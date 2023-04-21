Сначала делай качественно, потом быстро: наладчик станков самарского предприятия передает опыт подопечным

Евгений Матвеев любит своих учеников за энтузиазм и профессиональное любопытство. Фото: ПАО «ОДК Кузнецов»

Освоение с нуля

В Самаре в два раза увеличится производство комплектующих для выпуска двигателей, применяющихся в ключевых отраслях страны: стратегической авиации, космоса, газотранспортной промышленности. Это стало возможным благодаря введению новых производственных мощностей осенью 2022 года в ПАО «ОДК Кузнецов»: участка инструментального производства, корпуса сварки и второй очереди корпуса компрессоров.

Производственные площадки оснащены новейшим высокоточным и высокопроизводительным оборудованием.

- Эти станки позволяют вести скоростную высокоточную обработку и выпускать качественную продукцию. Оно умное, производительное – работать с ним исключительно приятно, - поделился с «КП» наладчик станков с программным управлением 6 разряда Евгений Матвеев.

Он был одним из трех специалистов по фрезерной обработке деталей комплекса компрессоров, которые начинали осваивать новое оборудование еще с этапа распаковки и пусконаладки под контролем технологов производителя. Евгений участвовал в написании программ для внедрения выпуска деталей вместе с технологами и программистами.

- Поскольку оборудование новое, чтобы начать изготавливать на нем детали, нужно провести полноценный процесс внедрения их в производство. Сейчас написанием программ занимаются специалисты отдела программного управления, но на начальном этапе многое делали наладчики как практики. Вместе с технологами мы разбирали, какая должна быть стратегия обработки, последовательность действий. Внедрение мне очень нравится, я участвовал в разработке производственного процесса десятков деталей. И номенклатура продолжает расти, так как у предприятия появляются новые заказы, - поясняет Матвеев.

Кузница кадров

Первые трое наладчиков, освоившие новое оборудование комплекса компрессоров, передавали полученные знания и навыки коллегам. Так был сформирован пул из 20 наставников, к каждому из которых прикрепляли несколько новичков.

- Мы приняли решение выращивать кадры для работы с новыми мощностями практически с нуля. Во-первых, это более эффективно, так как новички сразу получают нужные навыки, а во-вторых, специалистов, которые умеют работать на нем, немного. И процесс модернизации предприятия продолжается, потребность в квалифицированных рабочих кадрах растет постоянно, - рассказал заместитель начальника комплекса №1, начальник комплекса компрессоров Сергей Увакин.

До конца 2023 года в комплекс придет еще 8 новых станков. И еще несколько в 2024 году. И это только здесь, на основной площадке завода, а ведь активная модернизация ведется и на площадке «Управленческий». Комплекс компрессоров и его наставники сегодня стали кузницей кадров рабочих специализаций для мотостроительного завода.

- Процесс обучения новичков длится три месяца, - делится Евгений Матвеев. – Теоретические занятия проходят в учебном центре, а затем практическая часть непосредственно на станках. Я как наставник рассказываю, как работает станок, какова последовательность действий, направляю во время работы, отвечаю на вопросы. Мне очень нравятся ребята: целеустремленные, с энтузиазмом и профессиональным любопытством – я был таким же в юности. Вопросов задают много, хотят вникнуть в суть.

Одна из важнейших вещей, которую наставник доносит до своих подопечных: нужно научиться сначала работать качественно, и только потом – быстро.

Через три месяца ученики сдают экзамен, получают профессию и разряд: для начала третий - есть куда расти. И начинают работать самостоятельно. Наставник по-прежнему рядом, готов поддержать и помочь, но у него уже новые подопечные – процесс обучения идет нон-стоп.

- До конца апреля к нам в комплекс придет еще 27 учеников, и еще 70 – до конца лета, - рассказывает Сергей Увакин. - Около 20 студентов колледжа сейчас проходят у нас практику. Мы тесно сотрудничаем со средними профессиональными учебными заведениями, Самарским университетом и Самарским государственным техническим университетом, включаем новичков в рабочий процесс полноценно и с первых дней.