Сквозь «призму» опыта защиты, поддержки и реабилитации

100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, сохраняются традиции предков, наши дети развиваются, больные люди получают лечение, а природа – защиту. Все эти проекты какое-то время назад выиграли президентские гранты. Грант дал возможность реализовать идею и заложить базу для ее развития.

Проект даёт возможность своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, а также познакомиться с представителями этих организаций. О каждом НКО создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

Единое интернет-медиапространство, комплексная реабилитация и просветительские школы. Два грантовых проекта самарской общественной организации инвалидов «Призма» воплощены в жизнь.

Главная задача пациентских НКО – защита прав людей, страдающих различными заболеваниями. У таких организаций уже накопился немалый опыт работы, которым сотрудники и волонтёры хотели бы поделится с другими.

Так самарская региональная общественная организация инвалидов «Призма» основана в 1997 году. И конечно, с тех пор сотрудники и волонтёры накопили ценный опыт по защите, поддержке и реабилитации людей с различными заболеваниями.

И когда здесь задумались над вопросом передачи опыта, то создали проект «Пространство возможностей: расширяем границы», получивший президентскую грантовую поддержку. Основная цель проекта: создание для НКО единого интернет-медиапространства, которое будет постоянно пополняться информацией о работе организаций.

Чтобы все новости подавались на должном уровне, сотрудников обучали съёмкам видеоматериалов и написанию текстов. В итоге в интернет-пространство было выпущено 60 видеороликов, что вкупе с другими информационными материалами существенно увеличило количество подписчиков канала на ютубе и в соцсетях.

И это, хотя и весьма важная, но далеко не вся проведённая работа. Название другого проекта самарской «Призмы», также получившего президентский грант, говорит само за себя: «Комплексная реабилитация людей с ОВЗ».

На выделенные деньги было закуплено оборудование для дополнительного оснащения Центра семейной реабилитации инвалидов. Там люди восстанавливались, занимались адаптивной физкультурой, йогой, скандинавской ходьбой. В центре можно было пообщаться с психологом, улучшить свои компьютерные навыки. Одновременно врачи Самарского государственного медицинского университета и областной клинической больницы им В.Д. Середавина вели просветительские школы пациентов, отвечали на вопросы, как очно, так и онлайн – через соцсеть ВКонтакте. Итогом работы стало проведение круглого стола и создание электронной брошюры, размещённой на сайте организации и на сайтах других НКО, где с опытом работы центра в рамках проекта могут ознакомиться все заинтересованные лица.

Всё, что делается для инвалидов, людей с ОВЗ в «Призме» и других подобных НКО, делается для того, чтобы вернуть людей к полноценной жизни, помочь им приобрести самостоятельность и не зависеть от окружающих.

Ян Власов, председатель правления самарской региональной общественной организации инвалидов «Призма»:

«Двигаться нужно только вперёд, не забывая при этом о близких и доверившихся вам людях.»

«Главное, что отличает этот проект – эмоциональность и искренность его героев. Видеосюжеты дают возможность почувствовать это и ощутить уважение к ним. Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания и потому что, когда о таких делах рассказывают, сердца зрителей и читателей смягчаются – таким образом добра в мире становится больше», - считает 1-й заместитель генерального директора ИД «АиФ» Марина Мишункина.

Спецпроект «Мир неравнодушных людей» доступен по адресу: https://nko.aif.ru