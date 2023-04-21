Качественно и доступно: журналист «КП» побывала на открытии магазина нового формата в Самаре

В Самарской области открылись пока пять жестких дискаунтеров. Фото: Х5 Group.

Ожидания & реальность

В Самарской области на этой неделе открылись магазины формата жесткий дискаунтер «Чижик», которые управляются X5 Group: три в Тольятти и два в Самаре. В числе первых новую торговую точку посетил журналист «КП».

Если честно, ожидания были неоднозначными. На слова «жесткий дискаунтер» воображение рисовало картину маленького магазинчика с сомнительным ассортиментом.

В реальности жесткий дискаунтер выглядит как хороший магазин у дома. Опрятное помещение, нет никаких лишних ящиков или палет в проходах. На полках все группы товаров повседневного спроса: овощи и фрукты, консервация, крупы, молочка, детское питание, сыры и колбасы, соусы, охлажденное мясо, заморозка, полуфабрикаты, чай и кофе, печенье, снеки, бытовая химия. Есть отдел «Надо успеть», в котором немного игрушек, белья и даже бытовой техники, а ассортимент обновляется каждую неделю.

А вот и отличие от обычного супермаркета: товарных групп много, но нет широкого выбора внутри каждой. Везде буквально пара наименований. Еще одно отличие: товары выставлены на полке не поштучно, а в коробках.

В магазинах представлены основные товарные группы. Фото: Х5 Group.

Цены скорее напоминают акционные в обычных супермаркетах. Например, элитный шоколад «Бабаевский» - 59 рублей, биолакт «Фрутоняня» - 32 рубля. Пачку сливочного масла «Светаево» 82% можно купить за 119 рублей, молоко – за 65 рублей, куриные голени – за 135 рублей/кг. Бананы стоят 99 рублей, сладкий перец – 199 рублей. 3 кг стирального порошка Tide обойдутся в 399 рублей.

- Зашла в этот магазин просто посмотреть, корзинку не стала брать, - поделилась с «КП» жительница Самары Светлана Авдеева. – Через минуту пошла за корзинкой и быстро наполнила ее доверху.

В магазине много продукции собственных торговых марок. Фото: Х5 Group.

Как это работает

Как «Чижику» удается держать доступные цены при высоком качестве товаров?

- Жесткий дискаунтер – это такой формат магазина, где мы держим низкие цены за счет снижения затрат, не теряя в качестве продукции, - рассказал «КП» региональный директор сети Виталий Рамазанов. – На это влияет несколько факторов. Прежде всего это продажа узкого, но очень востребованного ассортимента товаров. На одну клиентскую потребность мы предоставляем 1-2 товара, а значит, мы продадим их гораздо быстрее, чем много разных. За счет быстрых продаж больших партий мы получаем минимально возможные закупочные цены от поставщиков. Кроме того, нет необходимости содержать большие склады и закладывать в цену товара компенсацию за утилизацию нереализованных товаров. Наши сотрудники не делают лишнюю работу вроде выкладывания каждой единицы товара на полку поштучно. Поэтому у нас меньше работников, и при более высокой зарплате, чем в среднем по рынку, фонд оплаты труда скромнее, чем в других торговых точках. Таким образом мы постоянно изыскиваем возможности для сокращения собственных издержек.

Сегодня ассортимент дискаунтера – около 750 наименований. Больше половины из них – товары собственных торговых марок: это еще один способ минимизировать цены и гарантировать качество.

- Вопрос качества является одним из ключевых. Мы тщательно следим за соблюдением состава и качества продукции – в этом вопросе для нас не может быть никаких компромиссов, - поясняет Виталий Рамазанов – В наших магазинах представлена только та продукция, в качестве которой мы уверены и которую мы едим сами. В частности, проводится аудит поставщиков, в процессе которого проверяется, в том числе, сырье и документы на него, соответствие состава рецептуре, соответствие наименования. В отношении товаров собственных торговых марок проводятся исследования в независимых аккредитованных лабораториях. Мы также оперативно и тщательно проверяем любую информацию о возможном обнаружении некачественной продукции. В таких случаях могут приниматься самые жёсткие меры, вплоть до блокировки продукции в ассортименте.

Цены и качество продуктов радуют. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

В сети внимательно изучают всю обратную связь от покупателей, и нередки случаи, когда у товара меняют рецептуру, производственные процессы и даже производителя, если вкус и качество товара не устраивает покупателей.

- Возможно, что в скором времени на полках дискаунтера появятся товары местных производителей: переговоры об этом ведутся. Главные критерии – соответствовать нашим требованиям качества и обеспечивать поставки продукции в больших объемах, - говорит Виталий Рамазанов.

В апреле откроется еще по одному магазину сети в Самаре и в Новокуйбышевске. А до конца 2023 года – 55 жестких дискаунтеров в Самарской и Ульяновской области. На 63 регион придется около половины. Это даст области около 180 новых рабочих мест.