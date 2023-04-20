"Акрон" сделал счастливыми жителей не только Тольятти и Жигулевска, но и всего региона. Фото: ФК "Акрон"

19 апреля 2023 года очередную суперсенсацию сотворил тольяттинский «Акрон», обыгравший в матче Кубка России московский «Спартак» и вышедший в финал Пути регионов. Рассказываем, что происходило после матча.

«Счет мог быть крупнее»

- Мы правильно играли стратегически. Перекрыли сопернику все зоны, а за спиной у «Спартака» свободные зоны появлялись, и мы это использовали. Если б реализовали все свои выходы, счет мог быть крупнее, - проанализировал игру главный тренер «Акрона» Евгений Калешин на послематчевой пресс-конференции.

Наставник команды-победительницы с трудом сдерживал счастливую улыбку.

- Счастье — это то, что не купишь ни за какие деньги. И для нас самое главное именно то, что мы смогли сделать счастливыми наших болельщиков, доставить им такую радость. Мы чувствовали невероятную поддержку не только тех, кто был на стадионе, но и тех, кто сюда не попал, и даже людей из других регионов. Очень многие нам писали, высказывались, желали удачи, - рассказал Калешин.

При этом тренер остерег от неуважительного отношения к побежденным клубам.

- Это сильные, хорошие клубы с историей. «Спартак» - вообще великий клуб, на мой взгляд. И обыграть его в честной спортивной борьбе, в боевом матче дорогого стоит. Мы благодарны «Спартаку» за наших игроков, воспитанных в его системе, - Полубояринова и Савичева. На тех, кого подготовил «Спартак», стоит штамп «знак качества». Так что «Спартак» как клуб сегодня не проиграл совсем — два его воспитанника прошли дальше, - заявил Калешин.

«На последних минутах нет смысла играть в футбол, надо дойти до финиша»

Наставник тольяттинцев похвалил своих игроков за то, что они много лежали и тянули время в концовке встречи.

- Футбол — это и хитрость тоже. И опыт. Если ты ведешь в счете, надо сбивать темп, не давать сопернику постоянно «грузить» в нашу штрафную. Когда идут последние минуты в таком матче, уже нет смысла играть в футбол. Надо просто дойти до финиша и победить, - объяснил Калешин.

«Так бывает в футболе»

Гильермо Абаскаль, наставник спартаковцев, первым делом попросил прощения у болельщиков.

- Мы сделали все, что могли, чтобы пройти дальше, но проиграли. Так бывает в футболе. Этот турнир для нас уже в прошлом, готовимся к важному матчу в чемпионате, - заявил Абаскаль.

Испанец отдал должное сопернику и пожелал удачи «Акрону» в дальнейшем кубковом пути.

Имя для львенка

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что «Акрон» пишет историю.

- Повержен еще один топ-клуб российского футбола. Блестящая игра, сложная, интересная! Мастерство, самоотдача, настрой на победу позволили команде заслуженно обыграть действующего обладателя Кубка России. Наши ребята снова доказали, что для команды нет авторитетов, - цитирует главу самарского региона Metaratings.ru.

Дмитрий Азаров заявил, что своей победой клуб из Тольятти доставил радость жителям не только этого города, но и всей Самарской области. Он предложил назвать именем Акрон львенка, который скоро появится в самарском зоопарке.

«Они обыграли «Спартак», как к ним относиться?»

По поводу своего предстоящего соперника по финалу Пути регионов высказался голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, отбивший пенальти в послематчевой серии с «Крыльями Советов».

- Эти ребята только что обыграли «Спартак», как можно к ним относиться? Конечно же, с большим уважением, как иначе? Это будет непростой для нас матч, - заявил Сафонов.

Матч «Краснодар» - «Акрон» пройдет в столице Кубани 3 мая.