Премьера «Мюнхгаузена» и выставка оружия: куда сходить на майские выходные 2023 в Самаре

На майские можно сходить на концерт, в музей или, например, в театр. Фото: театр «Город».

В этом году на первомайские каникулы нам дано три дня - 29 и 30 апреля и 1 мая. Рассказываем, чем заняться в Самаре в первые майские выходные 2023, кроме поедания шашлыка, и во сколько это обойдется нашим кошелькам.

КОНЦЕРТЫ В МАЙСКИЕ ВЫХОДНЫЕ 2023 В САМАРЕ

ХХII Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева

Когда: 29 апреля, 18.00

Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1)

Билеты: 1000-4000 руб.

Московский Пасхальный Фестиваль (6+) — настоящий праздник музыки, дающий самарским зрителям редкую возможность для встречи с великим маэстро Валерием Гергиевым и выдающимися музыкантами.

«Стрелки»

Когда: 29 апреля, 20.00

Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15)

Билеты: 700-5600 руб.

В Самару приедет золотой состав группы «Стрелки» - одного из самых популярных в 90-е коллективов. Со сцены ресторана прозвучат суперхиты «Красавчик», «Ты бросил меня», «На вечеринке». Концерт 18+.

Soda Luv

Когда: 30 апреля, 19.00

Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г)

Билеты: 1400-5000 руб.

Soda Luv — подписант лейбла Cplus и один из самых популярных артистов современной хип-хоп сцены. В 2019 году вышел первый большой релиз рэпера – «Ничего личного». В ноябре прошлого года Влад выпустил продолжение — «Ничего личного 2». Концерт 18+.

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ В МАЙСКИЕ ВЫХОДНЫЕ 2023 В САМАРЕ

«Репка»

Когда: 29 апреля, 11.00, 13.00

Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1)

Билеты: 400 руб.

Знакомую всем с детства сказку превратили в самую настоящую оперу, рассчитанную на очень маленького зрителя (0+). В сюжет были внесены дополнения. Здесь действуют и новые герои – поющие или иначе звучащие деревья и птицы, а также рассказчик-Скоморох.

«Чиполлино»

Когда: 30 апреля, 12.00

Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1)

Билеты: 300-1500 руб.

Детский балет «Чиполлино» (6+) по одноименной сказке создан для детей, но танцуют в нем по-взрослому. Недаром он не теряет популярности вот уже пятое десятилетие. Герой сказки, мальчик-луковка из бедной семьи, борется против жадных и наглых аристократов и побеждает с помощью своих друзей.

«Красная Шапочка, или По дороге к бабушке»

Когда: 30 апреля, 12.00

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а)

Билеты: 450 руб.

Спектакль (0+) сделан по оригинальному сценарию, но за основу взята сказка Шарля Перро. Девочка отправляется к своей бабушке с корзинкой пирожков через лес. А в лесу живут добрый Волк, хитрая и ленивая Лиса и всего боящийся охотник Жак. Герои поют, танцуют, играют с детьми, которые помогают добрым героям и мешают дурным.

ЦИРК В МАЙСКИЕ ВЫХОДНЫЕ 2023 В САМАРЕ

Цирковое водное шоу

Когда: 30 апреля, 10.00, 13.00, 16.00

Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г)

Билеты: 700-2500 руб.

Circus Water Show (0+) - грандиознейшее лазерное шоу, где 7 лазерных установок создадут красивую геометрию и визуальный ряд прямо в воздухе. Танцующие фонтаны, раскрашенные разными цветами радуги, будут рисовать множество водных картин при помощи более 200 фонтанных форсунок.

СПЕКТАКЛИ В МАЙСКИЕ ВЫХОДНЫЕ 2023 В САМАРЕ

«Мюнхгаузен»

Когда: 29 апреля, 13.00, 18.00

Где: Самарский драмтеатр им. Горького (пл. Чапаева, 1))

Билеты: 200-1800 руб.

Большая премьера на сцене драмтеатра - комедия «Мюнхгаузен» (12+) по мотивам рассказов Готфрида Бюргера. Вишневое дерево на голове у оленя, волк наизнанку, шестилапый заяц, разгон облаков - эти и другие подвиги вы обязательно увидите в этом веселом спектакле.

«Фен-Шуй»

Когда: 29 апреля, 18.00

Где: театр «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231)

Билеты: 450-1000 руб.

Любовно-детективная комедия «Фен-Шуй» (12+) от авторов телесериала «Черная комната» уже много лет любима самарским зрителем. Как чувствует себя мужчина, впервые за 20 лет супружеского брака, изменивший жене. Да еще если любовница, как две капли воды похожа на жену, так, что и родная мать не различает…

«Знаток женского сердца»

Когда: 29 апреля, 18.00

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а)

Билеты: 550-600 руб.

«Знаток женского сердца» (16+) - спектакль о том, как интимные чувства мужчин и женщин опошляются по их же вине. Комедия поставлена по рассказам Михаила Зощенко и Аркадия Аверченко.

«Двадцать минут с ангелом»

Когда: 30 апреля, 18.00

Где: театр «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27)

Билеты: 350-700 руб.

«Провинциальный» анекдот в одном действии (16+) по знаменитой пьесе драматурга Александра Вампилова. Театр ставит спектакль по мотивам пьесы, из двадцать первого века он смотрит в 60-е годы века двадцатого, на героев, уже унесенных ветром, живущих в СССР, стране наших воспоминаний.

ВЫСТАВКИ В МАЙСКИЕ ВЫХОДНЫЕ 2023 В САМАРЕ

Выставка «Разящая красота. Оружие Востока»

Когда: до 23 мая 2023, с 12 до 22 часов

Где: музей им. Алабина (ул. Ленинская, 142)

Билеты: от 150 руб.

На выставке (6+) впервые представлена полная коллекция оружия Японии, Китая, Индии, Ирана, Турции, Кавказа. Более 100 экспонатов представляют клинковое, древковое и огнестрельное оружие. Среди них — пистолеты, ружья, сабли, мечи, кинжалы и топоры, датируемые XVII–XIX веками. Выставка раскроет основные направления декоративной обработки предметов вооружения.

«Мой современник»

Когда: до 28 мая 2023, с 12 до 22 часов

Где: Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92)

Билеты: от 150 руб.

На выставке «Мой современник» (6+) представлены работы художника-монументалиста Вячеслава Герасимова к его 85-летию. Это большое собрание живописи, графики, эскизы масштабных фресок.