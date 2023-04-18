Гимн от «Ляписа» и двухэтажный чартер: 7 удивительных фактов об «Акроне», которые вы могли не знать

«Акрон» получил профессиональный статут всего четыре года назад, но уже шумит в Кубке России. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

19 апреля 2023 года тольяттинский «Акрон» примет в матче Кубка России в Жигулевске московский «Спартак». Это будет игра второго этапа полуфинала Пути регионов. Познакомимся с командой, наделавшей шороху в нынешнем розыгрыше Кубка, поближе.

Стремительный взлет

Статус профессионального футбольного клуба «Акрон» получил всего четыре года назад, в 2019 году, когда дебютировал в зоне «Урал-Приволжье» ПФЛ. При этом на переход из любительских соревнований в профессиональные клубу понадобился всего год — в первом же сезоне в ЛФК «Акрон» добился права на повышение в классе.

Для «перелета» в ФНЛ тольяттинской команде также оказалось достаточно одного сезона. В этом команде, как ни парадоксально, помогла «ковидная» пауза в соревнованиях. Первенство ПФЛ в сезоне 2019/2020 осталось недоигранным, и текущая турнирная таблица, в которой «Акрон» шел на первом месте, оказалась итоговой.

Не было бы счастья…

Итоги первого сезона «Акрона» в ФНЛ, как и выход в этот турнир, тоже можно охарактеризовать известной поговоркой «Не было бы счастья...» В турнирной таблице сезона 2020/2021 «Акрон» занял 17-е место из 22, что означало вылет назад во вторую лигу. Но вылетевший в том году из премьер-лиги ФК «Тамбов» прекратил существование, и команда из Тольятти получила wild card на сохранение прописки в ФНЛ.

В сезоне 2021/2022 «Акрон» выступил уже гораздо успешнее, финишировав в первой половине турнирной таблице (9-е место из 20).

«Акрон» и «Крылья»

В своем дебютном сезоне в ФНЛ «Акрон» попал в один турнир с самарскими «Крыльями Советов», вылетевшими из РПЛ. И какое-то время шел выше в турнирной таблице.

Но к концу сезона преимущество «Крыльев» над остальными соперниками уже не вызывало сомнений, и именно победой в Жигулевске самарская команда гарантировала себе возврат в РПЛ. Причем в тот матче счет открыл именно «Акрон» - отличился экс-игрок «Крыльев», уроженец Самары Артем Делькин. «Крылья» перевернули ход игры благодаря дублю Ивана Сергеева, причем второй гол был забит уже в компенсированное время.

Очередная официальная очная встреча «Акрона» и «Крыльев» может состояться уже в начале мая в рамках финала Пути регионов Кубка России. Но для этого надо, чтобы 19 апреля «Акрон» прошел московский «Спартак», а «Крылья» - «Краснодар».

С детства за «Акрон»

Гимном болельщиков «Акрона» с 2020 года является переделка песни группы «Ляпис Трубецкой» «Воины света». Припев в «футбольной версии» звучит так:

Воины света, воины добра

За свою команду бьются до утра.

Воины добра, воины света -

С детства за «Акрон» болеет вся планета!

Оригинальный текст, как видим, подвергся минимальной трансформации, из-за чего возникают некоторые вопросы. В частности, как и зачем за свою команду биться до утра. Если это, конечно, не намек на затяжную серию пенальти.

Впрочем, песня звучит задорно и объединяюще. К примеру, у «Крыльев Советов» подобного трека до сих пор нет и никогда не было. В этом «Акрон» схож с питерским «Зенитом», где гимном болельщиков является минимальная переделка песни «Город над вольной Невой».

А слова «с детства за «Акрон» - вообще тонкий английский юмор (в духе страны-родоначальницы футбола, между прочим), качественная самоирония с отсылкой к известному мему «с детства за «Лестер». Дополнительную игру смыслов здесь придает тот факт, что сам клуб «Акрон» моложе любого из его сознательных поклонников.

Двухэтажный «Акрон-Экспресс»

«Акрон» является, по всей вероятности, единственным в мире футбольным клубом, который арендовал для своих болельщиков железнодорожный состав из двухэтажных вагонов. Поезд под названием «Акрон-Экспресс» отправился на матч первого этапа полуфинала Пути регионов, в котором «Акрон» встречался с московским «Динамо». В нем на выезд отправилось более 400 болельщиков.

Если вновь сравнивать с соседями из областного центра, то «Крылья Советов» снаряжали железнодорожный чартер для своих болельщиков дважды в истории — в 2004 и 2021 годах, соответственно в Москву и в Нижний Новгород. Оба раза это были поездки на финал Кубка, и это были классические составы в основном из плацкартных вагонов. Отправить на выезд купейный двухэтажник, да еще на более ранней стадии плей-офф — это было ноу-хау «Акрона».

«Шагаю по Москве»

В весенней стадии Кубка России «Акрон» встречается пока исключительно с московскими командами. На первом этапе четвертьфинала тольяттинцы разобрались дома с «Торпедо» - 2:0, на втором этапе также в Жигулевске в серии пенальти обыграли «Локомотив» (основное время 1:1), а на первом этапе полуфинала также по пенальти прошли московское «Динамо», не забив и не пропустив в основное время.

Перед жеребьевкой, выбиравшей, кто приедет в Жигулевск 19 апреля - «Спартак» или «Крылья Советов», от представителей «Акрона» звучали единодушные пожелания, чтобы это был столичный клуб: «Пойдем дальше по Москве». И жребий удовлетворил эту просьбу.

Любопытно, что одной из команд, которые «Акрон» обыграл в Кубке в осенней части турнира, был «Пересвет» из Московской области.

Единственной командой РПЛ из Москвы, с которой пока турнирная сетка не сводила «Акрон», остается ЦСКА. С армейцами тольяттинцы смогут пересечься либо на втором этапе финала Пути регионов, либо в Суперфинале. Если, конечно, дойдут до этих стадий турнира.

«Сухари»

В шести матчах Кубка России «Акрон» пропустил только один мяч в игровое время — от московского «Локомотива».

По большому счету, результат игры против «железнодорожников» должен был быть аннулирован из-за участия в матче дисквалифицированного капитана «Локо» Баринова. Но поскольку «Акрон» и так выиграл, протест тольяттинский клуб подавать не стал.

Если же «Акрон» подал бы заявление на пересмотр результата этой игры, ему присудили бы техническую победу 3:0, и тогда у тольяттинской команды до сих пор в турнире не значилось бы пропущенных мячей.