От футбола до керлинга: самые яркие спортивные события 2022 года в Самарской области

"Крылья Советов" в 2022 году отметили юбилей. Фото: ФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов»: полные трибуны в юбилей, игроки в сборной России, победы над «топами» в Кубке

Главными в спортивной жизни Самары по-прежнему остаются «Крылья Советов». Вокруг самарского футбольного клуба в 2022 году было немало ярких событий, выделяем главные из них.

6 мая 2022 «Крылья» отметили свой 80-летний юбилей. Он ознаменовался фееричным матчем чемпионата России против московского «Динамо». Дело не только в том, что самарцы обыграли будущих бронзовых призеров первенства со счетом 5:2. Этот матч собрал на трибунах «Солидарность Арены», согласно официальным данным, 32 314 зрителей. Похожая посещаемость в обозримом будущем, скорее всего, маловероятна. Введение системы FAN ID резко уменьшило число зрителей на трибунах самарского стадиона.

Возможно, болельщики все-таки заполнят «Солидарность Арену», если «Крылья» продолжат успешное выступление в Кубке России, где «паспорт болельщика» пока не требуется. В этом турнире осенью 2022 года самарская команда запомнилась яркими победами над «топами» российского футбола — питерским «Зенитом» и московским «Спартаком». Это позволило «Крыльям» выйти в стадию плей-офф Кубка со 2-го места в группе, опередив команду из Санкт-Петербурга. Кстати, голосуя на официальном сайте «Крыльев», болельщики выбрали главным событием 2022 года именно упомянутые кубковые победы.

И нельзя обойти вниманием вызов пяти игроков «Крыльев Советов» в сборную России. За национальную команду осенью 2022 года дебютировали Роман Ежов, Александр Коваленко, Александр Солдатенков, Максим Глушенков и Сергей Пиняев. Последние двое — уже не игроки «Крыльев», но на момент вызова они играли за самарский клуб. Также со сборной тренировался, но не принял участия в матчах голкипер Иван Ломаев.

Самара приняла Кубок России по керлингу Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА

«Акрон»: выход в 1/4 Кубка России

Футболистам тольяттинского «Акрона» в этом сезоне в турнире ФНЛ приходится сложно. Зато в Кубке России команда из Автограда сумела пробраться сквозь мельчайшее сито и оказалась в числе 4 представителей низших лиг, которые попали в стадию плей-офф, где сразятся с клубами РПЛ. В феврале в Жигулевске «Акрон» примет в четвертьфинальном матче московское «Торпедо».

БК «Самара»: победа в Кубке и участие в Единой лиге ВТБ

Для баскетбольного клуба «Самара» 2022 год ознаменовался двумя важными событиями. В мае команда во второй раз в своей истории завоевала Кубок России. А спустя месяц было принято решение о включении самарского клуба в Единую лигу ВТБ. Это сильнейший российский турнир, для участия в котором необходимо соответствовать определенным требованиям по финансам и инфраструктуре. Благодаря поддержке и активному участию губернатора Дмитрия Азарова и введению в строй нового Дворца спорта участие «Самары» в Единой лиге ВТБ стало реальностью.

Егор Базин и Елизавета Худайбердиева стали лучшими на Гран-При в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фигурное катание: Гран-при в Самаре и «золото» Базина

Еще одно масштабное соревнование, которое стало возможным с открытием в Самаре современного Дворца спорта, - Гран-при России по фигурному катанию. На новой площадке в ноябре 2022 года прошел пятый этап серии. Тольяттинец Егор Базин со своей партнершей Елизаветой Худайбердиевой завоевал на самарском льду «золото» и стал участником финала, который пройдет в марте в Сочи.

Керлинг: Кубок России в Самаре

Новый самарский Дворец спорта также впервые принял Кубок России по керлингу. В декабре здесь состоялись сначала мужские, а затем женские соревнования по этому виду спорта. Участники отмечали высокое качество льда и высказывали удовлетворение от того, что в регионах появилась еще одна площадка профессионального уровня.

Биатлон: три «бронзы» Латыпова на Олимпиаде

Конечно, выступление самарца Эдуарда Латыпова на Олимпийских играх 2022 в Пекине ассоциируется в первую очередь с его неудачным выступлением в эстафете. На свою часть гонки Латыпов уходил, лидируя над всеми соперниками, но, не справившись с порывами ветра, растерял преимущество, и в итоге российская сборная завоевала только «бронзу».

Однако, если отбросить в сторону все подробности, олимпийская медаль остается медалью. Кроме того, на Играх в Пекине у Латыпова есть еще две «бронзы»: в смешанной эстафете и в гонке преследования. Также в 2022 году наш биатлонист завоевал «серебро» в эстафете на этапе Кубка мира, проходившем в итальянском Антхольце.

«Лада»: заявка в КХЛ

Хоккейная «Лада» с сезона-2023/2024 может вернуться в Континентальную хоккейную лигу. Официальную заявку на участие в этом турнире клуб подал осенью 2022 года. Губернатор Дмитрий Азаров обещал «Ладе» поддержку в этом вопросе. Решение будет принято в конце марта 2023 года.