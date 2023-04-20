«Дети спрятались и выжили»: бандиты из 90-х расстреляли семью и их соседей в селе Красный Яр

Воспоминания начальника УБОП с тридцатилетним стажем работы в органах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В далеком 1997 году молодой и амбициозный милиционер Юрий Дорохов перевелся на должность начальника управления по борьбе с организованной преступностью – начальника отдела по борьбе с бандитизмом. В тот год село Красный Яр под Самарой потрясло дерзкое нападение на семью и их соседей. Местные жители были жестоко расстреляны, удалось спастись только детям, которые чудом успели спрятаться от головорезов. Опытный опер Юрий Дорохов понял – здесь замешана преступная группировка. Так начались бессонные ночи отдела милиции по борьбе с бандитизмом. Самарский ветеран МВД рассказал журналисту "КП-Самара" подробности охоты на банду рэкетиров в Красном Яру в конце 90-х.

Полковник МВД в отставке рассказал "Комсомолке" о лихих 90-х Фото: Наталья АРТЯКОВА

Не оставляли свидетелей

В тот злополучный вечер в дом частного предпринимателя из Красного Яра настойчиво постучались. Открыв дверь, хозяин дома увидел четырех коренастых парней в черных кожаных куртках. «Попал!», - пронеслось в голове у мужчины и раздался первый выстрел.

В неспокойные 90-е к частникам приходили разные представители криминального бизнеса. Все хотели только одного – долю за «крышевание». Вот только разговор головорезов с мелким предпринимателем не завязался с самого начала, поэтому братки решили не церемониться и застрелить несговорчивого коммерсанта.

- Под обстрел попала и жена частника, на шум вышли соседи – их тоже расстреляли. В живых остались двое детей, которые вовремя спрятались, - рассказывает журналисту «КП-Самара» полковник МВД в отставке Юрий Дорохов.

«Наступали на хвост», но поймать не могли

Начальник УБОП и его подчиненные сутками сидели в засаде, шли по следу бандитов, но, увы, всегда были на один шаг позади ОПГ. Только-только поступила информация, что они снимают квартиру в Самаре - а те накануне уже съехали. Пришла информация о другой их дислокации - так и там их нет. Милиционеры буквально «наступали на хвост» жестоким рэкетирам, но поймать их все никак не удавалось.

- Члены банды понимали, что бесконечно бегать от правосудия не получится. Обстановка внутри банды была напряженная, все чаще товарищи скандалили друг с другом. И однажды ситуация накалилась до предела и выла из-под контроля. Один из членов ОПГ расстрелял своих троих подельников в съемной квартире в Промышленном районе Самары и собрался бежать из города. В этот момент мы его и «накрыли», - рассказывает опер в отставке.

Обвинил во всем мертвых подельников

«Зеленый» (так в бандитских кругах называли главаря банды), расстрелявший коммерсантов Красном Яру», а позже и своих братков, сидел в межрегиональном автобусе в направлении на Урал. Бандит даже не думал, что вот-вот по его душу в салон войдут бойцы спецподразделения. Все произошло быстро, тихо и слаженно. Отдел под начальством Юрия Дорохова задержал опасного хладнокровного убийцу, а после суд отправил его в тюрьму.

- Двоих братков главарь застрелил на кухне съемной квартиры, а один товарищ в это время ушел вниз прогревать машину, чтобы в очередной раз съехать. Выходя из подъезда «Зеленый» застрелил и его. Позже он дал показания, что семью расстреляли убитые им подельники, а его самого привлекли за разбой, - говорит Юрий Дорохов.

За судьбой особо опасных рецидивистов сотрудники ГУ МВД стараются следить внимательно, ведь не всех бандитов исправляют места лишения свободы. Однако после освобождения «Зеленого» Юрий Дорохов узнал, что вскоре его застрелили, причем «свои же». Это убийство было раскрыто.

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