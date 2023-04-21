«Эдик сказал: это вам на новую машину!» Первый тренер Эдуарда Латыпова верен родной камышлинской земле

Эдуард Латыпов, став знаменитостью, не теряет связи со своим наставником Маратом Шавалиевым. Фото: "Бердэмлек"

Марат Шавалиев больше всего известен как первый тренер знаменитого самарского биатлониста Эдуарда Латыпова. Но у Марата Галиевича много и других учеников, причем в разных видах спорта. Корреспондент «КП-Самара» пообщался с наставником из Камышлы.

«По-спортивному злой и любознательный»

Сейчас Марат Шавалиев заведует в районной администрации сектором по развитию спорта и молодежной политике, в ДЮСШ тренирует девчонок-баскетболисток, многие годы был тренером по лыжным гонкам. Именно лыжами у него и начал заниматься школьник Эдик Латыпов, причем поначалу без особого успеха. Что же в этом парнишке из Камышлы было такого, что позволило ему добиться спортивных высот?

- Наверное, спортивная злость, это во-первых. Задатки были у многих, но часто ребята бросают занятия, когда требуется методичная и серьезная работа. А Эдик карабкался вверх упорно и постепенно, и это дало результат. И еще одно его качество — это любознательность. Помню, мы даже тренировку порой никак не могли начать, потому что у Эдика были вопросы: «А для чего вот это мы делаем? А что дает вот это упражнение?» - вспоминает Марат Шавалиев.

Когда не было снегохода

Не все воспитанники Шавалиева стали олимпийскими призерами, но на региональном уровне спортсмены из Камышлы достигают успехов регулярно. Как в селе на краю области удается держать уровень достижений и поступательно развиваться, в том числе в плане инфраструктуры? Ведь теперь Камышла имеет биатлонный комплекс, здесь базируется региональная федерация по этому виду спорта.

- Поначалу было тяжело. Лыжню прокладывали сами, потом привлекали наиболее успешных воспитанников к этому ответственному делу. Это теперь у нас есть снегоход с навесным оборудованием. Но трудности мотивируют. Сама возможность выиграть местный отбор и съездить на соревнования в Самару — уже была наградой. Так и развиваемся, - объясняет Марат Шавалиев.

«Сандеро» за Олимпиаду

Сам он старается не пользоваться статусом «тренера Латыпова» при решении каких-то вопросов. Но слава опережает героя.

- Бывает, на соревнованиях или в каких-то кабинетах спрашивают: «А, Камышла, это же откуда Латыпов?» И сразу чувствуется совсем другое отношение, - смеется тренер.

Что получил лично Марат Шавалиев за свои заслуги? В материальном плане — автомобиль «Рено Сандеро», за рулем которого тренер как раз и находился в момент звонка корреспондента «КП-Самара». Подарок ли это лично от Эдуарда Латыпова или от государства — остается интригой.

Сам Латыпов утверждал, что премия за олимпийские награды полагается не только самому спортсмену, но и его первому тренеру.

- Не было такого, как многие думают, что я пошел в салон и купил ему автомобиль. Просто мой тренер получил призовые деньги и купил себе новую машину вместо сломанной, - объяснял Латыпов.

Марат Шавалиев признался, что так и не понял до конца, как обстояло дело.

- Эдик мне позвонил просто: «Там смска должна была прийти, посмотрите. Это вам на новую машину», - рассказал тренер.

Переживал не за себя, а за команду

Как считает Шавалиев, его воспитанник давно уже вышел на профессиональный уровень, и теперь уже ученик обогащает тренерский опыт учителя какими-то новыми знаниями. Но в трудные моменты слова наставника никогда не бывают лишними. В частности, поддержка первого тренера помогла Эдуарду пережить неприятный эпизод во время олимпийской эстафеты, когда неудачная стрельба Латыпова отбросила российскую команду с первого места на третье.

- Я сказал Эдику: «Это же все равно олимпийская медаль! Если бы вам перед стартом сказали, что будет бронза — это воспринималось бы как успех?» Думаю, эти слова его немного подбодрили. Хотя он переживал не за себя, а за команду, - вспоминает Шавалиев.

По словам тренера, его знаменитого ученика отличает именно любовь к спорту. Приезжая в родную Камышлу, Эдуард предпочитает не выступать перед кем-то, как герой, а лучше провести мастер-классы, сходить сыграть в футбол за местную команду.

Именно любовь к спорту, к своему делу — это то, что необходимо любому наставнику.

- Какие-то технические элементы можно выучить, квалификацию повысить. Но удовольствие от своего дела ты будешь получать и стремиться развиваться в нем и развивать других, только если занимаешься этим с любовью, от души. И это натренировать невозможно, это дано от рождения, - считает Марат Шавалиев, наставник от рождения, занимающийся своим делом с любовью и передающий это отношение следующим поколениям.