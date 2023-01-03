Общественный транспорт на Рождество 2023 в Самаре: во сколько и к каким храмам подадут автобусы

К пяти храмам Самары подадут дополнительный транспорт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 6 на 7 января 2023 года в Самаре в пяти крупных храмах города пройдут рождественские богослужения. Они завершатся за полночь, поэтому администрация позаботилась, чтобы верующие разъехались по домам с комфортом и назначила дополнительные автобусы. Расскажем, как будет ходить общественный транспорт на Рождество 2023 в Самаре.

К КАКИМ ХРАМАМ И ВО СКОЛЬКО ПОДАДУТ АВТОБУСЫ НА РОЖДЕСТВО 2023 В САМАРЕ

Все рождественские богослужения в церквях Самары начнутся в одно и то же время - 6 января в 22.00, а закончатся примерно в 02.00 7 января. С 02.00 до 02.30 к пяти храмам подадут специальные автобусы. Они заберут горожан от Софийского собора, Покровского кафедрального собора, храма Петра и Павла, храма в честь Георгия Победоносца и Кирилло-Мефодиевского собора.

СКОЛЬКО АВТОБУСОВ БУДЕТ РАЗВОЗИТЬ ВЕРУЮЩИХ НА РОЖДЕСТВО В САМАРЕ 2023

Количество подвижного состава у каждой церкви и маршруты следования городской администрацией не уточняются.

Проезд в «рождественских» автобусах будет стоить так же, как и в обычное время - 32 рубля по банковской или транспортной карте и 35 рублей наличными.

В целом же, весь общественный транспорт Самары 6 и 7 января 2023 года будет работать по расписанию выходного дня.