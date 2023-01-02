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Общество2 января 2023 9:40

От послепраздничных диет организму только вред: как восстановиться после новогоднего загула

Жителям Самары рассказали, как правильно восстановить организм после новогоднего загула
Анастасия ЗУБКОВА
Наладить правильное питание после новогоднего загула может быть непросто

Наладить правильное питание после новогоднего загула может быть непросто

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новогодние праздники заканчиваются, килограммы остаются на боках. Пора начинать худеть к лету. Но как сделать это правильно? Диетологи говорят: самое опасное – резко начать голодать. Или сразу после вечеринки наутро бежать в спортзал. А как правильно? Вместе с диетологом-биохимиком Еленой Шубиной и профессиональным фитнес-тренером Татьяной Григорьевой журналисты «КП-Самара» разобрали три главные ошибки, которые мы совершаем в погоне за идеальной фигурой и составили пошаговый план на новую жизнь.

Ошибка №1 — изнуряющие тренировки

Уверены, что добиться идеальной спортивной фигуры можно только если пахать в спортзале до изнеможения и не допускать даже капли жалости к собственному организму? В погоне за желаемым сразу хватаетесь за программу посложнее и штангу потяжелее? Персональный тренер Татьяна Григорьева предупреждает: подобные манипуляции над собственным телом могут закончиться очень и очень плохо.

- Даже опытным спортсменам после долгого перерыва нужно постепенно наращивать нагрузку. Что уж говорить о тех, кто только приобрел абонемент в зал! Во-первых, отсутствие спортивной подготовки может привести к травме, а во-вторых, поверьте, при изнуряющих тренировках вы просто потеряете желание заниматься. Похудеть за одно-два занятия все равно не получится, поэтому к вопросу спорта лучше подходить спокойно и без фанатизма.

Как правильно:

Начните с малого. Например, после новогодних каникул приучите себя чаще выбираться из дома. Активный отдых, прогулки на свежем воздухе, катание на лыжах и коньках, главное не сидеть на одном месте.

- В спортзале начните занятия с кардио. 20-30 минут спокойным шагом на беговой дорожке пойдут на пользу. После можно постепенно увеличивать нагрузку. И обратитесь к тренеру, хотя бы вначале, он проследит, чтобы упражнения выполнялись правильно. Тогда вы быстро заметите прогресс и никак не навредите своему телу, - советует Татьяна Григорьева.

А еще – прислушивайтесь к организму и не забывайте себя хвалить.

- Спорт должен быть в удовольствие. Важно поставить перед собой цель. Отслеживайте результаты и делайте замеры раз в две недели. Это вас замотивирует и поможет не бросить начатое.

Ошибка №2 — голодание

После новогоднего обжорства клятвенно обещаете себе перейти на гречку и кефир? Диетолог-биохимик Елена Шубина уверена: резкие перемены только навредят

- Представьте поезд, который мчится на всех парах это работа ферментных систем в новогодние праздники, когда мы хорошенько объедались. Что произойдет, если резко включить тормоза? Поезд сойдет с рельсов. Тоже самое и с нашим пищеварением. Потом очень долго придется «собирать вагоны». Поэтому таких экспериментов проводить не стоит, - объясняет Елена Шубина. – Кроме того, резкое голодание может спровоцировать серьезное отклонение в психике. Так что нужно быть осторожнее.

Как правильно:

Основное правило — знать меру в еде и пить воду. А если уж очень сильно хочется устроить себе разгрузочные дни, то делать это нужно правильно.

- Быстрее восстановиться и выйти из пищевого похмелья помогут масла, травы и пророщенные злаки. Отпаивайте себя отварами шиповника, зеленым чаем или разбавленным соком калины. Добавьте в рацион сухари, - советует диетолог. - Рекомендую утром выпивать натощак ложечку масла из льна, тыквы или амаранта. Избавить организм от токсинов поможет хлорофилл и каолин (белая глина).

Диетолог уверена: пяти дней будет достаточно, чтобы очистить организм после новогоднего разгула. А заодно - сбросить пару лишних килограмм. После можно аккуратно и постепенно переходить на принципы здорового питания

Ошибка №3 — погоня за «волшебной таблеткой»

Идеальный сценарий — есть и не толстеть, но так бывает только в сказке и в рекламе волшебных таблеток для похудения. Эксперты предупреждают – если вы хотите долгосрочный результат, то без ограничений в питании и физнагрузок в этом вопросе точно не обойтись.

- Никакая таблетка сама по себе не поможет снизить цифры на весах. Препараты в основном притупляют чувство голода, а бороться надо с причиной. Объедаются же люди зачастую из-за стресса. А в новогодние праздники еще из-за того, что им просто нечего делать дома.

Как правильно:

Рассчитайте количество калорий, которое подходит именно вам, в зависимости от роста, веса, возраста и образа жизни. Сделать это можно с помощью онлайн-калькуляторов. Как правило, при сидячем офисном образе жизни и весе в 70-80 кг женщинам рекомендуется съедать около 1700-2000 калорий в день, мужчинам – чуть больше. Но важны не только калории сами по себе.

- Главное – чтобы в рационе были и белки, и жиры, и углеводы, и микроэлементы. Иногда худеющие пытаются полностью отказаться от жиров или углеводов в погоне за диетой, но это неправильно и приведет к сбоям в организме, - предупреждает Татьяна Григорьева.

Для начала можно ориентироваться на показатели в 1,5 грамма белка на килограмм массы тема, 1 грамм жира и 2 грамма углеводов. И уже потом «настраивать» их под себя.

КОНКРЕТНО

Приводим организм в порядок после Нового года

Шаг 1.

Детокс (до пяти дней)

Ешьте умеренно, пейте отвар шиповника и зеленый чай, утром - чайную ложку льняного масла натощак. Добавьте в рацион сухари.

Шаг 2.

Прогулки

Гуляйте каждый день не менее 30-40 минут. Постепенно доведите до 10 тысяч шагов в день.

Шаг 3

Вода

Начните с 0,5 чистой питьевой воды в день, постепенно доведите до 1,5 литров. Поставьте бутылку минералки на рабочий стол и пейте в течение дня.

Шаг 4

Расчет калорий

Рассчитайте нужное вам количество калорий в онлайн-калькуляторе. Посчитайте, сколько вы съедаете с привычным меню. И постепенно (!) в течение месяца уменьшайте до необходимого размера

Шаг 5

Кардио

Если с нового года вы записались в спортзал, начните с кардио и тренировок с собственным весом. Обязательно попросите помощи тренера, который оценит ваши возможности и особенности здоровья и составит план тренировок на первое время.

КАРТИНА ДНЯ