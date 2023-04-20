Подпрыгивает на передних лапах и просится на ручки: в Самаре волонтеры подарили искалеченной собаке инвалидную коляску

Зооволонтер Юлия Спирина подарила собаке коляску. Фото: «ФлагманВет».

История, которая произошла с дворняжкой по кличке Стрижа, растрогает любого. Малышка попала под машину и могла умереть, если бы не неравнодушные люди.

Подобрали после аварии

В стационар «ФлагманВет» Стрижа попала в 2019 году. Собака была в крайне тяжелом состоянии. Стрижу подобрали на дороге после того, как собаку сбила машина.

- К нам Стрижу привезла девушка, она подобрала собаку у дороги. У дворняжки был сломан позвоночник, был разрыв спинного мозга, - вспоминают в приюте.

Врачи долго лечили и выхаживали дворняжку, однако собака потеряла способность ходить – у животного парализовало задние лапы.

Снова может гулять

Это же история со счастливым концом. Стрижа не может ходить, но может ездить – дворняжке подарили индивидуальную инвалидную коляску.

- Не беспокойтесь, мы оказали ей все необходимое лечение и сейчас она полностью стабильна и самостоятельна, - прокомментировали в стационаре «ФлагманВет».

Инвалидную коляску Стрижа получила от зооволонтера Юлии Спириной. Стрижа быстро поняла, как управляться с коляской, однако пока боится и передвигается неспешно. Зато собака может ходить на прогулки.

Юлия не в первый раз помогает животным. Недавно она подарила такую же инвалидную коляску другой собаке с аналогичной травмой – Чиче.

- Я всего лишь сотрудник ветклиники, который хотел хоть чем-то помочь, - скромно признается Юлия Спирина. - Знаю только то, что обе собачки не могли выходить на улицу и были всегда взаперти. Сейчас Чича очень радуется, когда понимает, что идет гулять - быстрее бежит на передних лапках надевать коляску, ей очень нравится бегать! Стриже колясочка только пришла, но уже можно понять, что ей очень нравится. Коляски возвращают особенных жителей стационара к жизни. Животные бегают и радуются жизни. Когда на них смотришь, все твои проблемы кажутся ничем.

Жизнерадостная девочка ждет хозяев

Сейчас Стриже ищут новый дом.

- Хозяев пока что не нашли. К сожалению, за все время пребывания в приюте ей ни разу не заинтересовались потенциальные хозяева. Такие собаки не часто находят попечителей, но некоторым из нашей команды повезло. Стрижа - любимица волонтера Яны, она единственная пока гуляет с ней, - рассказывают в стационаре «ФлагманВет».

Любимое занятие Стрижи – погоня за птицами. Собака обожает, когда ей чешут ушки, а еще она очень мило просится на руки – подпрыгивает на передних лапах.

Если Стрижа покорила ваше сердце и вы готовы забрать ее домой, пишите в стационар для животных «ФлагманВет».