Пик звездопада придется на ночь с 22 на 23 апреля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В апреле жители Самарской области смогут увидеть (если позволит погода, конечно) красочное астрономическое явление – метеорный поток Лириды. Звездопад можно увидеть с 15 по 29 апреля, а пик придется на ночь с 22 на 23 апреля.

Редакция «КП-Самара» выяснила, как и где лучше всего наблюдать природное явление и имеет ли магическое свойство метеоритный поток.

Где смотреть на поток Лириды 2023 в Самаре

- Скорость метеоров составляет 46,8 км/сек. Это довольно много, но меньше чем у знаменитых августовских Персеид, - рассказывает Евгений Баранский, самарский астроном, директор клуба любителей астрономии «АстроСамара».

Лириды лучше всего будет видно именно за городом, примерно в 4-5 часов утра. В городской местности звездопад будет менее заметен, так как яркое искусственные освещение перебивает преломление света.

«Дух захватывает»

Многие любители загадывать желания при любом удобном случае задаются вопросом - сбудется ли загаданное, если упала не звезда, а метеор.

- Со своей стороны я прекрасно понимаю всю физику явления и для меня это, в первую очередь, метеорный поток, а не магия, но все равно, когда смотришь на все это - возникает какое-то волшебное ощущение. Честно, у меня каждый раз аж дух захватывает, - поделился мыслями Евгений Баранский.

Невозможно не согласиться: звездопад – чарующее явление.

- Я, конечно же, поеду смотреть на Лириды. Обычно мы с моей компанией наблюдаем за метеорным потоком в Большеглушицком районе, уже много лет это «наше место». Несмотря на то, что в ночь с субботы на воскресенье возможна облачность, мы, скорее всего, останемся за городом до понедельника, чтобы точно все увидеть.

Метеорный поток можно увидеть без приборов, поэтому, когда окажетесь за городом в компании друзей или второй половинки, просто поднимите голову к небу и наслаждайтесь.