«Акрон» в финале, но не совсем в финале: как тольяттинская команда обыграла «Спартак» и где теперь сыграет

«Акрон» прошел в первый этап финала Пути регионов Кубка России. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Формат Кубка России 22/23 жесток к клубам из низших лиг. Настолько, насколько бережен к командам из РПЛ. Смотрите сами: клубы Премьер-лиги могут не выйти из группы и занять третье место, но все равно продолжат бороться за трофей (в Пути регионов); в плей-офф есть два матча с каждым из соперников, так что даже если что-то и случится в одной игре, можно всегда это исправить; если команда проигрывает и вылетает из плей-офф Пути РПЛ, то получает второй шанс в Пути регионов.

А что у клубов из Первой и Второй лиг? Проиграл матч – поезжай домой, никаких вторых шансов. Кроме того, сетка турнира постоянно подбрасывает клубам из низших лиг соперников из РПЛ. Обыграл этого? Получи еще и этого, а потом этого. Это видно по «Акрону». Тольяттинская команда поочередно выбила из Кубка России четыре московские команды – «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». При старом формате тольяттинцы уже праздновали бы победу в Кубке, но нет, даже до финала «Акрону» еще далеко.

«Мы заслужили победу»

Сначала о «Спартаке». В очередную сенсацию перед матчем «Акрона» с красно-белыми мало кто верил. Да, у «Спартака» были кадровые проблемы. Да, «Акрон» играл дома и на искусственном покрытии. Но хватит, сказка не может длиться вечно. Не может, ответил «Акрон» на поле, но продлить ее еще команде по силам.

- Мы заслужили победу, - считает главный тренер «Акрона» Евгений Калешин. – У нас было больше явных голевых моментов, у нас была правильная стратегия. Мне кажется, мы переиграли сегодня соперника.

По словам наставника тольяттинцев, команда перекрывала все пространство у своих ворот и использовала пространство, которое оставалось за спиной соперника.

Спортивный журналист и автор телеграм-канала «Записки рыжего журналиста» Илья Никульников считает, что «Спартак» подвели травмы и дисквалификации.

- У «Спартака» уже не первый матч проблемы с созданием и реализацией моментов. После игры с «Зенитом» в Кубке России «Спартак» лишился нескольких футболистов из-за потасовки, в том числе нападающих. Еще травмированы Промес, Хлусевич, Литвинов игру пропускал из-за дисквалификации, не было Мозеса. Все это сказалось. По именам «Спартак» должен был легко обыграть «Акрон», но не было командной химии. На поле не было команды, - сказал Илья Никульников в эфире программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара».

Финал, но не совсем

Теперь о финале, который не совсем финал. Итак, «Акрон» вышел в первый этап финала Пути регионов Кубка России. Там команда Евгения Калешина сыграет с «Краснодаром». Если тольяттинцы победят, то пройдут во второй этап финала Пути регионов Кубка России. Там их будет ждать проигравший из пары ЦСКА – «Урал». Эти команды в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России разошлись миром в Москве, ответная игра пройдет в Екатеринбурге.

Если «Акрон» обыграет и ЦСКА или «Урал», то только тогда попадет в суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем пары ЦСКА – «Урал».

Не запутались? Если коротко – до финала Кубка России «Акрону» осталось две игры с командами РПЛ, а до трофея – три победы.