Игорь Осинькин не смог объяснить, что произошло с командой в серии пенальти. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» вылетели из Кубка России, не забив ни одного мяча в серии пенальти в матче с «Краснодаром». При этом чуть ранее самарцы совершили подвиг, вдесятером отыграв два мяча в компенсированное время. Рассказываем, что произошло после матча.

Осинькин: «Серию пенальти проиграла вся команда»

– Если бы я знал, что случилось… - ответил на вопрос о серии пенальти главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

По его словам, Бейл, Писарский и Горшков находятся на первых местах в таблице бьющих пенальти. А что с ними произошло, можно только гадать.

- Думаем, что после того как мы вытащили сложнейший матч, не хватило эмоций и концентрации. Матч проиграли не игроки, которые били пенальти, а вся команда — все футболисты и тренеры, - подчеркнул Осинькин.

Отвечая же на вопрос о том, за что был удален в начале второго тайма Амар Рахманович, тренер прервал сам себя.

- Я видел, что он сделал помеху вратарю, но было ли это на желтую карточку? Во время игры и сразу после я с судьями не общался по этому вопросу. Но когда сейчас я посмотрел повтор… Давайте следующий вопрос, - ушел от завершения фразы Осинькин.

Горшков: «Не знаю, что произошло»

Защитник «Крыльев» Юрий Горшков, на чьем ударе в небеса завершилась серия пенальти, мужественно остановился в микст-зоне после матча, но объяснить произошедшее так и не смог.

Услышав вопрос, что же произошло с игроками в этой злополучной серии, Юрий несколько секунд промолчал, после чего выдавил из себя:

- Не знаю, что произошло. Не могу ответить.

Писарский: «Обычно такие сказки заканчиваются хорошо»

Другой футболист «Крыльев», пробивший с «точки» выше ворот, - Владимир Писарский — также ушел от прямого ответа по серии пенальти, а также о том, что было сказано в раздевалке после матча.

- Это такая палка о двух концах. Вроде сравняли счет, столько эмоций, сказка какая-то! Обычно такие сказки заканчиваются хорошо, но… - цитирует Писарского «РБ Спорт».

Тренер «Краснодара» Ивич: «У меня ощущение, что мы проиграли матч»

Несмотря на то, что для «Краснодара» все закончилось хорошо, главный тренер хозяев Владимир Ивич пришел на послематчевую пресс-конференцию с совершенно обескураженным лицом.

- Что тут можно сказать? У меня ощущение, что мы проиграли этот матч, - заявил сербский специалист. - Я понимаю, что у нас в команде много молодых игроков, но мы должны быть умными и должны знать, как мы хотим играть. Ведь прежде всего мы играем ради результата — выхода в следующую стадию. Мы вели 2:0 и имели лишнего игрока, и в такой ситуации пропускать два гола после 90-й минуты — это несерьезно.

Впрочем, Ивич тут же оговорился, что ответственность за произошедшее — и на нем как на тренере.

- Я не сделал чего-то, чтобы остановить это, не дать этому произойти. Мы здесь не просто чтобы поиграть, а чтобы побеждать, достигать результата, - заявил Ивич.