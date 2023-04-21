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Спорт21 апреля 2023 11:49

«И только ей доверяю я»: почему «Акрон» поет песню «Седая ночь»

Рассказываем, почему футболисты «Акрона» поют песню Юрия Шатунова «Седая ночь» после побед
Евгений ЕГОРОВ
Видео из раздевалки "Акрона" после победы над "Динамо" облетело все футбольные паблики. Фото: ФК "Акрон"

Видео из раздевалки "Акрона" после победы над "Динамо" облетело все футбольные паблики. Фото: ФК "Акрон"

После громких побед (таких, как над «Динамо» и «Спартаком» в Кубке России) в раздевалке «Акрона» звучит песня «Седая ночь» из репертуара группы «Ласковый май». Разбираемся, почему «Акрон» поет песню «Седая ночь».

Слэм в Петровском парке

Коллективное исполнение песни «Седая ночь» в раздевалке «Акрона» выплеснулось на страницы пабликов в соцсетях после публикации видео с этим действом, происходившим на столичной «ВТБ-Арене».

Команда из Тольятти только что совершила очередную громкую сенсацию, выиграв в Москве по пенальти у «Динамо». Без всякого почтения к 100-летнему юбилею «бело-голубых», отмечавшемуся весной 2023-го. На глазах у нескольких сотен своих болельщиков, приехавших в столицу на специальном арендованном клубом железнодорожном чартере из семи двухэтажных вагонов.

Видео запечатлело, как игроки «Акрона» собравшись в круг, хором подпевают голосу Шатунову, несущемуся из динамиков. В паузах между строчками припева футболисты, подпрыгивая и поднимая вверх кулаки, ритмично выкрикивают «хей-хей-хей», так что действо походит на фанатский слэм. Кто-то для пущего визуального эффекта подбрасывает вверх открытую бутылку с водой, которая окатывает всех участников.

Камера выхватывает главного тренера Евгения Калешина, который, прислонившись к дверному косяку, с улыбкой взирает на все происходящее.

«Это ритуал»

Один из лидеров «Акрона» Максим Палиенко пояснил Metaratings.ru, что какой-то особой истории появления этой традиции в клубе нет, все сложилось стихийно.

- Эту песню как-то поставили после победной игры в раздевалке. Теперь это у нас ритуал – слушаем после каждой победы, - объяснил игрок.

Участие в этом ритуале, судя по всему, не только обязательно, но и очень желанно для каждого игрока команды. Так, герой матча со «Спартаком» юный Никита Салтыков после финального свистка предпочел не купаться в лучах славы под телекамерами, а двинуться в раздевалку.

- Хочется побыстрее пойти к команде и спеть «Седую ночь», - пояснил он телерепортеру.

Споют в Краснодаре?

Традиция исполнять после побед именно эту песню Шатунова еще раньше прижилась в женском «Зените» из Санкт-Петербурга. Среди девчонок «Седая ночь» стала внутрикомандным мемом, и даже клубную линию одежды в Питере выпустили со слоганом «Только ей доверяю я».

Но вряд ли идея использовать в качестве победного ритуала именно эту песню в Тольятти сознательно позаимствовали у женского футбола. Скорее это независимые друг от друга истории.

Ранее резонанс получила песня «Зима в сердце» в раздевалке самарских «Крыльев Советов». На один из матчей в Самару приезжала даже исполнительница кавера на эту песню Татьяна Ткачук («Моя Мишель»). Но эта композиция ритмически и по смыслу текста все же не годится для хорового пения и победного слэма.

А в случае с «Седой ночью» и «Акроном» произошло удачное попадание. Самое главное — что пока она приносит удачу. Поклонники команды из Тольятти, которых за эту весну наверняка прибавилось по всей России, надеются, что «Седая ночь» будет доноситься 3 мая и из гостевой раздевалки краснодарского стадиона. Там состоится финальный матч Пути регионов между «Краснодаром» и «Акроном».

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