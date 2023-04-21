«Ты меня задрала»: пенсионер целый год держал щенят взаперти, а потом решил от них избавиться

Щенки всю жизнь провели взаперти Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Трагический случай чуть не произошел в Советском районе Самары. Пенсионер и его подруга целый год держали взаперти двух маленьких собачек, а потом вдруг в одночасье решили от них избавиться. Лишь по чудесной случайности об его намерениях узнали неравнодушные волонтеры и поспешили на помощь ни в чем не повинным животным. Однако выяснилось, что жестокосердный хозяин вовсе не горит желанием отдать бедолаг в приют.

«Ни разу не выходили на улицу»

О том, что у Петра и Натальи (имена измены – прим.ред) дома живет небольшая золотистая собачка, соседи знали давно. А вот то, что взаперти в квартире томятся еще двое ее щенков – Маня и Рыжик, люди даже не подозревали. Выяснилось все случайно – одновременно открытые двери, любопытные собачьи мордочки в проеме – и огромное удивления соседей.

- Мы живем рядом, поэтому давно знаем Петра, - рассказали соседи журналисту «КП-Самара». – Всегда думали, что у него только одна собачка, всегда видим его с ней на улице. А тут внезапно выяснилось, что их три. В голове не укладывается – как с ними могли ни разу не выходить на улицу?

Соседи завели разговор о животных с сожительницей пенсионера, Натальей. И выяснилось страшное.

- Этим щенкам уже год, мы устали их кормить. Три голодных рта - для нас слишком много, - пожаловалась женщина. И добавила – мол, Петр принял решение избавиться от годовалых щенят, увезти их подальше в лес и там бросить.

Несколько недель волонтеры убеждали хозяина отдать несчастных животных Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Соседи пришли от такой перспективы с ужас и позвонили зооволонтерам приюта «ФлагманВет». Неравнодушные активисты сразу приехали на место и попытались убедить жестокосердного хозяина отдать им малышей.

- Заберем в приют, сделаем прививки, подыщем им семью, - убеждали женщины.

Но в ответ Петр разразился отборной бранью.

- В итоге нам все же удалось побывать у него дома, и если честно, мы были в шоке. По всей квартире ужасный запах, животные очень напуганные. Маня забилась под диван и не вылезала, когда мы пришли, - вспоминает волонтерка Нина.

Чуть не задушил веревкой

Несколько недель подряд волонтеры не прекращали попыток убедить Петра не губить щенячьи души и отдать собачек в приют. Наконец хозяин сменил гнев на милость. Правда операция по спасению собачек чуть не закончилась трагедией.

Собаки дрожали от страха. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Когда Петр попытался вывести щенков из квартиры и передать зооволонтерам для посадки в зоотакси, животные перепугались и начали упираться.

- Задрала ты меня! – кричал Петр, буквально волоча Маню за привязанную к шее веревку. А та упиралась и дрожала как осиновый лист. Волонтеры не выдержали, подбежали и подняли собачку на руки, чтобы та не задохнулась.

Точно так же вызволили из заточения брата Мани, Рыжика. В итоге щенков увезли в приют. Им предстоит обследование у ветеринара и поиск любящей семьи.