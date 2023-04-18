Инициатива не наказуема – она приветствуется

100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, сохраняются традиции предков, наши дети развиваются, больные люди получают лечение, а природа – защиту. Все эти проекты какое-то время назад выиграли президентские гранты. Грант дал возможность реализовать идею и заложить базу для ее развития.

Проект даёт возможность своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, а также познакомиться с представителями этих организаций. О каждом НКО создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

Как привлечь жителей крупного города к очистке и обустройству природных территорий, да ещё и совместить активную жизненную позицию с научным подходом? В поволжской ассоциации территориального и экологического развития «Мастер-план» это смогли сделать экологическими акциями, которые активисты проводят в Самаре.

Вообще, всем нам нужно понять, что инициатива в России-матушке давно уже не наказуема, а очень даже приветствуется. Вот, к примеру, собрались в Самаре люди – профессионалы своего дела и стали общество «профессиональных горожан» создавать, чтобы жители города сами начали участвовать в его благоустройстве. И, кстати, такие инициативы получили поддержку в администрации районов, города и региона, что привело в конечном счёте к совместному созданию городских природно-парковых зон. А проект эколого-краеведческого клуба «Тайные тропы», этой значимой теме и посвящённый, выиграл президентский грант.

Добровольцы решили совместить научный подход с активной жизненной позицией. И с этого ракурса объединились, проводя различные природоохранные акции там, где сами проживают. Организовывали субботники, во время которых даже скалы от мусора очищали, убирали отходы за теми, кто пока ещё отдыхает на природе, не имея полезных экопривычек. Одновременно экскурсии познавательные проводили об истории, геологии и биоразнообразии очищаемого места.

Просвещали всех участников субботников рассказами профессионалов. Сайт создали, куда всю информацию о природных объектах загрузили, а также сами экскурсии. Учили, как без ущерба для природы проводить походы выходного дня. Экоуроки для школьников региона проводили. Тех, кто проявлял активность, обучали методам и способам работы с людьми, чтобы как можно больше горожан к природоохранной деятельности по месту жительства привлечь. Члены клуба «Тайные тропы» посещали занятия по подготовке экскурсоводов-краеведов.

Всю свою работу фиксировали видео- и фотоотчётами, которые в соцсетях размещали. Совместно с Самарским палеонтологическим обществом и по сей день идёт работа над созданием нового музея – палеонтологического. Вот такая обширная работа делалась и продолжает вестись волонтёрами ассоциации. Впрочем, так всегда бывает, когда научный подход с активной жизненной позицией совмещается..

Вячеслав Рябцов, эксперт по целям устойчивого развития и ESG- трансформации предприятий ассоциации «Мастер- план»:

«Мы создаём сообщество «профессиональных горожан». Вместе реализуем проекты по благоустройству дворовых и общественных территорий, развиваем микрорайоны и всю Самарскую область. Мы стремимся сделать наши города комфортнее для людей.»

«Главное, что отличает этот проект – эмоциональность и искренность его героев. Видеосюжеты дают возможность почувствовать это и ощутить уважение к ним. Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания и потому что, когда о таких делах рассказывают, сердца зрителей и читателей смягчаются – таким образом добра в мире становится больше», - считает 1-й заместитель генерального директора ИД «АиФ» Марина Мишункина.

Спецпроект «Мир неравнодушных людей» доступен по адресу: https://nko.aif.ru