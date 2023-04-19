«Все говорили, что я замужем за работой»: самарская медсестра откровенно рассказала о своей жизни

Ольга Ушакова рада, что посвятила свою жизнь медицине. Фото: личный архив

Выглаженный белый халат, стены, пропитанные запахом лекарств, и пациенты, ждущие помощи. Ольга Ушакова трудится медицинской сестрой уже 45 лет. Женщина не скрывает: с головой посвятила себя карьере. Ольга Федоровна точно уверена, что ее призвание — помогать людям. Кстати, речь не только о больных, но и молодых коллегах медицинской сестры Ставропольской ЦРБ. Медик охотно делится опытом с новыми специалистами и помогает им влиться в коллектив. Ольга Ушакова рассказала журналистам «КП-Самара» о наставничестве, любви к работе и ответственности медицинского работника.

Заигралась в куклы

Ольга Ушакова детство и юность провела в сельской местности. Хоть в кругу близких не было ни одного медика, но мечта примерить белый халат засела в голове Олечки, наверное, еще тогда, когда из уст маленькой девчонки посыпались первые слова.

-Не помню, как вдруг решила связать свою жизнь с медициной. В детстве играла только в больницу, лечила кукол, - смеется Ольга Ушакова. - Как-то так и пронесла детские забавы во взрослую жизнь.

После школы Ольга Федоровна поступила в медицинский колледж, а после решила продолжить учиться и ушла в институт.

-Получила высшее образование. Я знала, что медицина это мое. Мне все это безумно нравилось, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Ольга Ушакова.

С двумя дипломами в руках Ольга Ушакова пришла трудиться в тольяттинскую больницу №2 имени Баныкина. Там женщина проработала старшей медсестрой 10 лет.

В 1989 уже с приличным стажем Ольга Федоровна перешла в центральную районную больницу Ставропольского района.

-Я пришла в эти стены, когда ЦРБ только открылась. Здесь прошла путь от старшей медсестры поликлиники до главной медсестры, - рассказывает медик. - После по семейным обстоятельствам пришлось перейти на должность медицинской сестры психиатрического кабинета и врача-методиста.

«Нет желания — уходи из профессии»

Ольга Ушакова призналась: она искренне болеет своей работой и любит то, что делает.

-Моя покойная мама всегда говорила, что я замужем за медициной, замужем за работой. Да и все мои близкие были того же мнения, - вспоминает Ольга Федоровна. - Я по-другому и не могу. Всегда с большим желанием иду на свою работу.

За 45 лет работы Ольга не теряла чувства к профессиональному труду. По ее словам, работать нужно, если ты горишь своим делом, в противном случае лучше не задерживаться.

-Желание помочь пациенту - оно есть и по сей день. Я всегда говорю своим сестричкам и коллегам, что если это желание пропадает, то путь только один — уходить из профессии.

Еще в начале карьеры (еще на первом рабочем месте) у Ольги были наставники, которые помогли ей стать профессионалом и влюбили ее в медицину.

-Я так им благодарна. Здесь речь не только про поддержку и советы, но и обучение. Вот например, Константин Борисович Фридман не жалел на меня времени и рассказывал мне об интересных медицинских случаях. Сейчас его, к сожалению, уже нет в живых, - вспоминает Ольга Ушакова.

«Просто для галочки не получится»

Спустя много лет Ольга сама пришла к наставничеству. Она дарила свой опыт, время и поддержку молодым специалистам, которые пришли работать в Ставропольскую ЦРБ.

-Когда еще была главной медсестрой, я организовывала систему наставничества. В нашей больнице создан совет медицинских сестер и при этом совете работает совет по наставничеству. Он охватывает не только средний персонал, но и врачебный.

Работа эта, конечно, небезвозмездная. По словам Ольги Ушаковой, главный врач поощряет медперсонал за дополнительную нагрузку.

-Мы прикрепляем наставника к молодым специалистам или тем медикам, которые пришли из другого учреждения. Стараемся помочь быстрее адаптироваться. Это очень важно.

Ольга Ушакова уверена: стать хорошим наставникам не так уж и просто.

-Человек должен быть опытным и самое главное — у него должно присутствовать желание помогать и делиться опытом. Просто «для галочки» быть наставником - не получится.