Под бой курантов обнимали кота: как самарцы встретили Новый 2023 год

Самара отметила Новый 2023 год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот и закончился трудный для многих 2022 год, когда всю страну потрясли события в соседней стране. Россияне в эту новогоднюю ночь загадывали одно и то же желание – мира во всем мире. В Самаре из-за событий на Донбассе приняли решение отменить новогодние массовые гуляния, но все же горожане попытались устроить себе праздник самостоятельно. «КП-Самара» решила посмотреть, как жители Самары отметили Новый 2023 год.

Самарцы сами устроили грандиозное фейерверк-шоу в городе Фото: принтскрин видео.

Несмотря на то, что в городе отменили массовые гуляния, власти все же украсили общественные пространства, чтобы самарцы смогли почувствовать новогоднюю сказку и сделать памятные фотоснимки. В городских парках и скверах нарядили деревья и зажгли праздничные огни, на площадях установили арт-объекты и новогодние елки.

На площади Куйбышева было многолюдно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в новогоднюю ночь обрадовала жителей Самары снегом и отсутствием ветра. Гулять в такую ночь было одним удовольствием, чем и воспользовались горожане. Даже несмотря на остуствие праздничного салюта, который традиционно запускают в Самаре в Новый год, люди смогли насладиться фейерверками, которые приобрели сами. Весь город сиял новогодними огнями, а у самарцев было праздничное настроение.

На Солидарность Самара Арене народу было поменьше Фото: Наталья АРТЯКОВА

Но не все самарцы решили в эту ночь выйти на улицу и насладиться праздником. Кто-то встречал Новый год в кругу родных и близких в гостях, а кто-то решил провести эту ночь в спокойной обстановке в одиночестве. 2023 год - год Кролика и Кота по восточному гороскопу. Многие самарцы встречали Новый год со своими питомцами - символами года.

Жители Самары поделились фотографиями праздничных блюд, которыми они угощали гостей в эту ночь Фото: из соцсетей

- Первый мой Новый год в одиночестве. Открыла бутылку шампанского, начистила мандаринок, обняла кота и смотрю сериалы. В принципе, я очень довольна таким праздником, - написала самарчанка в соцсетях и выложила фотографию со своим питомцев.

Кто-то выбрал для себя одиночество в эту ночь и ничуть не пожалел Фото: из соцсетей

Среди комментаторов нашлись и те, кто не очень любит новогодние праздники. Некоторых самарцев смущают громкие хлопки на улице от взрывов петард и салютов, а кто-то не понимает, как можно петь песни до самого утра, не давая спать соседям. Однако многие из ворчунов все же не отказывают себе в удовольствии поддержать новогодние традиции и поднять бокалы под бой курантов.

Нашлись и те, кто на все новогодние праздники уехал отдыхать из большого города. Кто-то отправился в деревню к бабушке, с целью сходить в баню, порыбачить на замерзшем пруду и покататься с самодельных горок на огороде. Некоторые решили отправиться в путешествие чуть дальше – в другие города. Кто-то отправился кататься на сноуборде и горных лыжах в Магнитогорск, кто-то вместе с детьми уехал на горнолыжный курорт в Хвалынск, а кто-то решил устроить для своей возлюбленной новогодний сюрприз и отправиться в романтическое путешествие в Санкт-Петербург.

По сводкам оперативных смен, которые следили за порядком и ликвидировали возникающие ЧП, эта новогодняя ночь в Самаре прошла достаточно тихо и спокойно. Никаких крупных трагедий в начале 2023 года не произошло. Будем надеяться, что и дальше наступивший год будет радовать нас спокойными днями и ночами, а погода на новогодних праздниках позволит жителям Самарской области провести больше времени на свежем воздухе, наслаждаясь красотами родного края.

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