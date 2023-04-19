На ней ездила Анджелина Джоли: пять фактов о «копейке», которые вы могли не знать

Некоторые «копейки» еще в строю. Фото: Евгения ГУСЕВА

19 апреля вазовской «копейке» исполняется 53 года. В 1970 с конвейера завода в Тольятти сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101. В честь дня рождения легендарной «копейки» рассказываем пять фактов об этой машине, которые вы могли не знать.

Та самая легендарная «копейка». Фото: АВТОВАЗ

Машину пришлось переделывать под наши дороги

Все знают, что автомобиль «Жигули», которому потом дадут прозвище «копейка», собрали на базе «Фиата». В частности, родителем первой вазовской машины стал FIAT 124. Однако просто скопировать итальянский компакт-кар оказалось недостаточно, «Фиат» просто не выдерживал наших дорог: камни, снег, соль, песок – все это очень быстро убивало машину.

Четыре года советские и итальянские специалисты адаптировали автомобиль под наши реалии. За это время внесли около 800 изменений в конструкцию машины. От «Фиата» осталось не так много, зато родились «Жигули».

ВАЗ-2101 на заводе. Фото: АВТОВАЗ

На «копейках» ездили по всему миру

И речь не только про страны Восточного блока. Со временем «Жигули» доехали до Франции, ФРГ, Австрии, Швейцарии, Нигерии, Египта. На «копейке» ездили водители Латинской Америки, Канады, Новой Зеландии.

Для Англии делали автомобили с правым рулем.

Советскую машину ценили за прочность и за низкую цену.

Правда, кое-где привычное для нас название «Жигули» приходилось менять. Не во всех языках оно было благозвучно. Например, кое-где возникали ассоциации со словом «жиголо», в арабском мире – со словом «джигуль», что значит вор. В венгерском и вовсе слышалось что-то нецензурное. Название меняли на «Ладу», однако и это не всегда помогало. В венгерском «лада» звучит как «сундук».

Переезжая через границу «Жигули» превращались в LADA. Фото: АВТОВАЗ

На «копейке» ездила Анджелина Джоли

За руль «Жигулей» кинодиву посадил Тимур Бекмамбетов в фильме «Особо опасен.

- Я только заикнулся об этом, и ее счастью не было предела! Она ведь везде на дорогих красивых машинах разъезжает. Кстати, на экране «копейка» выглядит удивительно стильно. Это совершенно другая машина, когда в ней едет Анджелина Джоли! Я уверен, что после выхода фильма «копейка» станет модной машиной. Она действительно очень красива и элегантна - как английская «Мини», тоже ставшая модной после участия в ряде фильмов. Наши «Жигули», убежден, тоже станут культовыми, - рассказывал в 2008 году в интервью «КП» Бекмамбетов.

«Копейка» часто появлялась на голубых экранах. Обычно в советском кино: «Джентльмены удачи», «Инспектор ГАИ», «Спортлото-82» и т.д.

Та самая сцена с Джоли на «копейке» из фильма «Особо опасен». Фото: кадр из фильма.

«Копейка» выдержала кругосветку

В 2017 году два путешественника Петр Явурек и Филип Фогел отправились в кругосветное путешествие из Чехии на «Жигулях» 1975 года выпуска. 50 тысяч км путешественники на «копейке» преодолели за 10 месяцев.

Привыкший к морозам автомобиль иногда капризничал в жару или на высоте, но с испытаниями справился.

О новеньких «Жигулях» в СССР мечтали если не все, то очень многие.

Самый массовый автомобиль

ВАЗ-2101 стал самым массовым автомобилем за всю историю российского автостроения. С конвейера Волжского автомобильного завода сошло 4,8 млн разных «копеек».

При этом больше 150 тысяч еще стоят на учете в России. И это при том, что «копейки» перестали выпускать в 80-е.