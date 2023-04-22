«Не Ленин он был»: жители Самары вспомнили Ильича в его день рождения

Самарские журналисты провели опрос и узнали, какие факты о жизни Владимира Ленина знают волжане Фото: Анастасия ЗУБКОВА

22 апреля — день рождения Владимира Ленина. Русский вождь появился на свет 153 года назад. Журналисты «Комсомольской правды» решили не проходить мимо этой даты. Корреспонденты редакции вышли на улицу, чтобы пообщаться с жителями областной столицы. Самарцы рассказали, что они знают об исторической личности и помнят ли известные выражения Владимира Ильича.

«Не суди по обложке»

На поиски жертв интервью мы отправились в Парк Гагарина. До проведения опроса, честно говоря, мы были уверены: молодежь вряд ли что-то знает о русском революционере. Наше мнение, кстати, разделили и представители старшего поколения.

Желающих пообщаться было много, что приятно нас удивило Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

-Нас в школе знакомили с историей Владимира Ленина. Мы даже стихи про него учили! А сейчас что? Студенты и подростки не могут ответить, кто написал «Анну Каренину», - обозначила жительница Самары.

Мы согласились, покивали и пошли искать подтверждение сложившейся гипотезе. Оказалось, ошиблись. Как там? Не суди по обложке… Первые попавшиеся студентки с цитатами Ильича, конечно, растерялись — не назвали, а вот известные факты выдали быстро.

Молодежь областной столицы в стороне не осталась, девушки вспомнили известный факт о Владимире Ильиче Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

-Он же не Ленин был. Его настоящая фамилия — Ульянов. Ну, еще в Самаре жил какое-то время, - сказала одна из подружек.

Вопросы отпали. Мы мысленно извинились, поблагодарили за ответ и ушли прочь.

«Учиться, учиться и учиться»

Желающих поговорить было достаточно. И молодежь, и пожилые пары и самарцы среднего возраста с удовольствием участвовали в опросе. Так сказать, решили проверить собственные знания.

-Учиться, учиться и учиться, - через пару минут опомнился парень. Это точно Ленин сказал! Я знаю!

Кстати, 99,9% респондентов «Комсомолки» вспомнили именно это выражения Владимира Ильича. А вот одна пара пыталась процитировать речение Ленина о кино.

-Самым сильным…из искусств является кино, - предложила волжанка.

Представители старшего поколения вспомнили школьную программу и процитировали строчки из стихов про Ленина Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Близко! Вот как цитата звучит на самом деле: «из всех искусств для нас важнейшим является кино». Но ответ мы все же засчитали! Как минимум балл за оригинальность.

А вот одна прекрасная женщина сразу вспомнила стихотворение еще из школьной программы.

-Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной.

Так что Владимира Ленина в Самаре помнят. Причем все поколения! Есть чем гордиться.