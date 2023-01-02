Гениальные специалисты и хорошие люди: кого потеряла Самара в 2022 году

2022 год забрал у Самары много талантливых людей

Минувший год оказался непростым для всей страны и, в частности, Самарской области. Он принес много волнений, а взамен забрал талантливых людей, память о которых будет жить вечно. В некрологе «КП-Самара» вспоминаем главные утраты 2022 года.

Гениальные врачи

В 2022 году Самарская область потеряла сразу нескольких гениальных врачей, прекрасных специалистов.

Заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой СамГМУ Василий Павлов ушел из жизни 23 января 2022 года.

Заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой СамГМУ Василий Павлов ушел из жизни 23 января 2022 года. Мужчина скончался на 71-м году жизни. Павлов активно участвовал в жизни региона, его научные разработки внедрены в ряде государственных бюджетных учреждений здравоохранения. Он является дважды лауреатом премии правительства Самарской области в сфере науки и техники, соавтором 26 территориальных программ по развитию здравоохранения. Василий Павлов посвятил работе в этой сфере 20 лет жизни.

Весной Новокуйбышевск потерял талантливого врача-педиатра Игоря Косорукова

Весной Новокуйбышевск потерял талантливого врача-педиатра Игоря Косорукова - его не стало 10 апреля 2022 года. Его запомнили как первого врача, грамотного специалиста и хорошего человека. Бывшие пациенты отзываются о Косорукове как о настоящем профессионале, вежливом и пунктуальном специалисте. А супруга гениального врача отмечала, что он безумно любил свою работу.

Лариса Семушкина была одним из ведущих акушеров-гинекологов Самары

Накануне Нового года, 30 декабря, ушла из жизни другой заслуженный врач - Лариса Семушкина. Она работала в больнице Семашко и была одним из ведущих акушеров-гинекологов Самары. Лариса Семушкина отдала сфере здравоохранения почти 50 лет, спасла множество жизни, а о ее операциях ходили легенды. Специалист скончалась на 72-м году жизни после продолжительной болезни.

6 апреля 2022 года ушел из жизни известный в научных кругах профессор Самарского университета им. Королева Владимир Чернов

Талантливые педагоги

6 апреля 2022 года ушел из жизни известный в научных кругах профессор Самарского университета им. Королева Владимир Чернов. Его жизнь была тесно связана с наукой - он является доктором физико-математических наук и главным научным сотрудником Института систем обработки изображений - филиала ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН. Обладая острым умом и любовью к исследовательской деятельности, он написал около 150 научных публикаций, являлся автором и соавтором 5 монографий. Владимир Чернов боролся с тяжелой болезнью, но не смог ее победить. Он умер в возрасте 73 лет, не дожив до своего дня рождения чуть более двух недель.

Невосполнимой утратой для мира самарской журналистики стала смерть основательницы журналистского образования в регионе Валентины Симатовой

Невосполнимой утратой для мира самарской журналистики стала смерть основательницы журналистского образования в регионе Валентины Симатовой. Она скончалась 13 августа в возрасте 76 лет. Валентина Симатова помогла многим поколениям одаренных студентов найти свое место в профессии. Благодаря ей в 1992 году открылся Самарский институт журналистики, положивший начало журналистскому образованию в Самарской области. В 2016 году Валентина Николаевна получила звание заслуженный работник СМИ региона.

Известные адвокаты

11 июля 2022 года стало известно о смерти известного адвоката Нины Чернышевой. Она успешно работала над многими скандальными делами. В последнее время Нина Чернышева боролась с онкологией.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким тех, кто ушел от нас в 2022 году.