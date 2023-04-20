Поднял нож на родного брата: шесть ударов и никакого раскаяния

Потасовка между родственниками произошла прямо в новогоднюю ночь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области местный житель нанес родному брату не менее шести ударов ножом. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. Теперь мужчина предстанет перед судом. Рассказываем, что же произошло между братьями.

Новый год не задался

В новогоднюю ночь в дежурную часть поступило сообщение из медучреждения о госпитализации 47-летнего мужчины. У него был целый «букет»: проникающее колото-резаное ранение брюшной полости, ранение головы, плеч и обширные резаные раны предплечья.

Сотрудники полиции немедленно выехали в больницу и на место происшествия. Пострадавший мужчина рассказал, что все раны у него от родного брата, с которым они вместе живут.

У брата уже была попытка убийства

Полицейские обнаружили в квартире брата пострадавшего. Им оказался 63-летний мужчина. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за попытку убийства и причинение тяжкого вреда здоровью.

В нынешней ситуации он отказался давать показания в отношении себя, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого.

При осмотре места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления – нож. Также к делу приобщили одежду со следами крови. Были найдены и опрошены очевидцы и свидетели произошедшего.

Выпивали вместе и поссорились

Согласно заключению эксперта, здоровью 47-летнего жителя Новокуйбышевска причинен тяжкий вред. В ходе расследования стало известно, что мужчины вместе у себя дома выпивали спиртные напитки. Во время этого между ними и возникла ссора.

— Разъяренный брат схватил со стола кухонный нож и нанес не менее шести ударов в различные части тела своему родственнику, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящий момент уголовное дело, возбужденное в отношении 63-летнего местного жителя за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, расследовано и направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу. Сейчас мужчина заключен под стражу.