«Крылья Советов» совершили чудо в Краснодаре, но проиграли в серии пенальти

Дмитрий Цыпченко и его партнеры почти совершили чудо, но все же вылетели из Кубка. Фото: ПФК "Крылья Советов"

19 апреля 2023 года в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России самарские «Крылья Советов» встречались в гостях с ФК «Краснодар». Игра сложилась по совершенно непредсказуемому сценарию. Рассказываем, как она проходила.

Эксперименты от Осинькина

Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин выставил на игру состав, который можно было назвать экспериментальным. Мало того, что на поле оказалось достаточно много так называемых «игроков ротации», так еще и в центре обороны рядом с Гапоновым появился Бейл, чья профильная позиция — игрок фланга.

Неудивительно, что «Краснодар» сразу же обозначил свое доминирование на поле, и уже к окончанию первой минуты игры голкиперу Овсянникову (он вышел на поле впервые в этом году) пришлось спасать, переводя на угловой удар Кордобы.

Но на 32-й минуте и вратарь оказался бессилен, когда Сперцян пробил с левой с легким рикошетом от Рассказова. Мяч, чиркнув по перчаткам Овсянникова, ударился о перекладину и оказался в сетке — 1:0.

У «Крыльев» в первом тайме было несколько эпизодов, которые потенциально могли привести к голу. Но нестандартные действия Зуева, Рассказова, Шитова, Зотова не приводили к реальной опасности у ворот Сафонова.

Тайм в меньшинстве

В перерыве главный тренер Игорь Осинькин произвел сразу две замены, но оставил на поле Рахмановича, который уже имел желтую карточку за неосторожную игру против вратаря соперника Сафонова. В самом начале второго тайма Рахманович обозначил препятствование Сафонову при выносе им мяча. На самом деле движение боснийца никак не помешало вратарю, но рефери Шадыханов счел это достойным второй желтой карточки и удалил Рахмановича.

Таким образом, практически весь второй тайм самарцы играли в меньшинстве, но при этом создали гораздо больше моментов, чем в первом тайме. Однако пропустили контратаку хозяев, в которой Кордоба забил второй мяч.

Невероятный камбэк

Игра катилась к уверенной победе хозяев, но уже в компенсированное время «Крылья» совершили чудо. Сначала Цыпченко, убежав один на один с Сафоновым, отыграл один мяч. А за несколько секунд до финального свистка Гапонов ударом с лета сравнял счет — 2:2! В этот момент с неба хлынул ливень.

Стала очень реальной перспективой, при которой в финале Пути регионов Кубка России встретились бы две команды Самарской области - «Акрон» (обыгравший двумя часами ранее московский «Спартак» 2:1) и «Крылья Советов».

Дерби не состоится

Но для этого самарцам нужно было выиграть серию пенальти. Увы, эта серия в исполнении «Крыльев» может претендовать на одну из бездарнейших в истории футбола. Удар Бейла потащил Сафонов, а Писарский и Горшков даже не попали в створ, пробив выше ворот. Краснодарцы же все три своих подхода к «точке» завершили голами. 3:0 — и в финале Пути регионов Кубка России «Акрон» сыграет с «Краснодаром».