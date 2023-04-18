«Некоторые увольнялись после первого вызова»: помощник начальника караула пожарной части - о сложностях и плюсах профессии

Дмитрий Шатских работает в ПЧ-4 уже 25 лет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дмитрий Шатских уже почти 25 лет работает в пожарной части №4. Старший прапорщик сейчас занимает должность помощника начальника караула. Пожарный с большим опытом работы рассказал журналисту «КП-Самара» о службе в МЧС и о том, зачем молодые парни бросаются в борьбу с огненной стихией.

Главное – отношение в коллективе

До службы в армии Дмитрий уже подрабатывал в добровольной пожарной команде при заводе, поэтому он уже понимал, что нужно будет делать, когда принес документы в отдел кадров ПЧ-4. Начиная с должности пожарного, Дмитрий прошел путь до помощника начальника караула, который имеет в своем подчинении около 10 молодых бойцов.

- За четверть века работы в пожарной охране я понял, что самое главное здесь – отношение в коллективе. Если команда дружная, то и работа будет идти слаженно, - говорит Дмитрий Шатских.

Старший прапорщик учит новобранцев и помогает своим старшим коллегам на службе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Новобранцы учатся на практике

Старший прапорщик рассказал нам, как происходит набор пожарных в МЧС. Сначала добровольцы проходят обязательную медицинскую комиссию, а после их на несколько недель отправляют на обучение в учебный центр МЧС. В это время начинающие пожарные уже проходят стажировку в частях, постигая азы пожарного дела.

- Сначала новобранец смотрит-присматривается, общается с коллективом, посещает теоретические лекции, которые проводит начальник караула или же начальник части. Пока боец не аттестован, он не имеет права принимать участие в тушении пожаров, однако учиться нужно на практике, новобранцы все равно с отделением выезжают на ЧС, - говорит помощник начкара.

Молодым неаттестованным пожарным разрешается помогать коллегам разматывать пожарные рукава, они учатся подключаться к гидрантам, смотрят за действиями старших по званию. Дмитрий Шатских уверен, что только на практике можно научиться всему.

- В рамках учений, которые мы проводим на территории пожарных частей, новичков учат держать ствол, регулировать напор подаваемой воды и т.д. Это необходимо, чтобы боец на пожаре точно знал, что и как ему делать, как работать с техникой и средствами пожаротушения. Порой времени на раздумья нет, а одна ошибка может стоить жизни человека, - говорит опытный пожарный.

Неаттестованные пожарные не принимают участия в ликвидации, но могут помочь своим коллегам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожарные участвуют в разных спортивных состязаниях

Навыки пожарного дела бойцы отрабатывают не только на учениях, но и во время пожарно-спасательных соревнованиях. Дмитрий Шатских в составе команды своей родной пожарной части становился чемпионом области по газодымозащитной службе.

- Городской этап соревнований по ГДЗС традиционно проходит на базе ПЧ-5 на улице Каховской в Самаре. Победители этого этапа становятся участниками областных соревнований среди пожарных. Тот год нам с ребятами удалось обойти наших коллег из других частей и стать лучшими пожарными региона, - с гордостью говорит Дмитрий.

На этих соревнованиях молодые и амбициозные пожарные могут показать свою физическую подготовку, которая также очень важна в работе. Помимо соревнований по пожарному многоборью, в Самаре часто проводят чемпионаты по другим видам спорта, в том числе футболу и волейболе среди бойцов МЧС.

- Спортивная жизнь помогает держать себя в форме, увеличивать свой потенциал и развивает стремление к победе. Кроме того, общение с руководством и коллегами в неформальной обстановке помогает сблизиться, чтобы в карауле всегда царила дружеская атмосфера, - говорит Дмитрий Шатских.

Среди самарских пожарных проходят различные соревнования. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

К каждому найдется индивидуальный подход

По словам руководителя, к каждому новобранцу в ПЧ-4 ищут индивидуальный подход. Старший прапорщик отметил, что в части нет дедовщины.

- В пожарной части все равны – и пожарный, и начальник. Все мы делаем одно дело – спасаем жизни людей и встаем на борьбу с огненной стихией, - говорит самарский пожарный.

«У каждого своя цель»

Мы узнали у сотрудника МЧС, который почти 25 лет работает в пожарной части, зачем молодежь идет на такую опасную и сложную работу. Дмитрий не стал романтизировать насчет героизма и желания спасать людей.

- В большинстве случаев ребята идут ради графика «сутки через трое». Это для многих удобно. Конечно, еще очень привлекают льготы, форма и погоны. Сейчас предельный возраст для пожарных повысили до 50 лет, а там и пенсия по выслуге копится, - говорит Дмитрий.

Однако не все выдерживают опасности профессии. На памяти помощника начальника караула было два случая, когда парни после первого же вызова на крупный пожар писали заявления и увольнялись. Несмотря на долгий путь: прохождение комиссии, стажировка и обучение, они все же поменяли сферу деятельности на более спокойную.

- Кому-то показалось тяжело, кому-то было страшно. Но в нашей части текучка небольшая, последний «новичок» к нам устроился пять лет назад, сейчас у нас в карауле полный комплект. Все, кто пришел когда-то – остаются здесь до конца, до самой пенсии, - говорит Дмитрий Шатских.

Опытный пожарный дал очень хороший совет всем, кто собирается связать свою жизнь с МЧС.

- Конечно, пожарный должен быть смелым и отважным, но на службу нужно идти с умом. Здесь мало одного желания, нужно соизмерять свои силы и возможности. Но все же если желание стать пожарным сильнее, то развивать свои способности можно уже будучи в части. Старшие товарищи всегда готовы прийти на помощь, научить и показать, - говорит Дмитрий Шатских.

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