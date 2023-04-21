Сможет ли «Акрон» выиграть Кубок России? Отвечает председатель Самарской областной федерации футбола Максим Симонов

Максим Симонов уверен, что успехи "Акрона" дадут импульс всему областному футболу. Фото: СОФФ

Тольяттинский «Акрон», обыграв 2:1 московский «Спартак», вышел в финал Пути регионов Кубка России по футболу. Председатель Самарской областной федерации футбола Максим Симонов в беседе с корреспондентом «КП-Самара» порассуждал о шансах «Акрона» в этом турнире.

Вопреки закономерности

- Закономерен ли успех «Акрона»? Трудно говорить о закономерности при таком регламенте Кубка России, который очень несправедлив к командам из регионов, из первой лиги. Если в Пути РПЛ есть право на ошибку, то в Пути регионов ее нет, надо обязательно выигрывать в каждом матче, чтобы идти дальше. Так что скорее «Акрон» забрался так высоко вопреки закономерности, вопреки тому, что каждый следующий соперник объективно превосходит тольяттинцев в классе. Но в одном конкретном матче может произойти все, что угодно, и от матча к матчу с «Акроном» это происходит, - считает эксперт.

Сыграют на лучшем стадионе Европы

По мнению Максима Симонова, в том, что первый этап финала Пути регионов пройдет в Краснодаре, тоже есть свои плюсы.

- Конечно, обидно, что жребий не дал сыграть этот матч вновь в Жигулевске, повторить ту незабываемую атмосферу, что была на игре со «Спартаком». Но для игроков «Акрона» это возможность сыграть на одном из лучших стадионов Европы, получить опыт игры в таких условиях, при множестве болельщиков, показать себя в игре против такого соперника, - уверен специалист.

Не надо забивать голову мыслями о трофее

Максим Симонов полагает, что думать сейчас о шансах выиграть трофей нет смысла.

- Хотя эта стадия именуется финалом, на самом деле даже после победы в этом матче надо будет провести еще одну игру, чтобы завоевать право играть в Суперфинале. И забивать себе сейчас этим голову просто незачем. Надо просто выйти и получить опыт, получить удовольствие от участия в конкретной игре — той, которая будет сейчас. Результат может быть каким угодно — и победа, и поражение, но для «Акрона» само участие в таких стадиях Кубка с такими соперниками — это ценно само по себе, - полагает Максим Симонов.

Чем больше успешных команд, тем лучше для всего региона

Глава федерации футбола Самарской области видит в успехах «Акрона» импульс для развития этого вида спорта и в Тольятти, и во всем регионе.

- С тех пор, как «Лада» играла со «Спартаком» в полуфинале Кубка, прошло 20 лет, а все об этом до сих пор говорят. Конечно, такие успехи пишут историю и дают импульс заниматься футболом. Вспомните, какой был всплеск интереса к этому виду спорта после чемпионата мира в России. Конечно, мальчишкам важна причастность к бренду, который достигает успехов. И если раньше для ребят в Самарской области мечтой были только «Крылья Советов», то теперь они с удовольствием пойдут и в школу «Акрона», будут гордиться формой с логотипом этого клуба. Чем больше успешных команд, успешных спортсменов в регионе — тем лучше для всех, - уверен Максим Симонов.