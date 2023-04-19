Диктант победы 2023 в Самаре: как проходит и где написать

Акция пройдет по всей России 27 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Диктант Победы - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны - пройдет по всей России 27 апреля 2023 года. Историческая акция состоится уже в пятый раз. Рассказываем, где написать Диктант Победы 2023 в Самаре и как он проходит.

Всего участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий, из них 20 вопросов - на общую военно-историческую тему и пять — на региональную тематику. Абитуриенты, правильно ответившие на все вопросы, смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Где написать Диктант победы в Самаре в 2023 году

Написать Диктант Победы может любой желающий старше 12 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале диктантпобеды.рф или в мобильном приложении со всем функционалом сайта. Там нужно выбрать свой регион, затем кликнуть на площадку, на которой вы собираетесь поучаствовать в акции, и зарегистрироваться.

Чтобы написать диктант онлайн, нужно зайти на указанный портал в день проведения акции и подать заявку. Для участия в онлайн версии ограничений по возрасту нет.

Среди предлагаемых офлайн площадок в Самаре - общеобразовательные и спортивные школы, вузы, библиотеки, школьные музеи, общественные приемные партий, ТОСы, районные администрации.

Всего в акции в Самаре задействованы 253 локации, а всего по области - 1048.

Начало диктанта в 13.00 по местному времени.