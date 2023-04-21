«И только ей доверяю я»: почему «Акрон» поет песню «Седая ночь»

Видео из раздевалки "Акрона" после победы над "Динамо" облетело все футбольные паблики. Фото: ФК "Акрон"

После громких побед (таких, как над «Динамо» и «Спартаком» в Кубке России) в раздевалке «Акрона» звучит песня «Седая ночь» из репертуара группы «Ласковый май». Разбираемся, почему «Акрон» поет песню «Седая ночь».

Слэм в Петровском парке

Коллективное исполнение песни «Седая ночь» в раздевалке «Акрона» выплеснулось на страницы пабликов в соцсетях после публикации видео с этим действом, происходившим на столичной «ВТБ-Арене».

Команда из Тольятти только что совершила очередную громкую сенсацию, выиграв в Москве по пенальти у «Динамо». Без всякого почтения к 100-летнему юбилею «бело-голубых», отмечавшемуся весной 2023-го. На глазах у нескольких сотен своих болельщиков, приехавших в столицу на специальном арендованном клубом железнодорожном чартере из семи двухэтажных вагонов.

Видео запечатлело, как игроки «Акрона» собравшись в круг, хором подпевают голосу Шатунову, несущемуся из динамиков. В паузах между строчками припева футболисты, подпрыгивая и поднимая вверх кулаки, ритмично выкрикивают «хей-хей-хей», так что действо походит на фанатский слэм. Кто-то для пущего визуального эффекта подбрасывает вверх открытую бутылку с водой, которая окатывает всех участников.

Камера выхватывает главного тренера Евгения Калешина, который, прислонившись к дверному косяку, с улыбкой взирает на все происходящее.

«Это ритуал»

Один из лидеров «Акрона» Максим Палиенко пояснил Metaratings.ru, что какой-то особой истории появления этой традиции в клубе нет, все сложилось стихийно.

- Эту песню как-то поставили после победной игры в раздевалке. Теперь это у нас ритуал – слушаем после каждой победы, - объяснил игрок.

Участие в этом ритуале, судя по всему, не только обязательно, но и очень желанно для каждого игрока команды. Так, герой матча со «Спартаком» юный Никита Салтыков после финального свистка предпочел не купаться в лучах славы под телекамерами, а двинуться в раздевалку.

- Хочется побыстрее пойти к команде и спеть «Седую ночь», - пояснил он телерепортеру.

Споют в Краснодаре?

Традиция исполнять после побед именно эту песню Шатунова еще раньше прижилась в женском «Зените» из Санкт-Петербурга. Среди девчонок «Седая ночь» стала внутрикомандным мемом, и даже клубную линию одежды в Питере выпустили со слоганом «Только ей доверяю я».

Но вряд ли идея использовать в качестве победного ритуала именно эту песню в Тольятти сознательно позаимствовали у женского футбола. Скорее это независимые друг от друга истории.

Ранее резонанс получила песня «Зима в сердце» в раздевалке самарских «Крыльев Советов». На один из матчей в Самару приезжала даже исполнительница кавера на эту песню Татьяна Ткачук («Моя Мишель»). Но эта композиция ритмически и по смыслу текста все же не годится для хорового пения и победного слэма.

А в случае с «Седой ночью» и «Акроном» произошло удачное попадание. Самое главное — что пока она приносит удачу. Поклонники команды из Тольятти, которых за эту весну наверняка прибавилось по всей России, надеются, что «Седая ночь» будет доноситься 3 мая и из гостевой раздевалки краснодарского стадиона. Там состоится финальный матч Пути регионов между «Краснодаром» и «Акроном».