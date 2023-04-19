Лаборатория оснащена оборудованием от мировых производителей

17 апреля 2023 года лабораторному комплексу Инвитро в Самаре исполнилось 10 лет. Площадь лаборатории составляет более 300 кв. м. и включает в себя 4 отделения, оснащенных современным оборудованием от мировых производителей: лабораторию преаналитики (прием и регистрация биоматериала), лабораторию общеклинических исследований, лабораторию биохимии и иммунохимии, лабораторию ПЦР-диагностики. Лабораторный комплекс расположен по адресу ул. Мичурина, д. 76а.

Лабораторный комплекс ИНВИТРО в Самаре выполняет топ-100 популярных лабораторных исследований со сроком готовности 1 календарный день. Также есть возможность ускоренного получения результатов в режимах CITO, ПРИОРИТЕТ и УСКОРЕННЫЙ. Индивидуальное штрихкодирование пробирок и единая информационная система позволяют идентифицировать каждую пробу и отслеживать весь путь биоматериала от момента взятия до выдачи результата пациенту.

Лабораторный комплекс ИНВИТРО в Самаре является одним из 7 централизованных лабораторных комплексов компании, работающих в РФ, а также в Казахстане и Беларуси. Лаборатории ИНВИТРО оснащены современным оборудованием от мировых производителей и суммарно выполняют до 1 миллиона лабораторных исследований ежедневно, что стало возможным благодаря автоматизации большинства рутинных процессов.

Цифровая информационная система помогает отслеживать каждую пробирку

На сегодняшний день на территории агломерации Приволжье действует более 230 медицинских центров ИНВИТРО, в которых доступно более 3000 видов лабораторных исследований, а также взятие гинекологического и урологического материала. Кроме того, ИНВИТРО предлагает широкий спектр дополнительных услуг, в том числе: УЗИ, ЭКГ, кольпоскопия, услуга врача-консультанта. Во многих регионах доступна услуга «Выезд на дом» (ВНД), что дает возможность провести взятие биоматериала в комфортных для пациента условиях.

- Приволжье остается для нас перспективным направлением развития. Наличие собственного лабораторного комплекса в Самаре дает нам возможность выполнять анализы для пациентов в короткие сроки. Мы рады, что уже на протяжении 10 лет лаборатория работает и постепенно наращивает мощности. На сегодня возможности лабораторного комплекса в Самаре соответствуют запросам пациентов, и у нас стабильный спрос на популярные рутинные исследования. При этом в будущем мы, безусловно, планируем расширять линейку тестов с учетом потребностей рынка лабораторной диагностики,- говорит руководитель отдела розничных продаж ИНВИТРО-Приволжье Елена Холина.

Об «Инвитро»

«Инвитро» – одна из ведущих частных медицинских групп компаний, специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинской помощи, основана в 1995 году. Международный уровень качества, исключительный сервис и высокотехнологичные инновационные решения – основные преимущества, а забота о здоровье пациентов – главный приоритет работы «Инвитро». Компания располагает одной из крупнейших в Восточной Европе сетей медицинских офисов (более 1 900) в 5 странах и 7-ю самыми современными лабораторными комплексами, которые каждый день выполняют более 1 000 000 исследований. Компания имеет собственное подразделение, проводящее все фазы клинических исследований по любым направлениям, включая исследования медицинских препаратов и изделий in vitro по стандартам OEAS. В группу компаний «Инвитро» входят диагностические центры, собственные медицинские клиники, а также компания Vet Union, предоставляющая лабораторные услуги в ветеринарии. Основатели «Инвитро» — инвесторы российской лаборатории инновационных биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions.

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