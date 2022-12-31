Карнавалы, шествия и красноглазая коза: показываем самые яркие фото 2022 года в Самаре

Волгафест стал одним из ярких событий лета-2022 в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2022 год оставил противоречивые впечатления, но совершенно точно запомнился каждому самарцу. Подводя итоги, принято перебирать фотографии в альбомах и вспоминать ушедшие дни. Фотограф «КП-Самара» не стала исключением и составила свою подборку самых ярких фотографий 2022 года в Самаре. Показываем их без лишних слов и комментариев.

Холод на Крещение не испугал самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 января 2022 года верующие Самары по традиции окунулись в Крещенскую купель на Волне в районе Полевого спуска. Несмотря на прохладную погоду, желающих было хоть отбавляй!

Вот так хаски приветствует посетителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зимой многие горожане по традиции отправляются провести выходные в один из хаски-клубов, чтобы отдохнуть и пообщаться с милыми собачками. А те и рады. Вот так приветствовал посетителей хаски в клубе «Маламут» 9 февраля 2022 года

25 февраля Самара приняла первых вынужденных переселенцев из ДНР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 февраля 2022 года в Самару прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР. Людей обогрели, накормили, дали крышу над головой и обеспечили всем необходимым. Дети пошли в школу, родители нашли работу. Многие из них планируют остаться на новой Родине.

Шествие Бессмертного полка собрало тысячи горожан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шествие Бессмертного полка всегда считается одним из самых трогательных событий года. В 2022 году почтить память своих предков вышли тысячи самарцев, а шествие растянулось на сотни метров.

Красногшлазая коза впечатлила зрителей Студвесны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всероссийская Студвесна в мае 2022 ода стала одним из самых ярких событий года. Фееричное открытие, на которое съехались ребята со всей страны, не оставило никого равнодушным. Но наибольший фурор произвела гигантская красноглазая коза.

Этнический карнавал "Мы вместе" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одним из центральных событий Студвесны стало масштабное карнавальное шествие «Мы вместе» 21 мая 2022 года. Старт празднику был дан на площади Революции. Участники карнавала представили многонациональную культуру нашей страны. Яркое шесвие прошло по улицам старого города.

В день кинолога журналисты "Комсомолки" поехали в гости в кинологический центр МВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

День кинолога – праздник, который отмечается не столь широко, как многие другие. Но журналисты «КП-Самара» 20 июня побывали на тренировке в учебном центре МВД и впечатлились умными и красивыми служебными собаками и их проводниками-кинологами.

Путешественники отправились на плоту по Волге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 августа в Самару заглянули путешественники, которые плыли по Волге из Каспия на плоту. Кадры получились очень атмосферными!

Конкурс красоты в женской колонии - впечатляющее зрелище Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конкурс красоты в женской колонии 24 октября оставил смешанные впечатления у фотографа «КП-Самара». Харизмаичные красавицы старались как могли, чтобы впечатлить жюри. И у них получилось!

Парад памяти проводится в Самаре на площади Куйбышева 7 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парад Памяти 7 ноября проводится в Самаре каждый год, в память о знаменитом параде 7 ноября 1941 года на площади Куйбышева. Не стал исключением и 2022 год

Гран-При по фигурному катанию собрало в Самаре лучших фигуристов страны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ноябре Самара принимала Гран-При по фигурному катанию. В наш город приехали сильнейшие российские фигуристы. Тольяттинец Егор Базин и его партнерша Елизавета Худайбериева показали отличный результат!