарского национального исследовательского университета им. Королева. В том же году выпустил двухтомный роман-фэнтази «Бестелесные». Еще будучи студентом, работал ведущим специалистом структуры Минприроды «Природоохранный центр». Сотрудничает с Центром по сей день в качестве волонтера, помогая в мероприятиях по защите особо охраняемых территорий.

Параллельно Григорий открыл веб-студию по разработке сайтов, работал с коммерческими и государственными структурами. До ареста близился к завершению большой проект с Министерством культуры РФ по созданию электронной библиотеки. А летом его проект, представленный на форуме «Сильные идеи для нового времени», был отобран для реализации Министерством туризма Самарской области – в наступающем году веб-студия должна была разработать аналог букинга в рамках импортозамещения.

Спектакль окончен

Причем же здесь Пушкинские карты? Однажды жена Григория, Полина Мокеева (по образованию – певица и педагог по вокалу), спросила супруга – нельзя ли организовать какой-нибудь творческий проект. В окружении пары немало молодых актеров - выпускников Самарского СГИКа, что и навело Григория на мысль создать новый театр. Так под эгидой ИП «Григорий Иванович Мокеев» возник «Театр нового времени», а один из его спектаклей «Мнимый больной» по классической пьесе Мольера получил официальное право продаваться по Пушкинским картам. Постановка шла на площадках Самары и Тольятти осенью – билеты, как и билеты всех других театров, продавались через билетные агентства. Посмотреть спектакль смогли сотни школьников и студентов, множество взрослых зрителей.

Адвокаты Григория Мокеева уверены, что молодой человек ни в чем не виноват.

- Григорий платил актерам и организаторам зарплату, а государству – все налоги и страховые сборы, - говорят адвокаты молодого человека. - Однако кому-то не верилось в чистоту его помыслов. В сети действительно имеются предложения различных мошенников по покупке «Пушкинских карт» – Но в случае с «Театром нового времени» злоупотреблений не было – студенты получали билет, актеры играли спектакль.

Тем не менее начались проверки. То в зрительный зал нагрянут, то в билетное агентство. Агентства одно за другим разорвало договоры с ИП, проект встал.

«Там все не так»

Спустя почти два месяца ребят арестовали. А еще через три дня, прямо перед заседанием суда о мерах пресечения, о поимке подозреваемых в своем Телеграм доложил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Причем несмотря на то, что суда не было и вина молодых людей не доказана, их уже во всеуслышание назвали преступниками.

- Нам непонятно, откуда депутат узнал об этом «деле»? Следователь отрицает слив информации, - говорят адвокаты. – У нас есть немало вопросов к опубликованной информации и ее достоверности. Например, в посте указано, что «ущерб от их деятельности составил не менее 15 миллионов рублей», однако на самом деле следователи заявили чуть больше миллиона. Также депутат утверждает, что якобы «по бумагам все спектакли шли при полном аншлаге, хотя в действительности залы были пустыми». Однако на каждом спектакле было 100-200 зрителей всегда, и это могут подтвердить сотни человек – как зрители, так и работники ДК. Депутат в посте утверждает, что «студенты получали на свой счет 1,5 – 2 тысячи рублей». Но зрители этих сумм в глаза не видели, нам непонятно, откуда взялась эта информация. Также Александр Хинштейн пишет, что «После этого преступники продавали билеты сами себе, оплачивая их Пушкинской картой». Однако на самом деле зрители приобретали билеты не у Григория, а у специализированных агентств.

«Нарушение законных прав недопустимо»

Григорию, Артему и Владиславу (никому из них нет и 30 лет) предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой. Адвокаты всех троих задержанных не видят в их действиях никакого состава преступления.

- Это разрешенная законом деятельность предпринимателей в области культуры. С оплатой всех предусмотренных законом налогов и сборов, - отмечают юристы. - Следователь практически сразу после возбуждения дела подала ходатайство о заключении под стражу. Хотя закон гласит - индивидуальный предприниматель, ведущий предпринимательскую экономическую деятельность, не может быть арестован. Есть ведь домашний арест, подписка о невыезде, ограничение деятельности, залог. Григорий Мокеев не скрывался от следствия (его до ареста никто не искал), подробно описал свою деятельность, которую вел строго в рамках закона. Зачем же отправлять парней в СИЗО?

- Нарушение законных прав гражданина, в том числе и во время предварительного расследования, недопустимо! - уверен адвокат Григория Мокеева Владимир Петров. - При этом исполнение закона обязательно для всех - как для подозреваемых, обвиняемых, так и для тех, кто осуществляет предварительное расследование, надзор или правосудие в отношении этих лиц. У моего подзащитного множество положительных характеристик, говорящих о активной жизненной позиции и общественной полезности. Следователь при расследовании дела обязан собрать и приобщить к материалам уголовного дела документы, характеризующие личность подозреваемого или обвиняемого. Это обязанность, а не право лица, проводящего расследование, прямо предусмотренная законом.

Но даже приобщенная защитником к материалам дела положительная характеристика (благодарственное письмо одного из одного министерств Самарской области) по неизвестной причине следователем суду, в качестве документа, положительно характеризующего Григория Мокеева, передана не была.

- Когда мы задали вопрос, почему это произошло, следователь затруднилась с ответом. И после этого характеристика сразу нашлась, - рассказывают адвокаты. – В самом деле материалы не пронумерованы, не все из них подшиты, нам не понятно, когда и откуда взялись. Кроме того, в суде представили материалы о якобы телефонных разговорах Григория от начала декабря, хотя какого бы то ни было документа, подтверждающего законность прослушивания до возбуждения уголовного дела, материалами дела подтверждена не была.

Интересно, что Министерство культуры, которое следствие представляет пострадавшей стороной, себя таковой не считает и не видит противоправных действий со стороны театралов «в силу отсутствия нарушения законных прав и интересов учреждения и министерства». Правда, «в связи с интересом СМИ» просит все-таки проверить – что там не так.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.