Легкий мороз и немного снега: опубликован прогноз погоды на Рождество 2023 в Самаре

Синптики рассказли о погоде на Рождество 2023 в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии одного из самых главных православных праздников синоптики рассказали, какой будет погода на Рождество в Самаре 2023.

Все данные предоставлены погодным сервисом gismeteo.ru.

ПОГОДА В САМАРЕ В СОЧЕЛЬНИК 2023

Накануне Рождества, вечером 6 января, синоптики прогнозируют умеренный мороз до -10 градусов. Ожидается пасмурная погода. После 19 часов может пойти небольшой снег, который усилится ближе 22 часа и прекратится в 01.00 следующего дня. Осадков выпадет не более 0,8 миллиметров.

Скорость ветра составит 2-4 метра в секунду. Его направление пока не определено.

ПОГОДА НА РОЖДЕСТВО В САМАРЕ 2023

7 января также ожидается пасмурная погода. Солнце может выглянуть ненадолго после обеда. Столбик термометра покажет температуру воздуха в пределах -7...-10 градусов. Осадков метеорологи не предвещают. Сила ветра, так же, как днем ранее, составит 2-4 метра в секунду.

ПОГОДА В САМАРЕ В ЯНВАРЕ 2023

В целом, в первом месяце нового 2023 года погода в Самаре будет неоднородной. Начнется все с оттепели и плюсовой температуры, потом придет умеренный мороз до - 10 градусов, а начиная с Крещения в Самаре придется померзнуть - синоптики обещают стужу до -23 градусов днем и до -30 градусов ночью. Рекордных снегопадов не ожидается.