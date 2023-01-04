Снежный мэр и неведомые зверушки: показываем самых необычных снеговиков Самарской области

Лепись снеговиков сейчас - самое время!
Фото: из соцсетей
После оттепели январь наконец порадовал жителей Самарской области снегом. Синоптики обещают нам сильное похолодание (местами аж до -33), так что сейчас самое время делать снеговиков. Чем жители региона активно и занимаются.
Снеговики есть в каждом дворе, на каждой улице, много их на набережной Самары. В основном встречаются классические снежные фигуры.
Вот такой классический снеговик стоит в лесопарке 60-летия Советской власти
Фото: Ольга НОВИКОВА
Встречаются и многорукие снеговики. Наверно, чтобы все успевать делать.
Фото: Ольга НОВИКОВА
А вот этот снеговик с улицы Ташкентской в Самаре, похоже, еще не отошел от праздников.
Фото: Ольга НОВИКОВА
- Вышли с дочкой погулять с собакой сегодня утром и не удержались - сделали снеговика. Сразу детство вспомнила, - рассказывает самарчанка Валерия.
Попадаются и не совсем обычные фигуры. Например, зайцы или вот такие неведомые зверушки.
Заяц на улице Ташкентской.
Фото: Ольга НОВИКОВА
Как думаете, кто это?
Фото: Ольга НОВИКОВА
Тольяттинский заяц. Фото: Елена Солоненко / vk.com/solonez.elena
Жители Тольятти подошли к делу со всей креативностью. Вот, например, снеговик, которого местные жители прозвали буховиком или похмельвиком. Фото появилась в паблике “Тольятти”.
Этот снеговик очень приглянулся тольяттинцам. Фото: vk.com/tlt_01
В этом снежном бюсте на улице Мира кто-то разглядел Пальмиро Тольятти - генерального секретаря Итальянской коммунистической партии, в честь которого город на Волге и назван. Похоже, что так оно и есть. Фото тоже из паблика "Тольятти".
Пальмиро Тольятти из снега. Фото: vk.com/tlt_01
Вскоре на месте Пальмиро Тольятти появился новый бюст. Местные уверяют, что снежная фигура - копия нынешнего мэра города Николая Ренца. Спорить с ними не будем, сходство есть. Фото отсюда.
Снежный мэр Тольятти. Фото: Зоомагазин Экзотика Тольятти Аквариумистика / vk.com/aquatlt
Реальный мэр Николай Ренц. Похож на снежного двойника? Фото: администрация Тольятти.